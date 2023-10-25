Під час VІ Німецько-українського економічного форуму, якийпройшов під гаслом «Відновлення, розумне зростання та безпека», представники німецької економіки висловили готовність узяти на себе важливу роль у справі відновлення України після війни. Участь у заході взяли понад 500 представників політикуму та бізнесу України та Німеччини.

Нові домовленості — нові можливості

У межах візиту урядової команди до Німеччини Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони зосередили увагу на різносторонній підтримці України.

«Німеччина відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності України, а також у співпраці з Єврокомісією. Дякуємо за це та розраховуємо на подальшу непохитну підтримку», — зазначив Денис Шмигаль.

Зустрічаючись із німецьким колегою, Прем’єр-міністр України акцентував на питанні використання заморожених російських активів зокрема через міжнародний компенсаційний механізм.

«Маємо спільно знайти можливості змусити росію заплатити за злочини й руйнування, скоєні в Україні», — наголосив Денис Шмигаль. Прем’єр-міністр висловив вдячність за організацію VІ Німецько-українського бізнес-форуму і підкреслив, що такі заходи сприяють новим домовленостям, інвестиціям та проєктам в Україні.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та «Українська оборонна промисловість» утворили спільне підприємство. Про це на бізнес-форумі повідомив Денис Шмигаль.

«Спільне підприємство здійснюватиме обслуговування і ремонт техніки, яку постачають наші партнери Україні. На цьому підприємстві проходитиме локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG», — зазначив очільник українського уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що спільне підприємство ТОВ «Рейнметал — Українська оборонна промисловість», яке створили лідери оборонних індустрій Німеччини та України, було зареєстровано 18 жовтня. Під час форуму Денис Шмигаль передав федеральному канцлеру Німеччини табличку з реєстраційним номером цього підприємства.

Цивільна та військова допомога

Німеччина надала Україні з початку повномасштабної війни допомогу на майже 24 мільярди євро, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на відкритті Німецько-українського економічного форуму, передає кореспондент Укрінформу.

«Цивільна та військова допомога від Німеччини з початку війни сягнула 24 мільярдів євро», — поінформував Олаф Шольц і нагадав, що за цим показником ФРН — другий після США партнер, який підтримує Україну.

За його словами, Німеччина готує зимовий пакет, основне завдання якого — створення захисного щита з огляду на очевидні плани рф продовжувати бомбити енергетичну та іншу інфраструктуру, використовувати холод як зброю проти цивільного населення. Пакет оцінюють в 1,4 мільярда євро. У нього серед іншого входять системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard тощо.

Глава німецького уряду повідомив, що минулого тижня було схвалено пакет підтримки енергосистеми обсягом 80 мільйонів євро.

Олаф Шольц зазначив, що Україна змогла попри війну забезпечити роботу економіки, і назвав очікувані цифри економічного зростання обнадійливими. За словами канцлера, не випадково в Україні активні майже 2 тисячі німецьких компаній.

«Той, хто інвестує в Україну нині, інвестує в майбутнього члена ЄС», — сказав канцлер і пообіцяв, що ФРН супроводжуватиме Україну на шляху реформ до членства в Євросоюзі.

Канцлер закликав німецькі компанії у ФРН працевлаштовувати українців, адже багато з майже мільйона біженців мають високу освіту та працьовиті. Він закликав фірми краще інтегрувати українців.

«Ми підтримуватимемо Україну так довго, як буде треба. Разом з партнерами з ЄС, G7 та багатьох інших країн ми не сумніваємося в нашій згуртованості та рішучості. Україна може покластися на Німеччину», — запевнив політик.

За прогнозами експертів, економіка України, попри бойові дії, вже цього року зросте майже на 3 відсотки. За перші вісім місяців 2023 року обсяг німецько-української торгівлі зріс на 30 відсотків — до 6,2 мільярда євро. При цьому експорт з України до Німеччини скоротився на 5,5 відсотка— до 1,8 мільярда євро, тоді як імпорт в Україну німецьких товарів зріс на 52 відсотки — до 4,4 мільярда євро.

Нинішній німецько-український економічний форум — важливий етап напередодні міжнародної конференції з відновлення України Recovery Ukraine, яку заплановано на червень наступного року в Берліні.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ, Укрінформ