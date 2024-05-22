Відкриваючи учора чергове урядове засідання, Денис Шмигаль укотре наголосив, що стан енергетики залишається одним з головних викликів, а працювати доводиться в надзвичайному режимі.

Він повідомив, що Міністерству енергетики та «Укренерго» дано доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів.

«Цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих», — зазначив Прем’єр-міністр.

Водночас держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації. Окрема увага — забезпеченню автономного живлення закладів освіти.

«Особливо це стосується профтехосвіти, де важливо продовжувати офлайн- навчання. Зараз у нас на 606 закладів профтехосвіти є 1417 генераторів. Завдання МОН та місцевій владі — забезпечити необхідні ресурси для роботи цих генераторів», — наголосив Денис Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що ситуація в енергетиці важка. Внаслідок російських обстрілів втрачено 8 ГВт потужності. Через значний дефіцит Україна продовжує рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи. Але максимальна технічна можливість імпорту становить 1,7 ГВт.

«Тобто імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому «Укренерго» змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян», — сказав Прем’єр-міністр.

За його словами, Президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом, місцевою владою та енергетичними підприємствами чіткі завдання: продовжувати інтенсивне відновлення генерації та розподільчих мереж; максимально заощаджувати енергоспоживання; налагодити комунікацію із суспільством.

Денис Шмигаль подякував усім, хто заощаджує електроенергію, аби світло перемогло темряву. Він укотре наголосив, що нині надзвичайно важлива свідома позиція кожного споживача. Також принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими та рівномірними.

Не варто забувати, що енергетика — це ще й пріоритет номер один програми швидкої відбудови.

Ще один важливий пріоритет — це відбудова житла для українських родин. Ключова роль тут відведена програмі «єВідновлення», яка успішно втілюється в життя вже рік.

Як зазначив Прем’єр-міністр, за цей час програмою скористалися понад 57 тисяч українців, які отримали від держави понад 11 мільярдів гривень.

З них 5,8 мільярда гривень — це кошти на ремонти і ще 5,6 мільярда гривень — на купівлю нерухомості через житловий сертифікат. Наразі 2800 родин таким чином придбали собі оселю.

Денис Шмигаль повідомив, що уряд на своєму засіданні виділив з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 мільйонів гривень на продовження реалізації програми «єВідновлення».

«Це кошти для компенсацій громадянам вартості зроблених ремонтів в оселях, що постраждали від війни», — пояснив очільник Кабінету Міністрів.

Насамкінець Прем’єр подякував усім, хто захищає Україну, хто відновлює, навчає, лікує, забезпечує роботу критичної інфраструктури, зміцнює економіку.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Фото з Урядового порталу