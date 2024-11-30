За словами Прем’єра, ситуація в енергетиці складна, але її контролюють диспетчери Укренерго

Ситуація в енергетиці контрольована, на енергооб’єктах триває робота з подолання наслідків російської атаки, уряд активно працює з міжнародними партнерами щодо допомоги енергетичному сектору. Про це повідомив учора, відкриваючи чергове урядове засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду зазначив, що після масованого ракетно-дронового удару російської федерації по енергетичній інфраструктурі виник дефіцит власної генерації.

«Станом на зараз ситуація в енергетиці складна, але її контролюють диспетчери Укренерго. Важливо, що система зберегла і зберігає цілісність. Ні на хвилину не зупиняється робота з подолання наслідків атаки. Енергетики, рятувальники, сапери працюють 24/7», — сказав Денис Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що міністр енергетики та голова Укренерго повинні щодня звітувати перед громадськістю про виконані роботи та надавати інформацію про ситуацію в енергетиці. Прем’єр-міністр також повідомив, що Україна продовжує імпорт електроенергії з Європи.

«Ухвалено рішення, що для бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60% свого обсягу споживання, відключення не застосовують. Так ми стимулюємо підприємців посилювати їхню енергетичну стійкість та стійкість всієї енергетичної системи України», — наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, уряд активно працює з міжнародними партнерами. Нині у Фонді підтримки енергетики зібрано вже понад 700 мільйонів євро.

«Німеччина оголосила про додатковий пакет на 65 мільйонів євро для ремонту нашої енергетичної інфраструктури. Вдячні всім нашим союзникам за допомогу. Це дає змогу створювати резерв обладнання, швидше проводити ремонти і швидше повертати світло в домівки людей», — зауважив Прем’єр.

Фінансування буде забезпечено

Більш як половину всіх видатків державного бюджету 2025 року буде спрямовано на оборону та безпеку країни, всі соціальні програми збережено та посилено. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урядового засідання. Глава уряду розповів, що наступного року передбачено збільшення фінансування на закупівлю зброї, техніки та дронів, а також для розвитку власного військового виробництва.

Усі соціальні зобов’язання держави перед громадянами також буде виконано. Зокрема, 2025 року заплановано індексацію пенсій, розширення програми «Доступні ліки». Із січня та вересня буде підвищення зарплат учителям через спеціальні доплати, запроваджені в межах програми «Зимова підтримка». Крім того, для підтримки всіх українських родин, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг, на субсидії спрямовано більш як 40 мільярдів гривень.

«Вдячні нашим партнерам, які відповідно допомагають фінансувати невійськові статті бюджету», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що завдяки ефективній міжнародній роботі Україна матиме змогу продовжити відбудову та модернізацію інфраструктури.

«Попри те що дефіцит бюджету залишається значним, ми чітко розуміємо, як будемо його фінансувати. Продовжуємо програму з МВФ. Продовжуємо програму з ЄС Ukraine Facility», — наголосив Прем’єр. Він нагадав про підписаний меморандум з ЄС, необхідний для надання понад 18 мільярдів євро наступного року за рахунок прибутків від заморожених активів агресора.

«Це фінансування — частина пакета країн G7 на суму понад 50 мільярдів доларів, і ми розраховуємо отримати цей пакет повністю найближчим часом», — зазначив Денис Шмигаль.

Стратегія ветеранської політики

Кабінет Міністрів схвалив учора Стратегію ветеранської політики на період до 2030 року та затвердив операційний план щодо її реалізації.

«Це фундаментальний документ, який відображає всі сфери взаємодії держави й ветерана: від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави», — сказав Прем’єр.

За його словами, йдеться про три стратегічні цілі. Перша — добробут ветеранів та членів їхніх родин, а також відновлення людського капіталу. Це послуги, лікування, реабілітація, соціальні гарантії, робота, житло, бізнес, навчання. Друга — повага та вшанування. Це визнання героїчного внеску ветеранів та вшанування загиблих. Третя — гарантування національної безпеки та забезпечення обороноздатності. Ідеться про відображення інтересів і досвіду ветеранів у Стратегії національної безпеки, а також участь ветеранів у формуванні національної ідентичності та підготовці до національного опору.

Також уряд затвердив зміни до програми безкоштовного зубопротезування для ветеранів, захисників та захисниць України. У межах цієї програми кожен ветеран може безплатно лікувати зуби на суму до 25 тисяч гривень. Уже понад 11 тисяч людей скористалися цією програмою.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ