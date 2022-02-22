Представники державних органів, відповідальних за безпеку, — Міністерство оборони, МВС, МЗС та інших відомств відтепер щодня інформуватимуть про ситуацію в зоні ООС та навколо України загалом. Графік виходу промовців: о 9:30, 13:30 та 17:30. Щоденно опівдні відбуватимуться онлайн-підключення зі штабу ООС у Краматорську, повідомляє Укрінформ.

Викривання фейків

Україна нині перебуває в центрі дезінформаційної війни. Тож протягом вихідних Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики (МКІП) викрив понад десять класичних фейків Російської Федерації, наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час першого брифінгу.

«Фактично вони працюють за темниками. До нас потрапив один із них, за яким засоби масової інформації ОРДЛО та Росії, використовуючи маніпуляції та провокації, намагаються дезінформувати суспільство. Чого тільки варте вивезення українців в РФ, де вони перебувають у якихось наметах. Дехто з них намагається повернутися. Інформація про те, що там перебувають вже тисячі чи навіть десятки тисяч, не зовсім відповідає дійсності. Однак ми маємо відповідати на це, інформувати українців і світ, що насправді там відбувається», — зазначив Олександр Ткаченко.

Щодо можливості офіційного визнання Росією незаконних утворень на території ОРДЛО — так званих «Л/ДНР» — це означатиме юридичне порушення територіальної цілісності України і спричинить негайне запровадження санкцій проти Росії.

«Я переконаний: тоді міжнародна спільнота, яка стверджує, що запроваджуватиме жорсткий санкційний режим, вже матиме на це повне право», — наголосив міністр оборони Олексій Резніков. Та й сам факт визнання ще не означає автоматичного відкритого введення російських військ на територію ОРДЛО.

«Щоб ухвалити рішення про введення військ, вони мають визначитися, що вводять їх на територію України», — пояснив урядовець.

Документують російські злочини

Слід враховувати, що ватажки псевдореспублік «ЛНР» і «ДНР», які кілька днів тому поспіхом записали відеозвернення, де-факто своїми діями задокументували російський злочин.

«Вони розповіли про обстріли за дві доби до їх початку. Потім влаштували фарс з «екстреною евакуацією» без жодних підстав, тільки щоб створити картинку для пропаганди. Фактично вони захопили літніх людей, жінок і дітей у заручники, щоб зробити їх частиною військової операції», — аргументував міністр оборони, додавши: ці люди, яких вивезли до Ростовської області й покинули напризволяще, намагаються самотужки повернутися додому.

«Одночасно російські окупаційні адміністрації оголосили загальну мобілізацію, тобто захопили в заручники і чоловіків. Добровільно майже ніхто не хоче брати участь у цьому фарсі. Тому людей примушують отримувати зброю, залякують катуванням і тим, що визнають українськими шпигунами», — поінформував Олексій Резніков.

Оскільки окупантам не вдається спровокувати українські війська, а більшість жителів тимчасово окупованих територій Луганщини й Донеччини їм уже не вірить, вони збільшують інтенсивність провокацій. Зокрема, 20 лютого ввечері вони обстріляли з важкої зброї Луганськ.

Олексій Резніков нагадав, що 19 лютого Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило перелік об’єктів, де окупаційні війська можуть влаштувати диверсії, щоб спричинити техногенні катастрофи з людськими жертвами.

«Ми звертаємо увагу всього світу на ці злочинні дії», — зазначив міністр. Та він вірить, що готовність української армії, стійкість вітчизняного суспільства й підтримка наших іноземних партнерів стануть превентивним заходом, який дасть змогу відвернути сценарій масштабної ескалації й найближчим часом відновити режим припинення вогню в зоні ООС.

Сприймаємо загрозу як постійну

Українська армія ніде не планує жодних атакувальних дій — наша країна виступає за повернення людей і територій суто політико-дипломатичним шляхом. І саме тому коаліція підтримки України зростає. Відбулися розмови з міжнародними партнерами, зокрема міністром національної оборони Канади Анітою Ананд, міністром оборони Швеції Петером Гульквістом, міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, представниками інших країн.

«Ми маємо сприймати цю загрозу як постійну. І бути готовими будь-якої миті дати відсіч. І ми готуємося — до проведення реформ, упровадження принципів і стандартів НАТО, забезпечення нашої армії сучасною зброєю українського виробництва. І я прошу всіх вірити і підтримувати нашу армію», — наголосив Олексій Резніков.

Він поінформував, що найближчими днями в РФ анонсовано політичні заходи, де можуть ухвалювати рішення, які стосуються України. Тож зараз триває активна дипломатична робота.

«Ми зберігаємо повну концентрацію і будемо готові реагувати належним чином. Паралельно ведемо поточну роботу. Цього тижня наші пропозиції розглядатимуть й у Верховній Раді, і в Кабінеті Міністрів. Ми плануємо навчання впродовж року», — запевнив очільник Міноборони.

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«Урядового кур’єра»