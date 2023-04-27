Як Черкащина і Кіровоградщина справляються з водопіллям, що завдало лиха багатьом домогосподарствам і цілим селам

На території 16 населених пунктів Черкаського та Золотоніського районів Черкаської області весняним паводком підтоплено десятки житлових і дачних будинків, 153 двори та 477 гектарів полів, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Райський куточок під загрозою

Як інформує Укргідрометцентр, весняна вода в наші річки, зокрема й на Черкащині, прибуватиме ще до 28 квітня. Очікуваний максимум водопілля буде вищим за торішній на 0,4—1,1 метра. У квітні в області випало понад 1,5—2,5 місячні норми опадів.

Значні скиди води під час її пропуску через водосховища дніпровського каскаду вже зумовили затоплення заплави та частково — прируслових масивів верхів’я Кременчуцького водосховища. Жертвами повені цього року стало чимало дорогих будинків на самому березі, споруджені попри закони. Рівень води в деяких населених пунктах Черкаського району вже знижується. Але загроза підтоплень залишається, пояснюють рятувальники та керівництво області. Це залежить від роботи каскаду ГЕС, чи справлятиметься система з наявними обсягами води.

За повідомленням у соцмережі голови Новодмитрівської тергромади Артема Кухаренка, масштабне скидання води з Канівської ГЕС у Кременчуцьке водосховище призвело до катастрофічних наслідків затримки води в каналах та підтоплення деяких сіл.

«У Матвіївці трохи більш як 50 жителів. Через місце, де лежить село, і мальовничу природу його називають райським куточком. Воно популярне серед людей і влітку приваблює велику кількість туристів, — повідомив Артем Кухаренко. — Днями комісія здійснила рейд по підтопленнях у селах Матвіївка та Дмитрівка Новодмитрівської громади. Встановлено найнебезпечніші ділянки, де буде критичне підняття води до 2 метрів. Комісія встановила, що рівень води високий, але не критичний. У Матвіївці трапилося підтоплення вулиць та присадибних ділянок у господарствах громадян. Об’їхали всіх жителів і попросили бути готовими до евакуації в разі критичного підняття рівня води біля будинків».

Допоміг всюдихід

Розроблено детальний план дій у разі надзвичайної ситуації. Влада домовилася про моторні човни для евакуації людей, автобуси, розгорнула в селі Дмитрівка пункт незламності для харчування й ночівлі. У критичний момент посадовці дізналися, що у власності місцевого СТОВ «Маяк» є унікальний всюдихідний автомобіль «Атлас». «Він і допоміг людям, які виявилися відрізаними від сухопутного шляху, — повідомив голова територіальної громади. — Дехто вагався, обдумував, врешті згодився їхати разом зі свійськими тваринами та речами.

Всюдихід вивіз усіх, хто дав згоду на евакуацію. На жаль, залишаються люди, які відмовилися від транспортування в безпечне місце, й зараз ми контролюємо їхнє становище, щоб урятувати в разі підняття води ще вище».

«Маємо бути готовими до будь-якого перебігу подій, — прокоментував ситуацію начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. — Напередодні скоординували роботу у всій зоні підтоплення. Усі служби мають чітко визначені завдання.

У Черкаському та Золотоніському районах розгорнуто пересувні пункти управління, діють мобільні патрулі. Підрозділи ДСНС налаштовані на оперативне реагування. Де є змога, відкачують воду. У кількох місцях можливого підтоплення споруджено захисні дамби. Правоохоронці стежать за правопорядком. Спільно з районними військовими адміністраціями та громадами надаємо допомогу постраждалим і готуємо місця для евакуації».

Профільні служби стежать за дотриманням протиепідемічних заходів і якістю питної води. У Черкасах під час водопілля її якість у межах норми та під постійним контролем фахівців, повідомляє пресслужба КП «Черкасиводоканал».

«Маємо дієві механізми, як реагувати на таку ситуацію: забезпечені реагентами для підготовки питної води та необхідними матеріалами для проведення всіх потрібно лабораторних аналізів. Питна вода зараз відповідає всім нормам, тож споживачам не варто хвилюватися», — повідомив директор КП «Черкасиводоканал» Іван Сухарьков.

Лабораторія Черкасиводоканалу цілодобово контролює якість води. Тут відбирають проби на всіх етапах її підготовки, здійснюють контроль за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками.

До ліквідації наслідків та запобігання підтопленням долучилися студенти. Співробітники та курсанти Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України разом з рятувальниками Черкащини допомагають людям, які опинилися в зоні часткових підтоплень на території області. Викладачі — оператори БПЛА проводили повітряний моніторинг, а курсанти в одному з районів укріплювали берегову територію мішками з піском. Ці заходи дали змогу убезпечити людей та їхні домівки. Інформацію про моніторинг оперативно передавали до ГУ ДСНС у Черкаській області, повідомили в пресслужбі вишу.

Як компенсувати збитки?

Потерпає від великої води й сусідня Кіровоградщина. У Світловодській громаді Олександрійського району підтопленими залишаються приблизно сотня дачних будинків і городів. Однак, за словами начальника обласного управління цивільного захисту населення обладміністрації Володимира Слінченка, рівень води у Кременчуцькому водосховищі знижується.

Цьогорічний паводок найбільший за останні десять років. Найвищі рівні води у Кременчуцькому водосховищі фіксували в період із кінця березня до середини квітня, повідомив кореспондентів одного з телеканалів заступник голови Державного агентства водних ресурсів Ігор Гопчак: «Коли відбувалися обстріли і виникали прогалини в об’єднаній енергетичній системі, українські гідроелектростанції покривали ці піки, компенсуючи нестачу електроенергії. Для цього потрібно було мати необхідний запас води у водосховищах. Під час весняної повені до запасу додавали додаткові обсяги води. Укргідроенерго змушене було відкривати щити, що призводило до підтоплень чи затоплень нижніх територій».

«Ситуація перебуває під постійним контролем». Почувши з уст посадовців цю поширену фразу, постраждалі внаслідок підтоплення сумно посміхаються. Звісно, сподіваються, що вдасться врятувати частину посівів чи, як у господарстві фермера із села Келеберда на Канівщині, кущів лохини (більшість із 52 гектарів насаджень господарства підтоплено). Господарники кажуть, що збитки зможуть підраховувати за місяць, а про компенсації не чули, та й не сподіваються на них під час війни. Однак ставлять логічне запитання: чи можна було якось попередити про загрозливу ситуацію? Вчасне інформування допомогло б багатьом уникнути збитків.

Як зазначають фахівці, значному наповненню річок сприяли не лише рясні дощі, а й підвищення рівня підземних вод. Звідси і значні підтоплення. Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в ефірі телемарафону заявила, що причини великої води — не лише природні явища, а й порушення правил користування прибережними і водоохоронними смугами, заплавами. Очевидно, висновки з нинішньої ситуації ще належить зробити.