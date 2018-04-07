РІВНЕНЩИНА. Голова Млинівської райдержадміністрації Петро Рухер супроводжує гуманітарний вантаж, який зібрали в районі бійцям 130-го окремого розвідувального батальйону оперативного командування «Захід», на схід. Допомагає йому волонтер Любомир Волошин.
— Торік представники цього батальйону на центральній площі Млинова продемонстрували свою військову вправність, популяризуючи службу в українській армії. Тож ми вирішили взяти шефство над розвідбатом, у якому, до речі, 20 військовослужбовців із нашого району, — поділився з «УК» Петро Рухер.
Окрім кошиків із традиційним великоднім набором, бійцям відправили ліки і пальне. А школярі власними руками виготовили маскувальні сітки й вітальні листівки. Ось такий теплий спогад про рідний дім і водночас упевненість у тому, що тут на тебе чекають завжди.
Млинівці укладуть угоду про співпрацю з Бахмутською райдержадміністрацією Донецької області. До речі, подібні угоди з районами Донецької та Луганської областей уже мають шість районів Рівненщини.
ХЕРСОНЩИНА. Робити напередодні Великодня гостинці нашим захисникам — це вже добра традиція для херсонців. Волонтери й небайдужі містяни з любов’ю випікають паски, які відправляють на передову. Цього року до від’їзду готові 600 пасок. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив депутат Херсонської обласної ради Юрій Рожков.
«Протягом кількох років ми разом з Еліко Маркелією, волонтерами, дітьми і небайдужими людьми випікаємо й передаємо паски хлопцям у зону АТО, — пише він. — Ось й цьогоріч більш як 600 запашних виробів освятимо та відправимо хлопцям на схід. Дуже важливо, щоб наші військові відчули дух сімейного вогнища. І хоч вони далеко від домівки, мають відчувати сильний тил. Україна єдина, й ми віримо, що перемога буде за нами».
ЛЬВІВЩИНА. Другий рік поспіль на Львівщині організовують акцію «Великдень для Героїв». Її розпочали 3 квітня. Як повідомили у прес-службі ОДА, родини Героїв Небесної Сотні печуть паски для захисників України. Вони й розписують писанки, якими прикрасять столичну алею Героїв Небесної Сотні. До випікання пасок долучилися учасники вокальної формації «Піккардійська терція».
4 квітня Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з громадською організацією «Центр ініціативної молоді» проводить майстер-клас «Великодня витинанка». На ньому діти учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб, сироти, а також з малозабезпечених і багатодітних родин, з особливими потребами власноруч зможуть під керівництвом творчих та ініціативних майстрів зі школи народних мистецтв виготовити листівки на великодню тематику зі щирими побажаннями українським воїнам, які нині на передніх позиціях оборони рідної землі.
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
Олена ІВАШКО,
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»