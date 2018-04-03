Перевірити спроможність місцевої влади Маріуполя забезпечити порядок і гарантувати безпеку під час великих спортивних заходів для їх учасників, а також довести це всій країні — такою була головна мета робочої поїздки Президента Петра Порошенка до цього приазовського міста. Вербної неділі Маріуполь приймав футбольний матч, де місцевий однойменний клуб зійшовся у протистоянні зі столичним «Динамо».

Історію, пов’язану з попередньою грою, на яку динамівці не прибули, мотивуючи це браком гарантій безпеки для футболістів і вболівальників, знає кожен, кому не байдужа ця гра й ситуація у країні. Вона складна, заплутана й не зовсім приємна, оповита навколоспортивниими й навколополітичними чутками й плітками.

Саме тому глава держави вирішив особисто побувати в Маріуполі, виступивши не лише в ролі гаранта Конституції, а й гаранта безпеки до, під час і після футбольного поєдинку. Він вдався на всі сто, гра вийшла бойовою, видовищною, з п’ятьма забитими голами. Однак святкове враження затьмарили вболівальники, чию поведінку аж ніяк не можна назвати адекватною. Усе закінчилося бійкою з поліцією та пораненнями правоохоронців. Вплинути на поведінку фанатів Президент, звичайно, не міг. Тому саме дійство вийшло трохи змазаним. «Динамо» здобуло три очки й довело собі та шанувальникам: у Маріуполі можна грати у футбол.

Життя й розвиток

«Якщо в Маріуполі не проводити футбольних матчів — хто повірить, що ми за мир, хто повірить, що ми забезпечуємо безпеку? — вважає Петро Порошенко. — Дуже важливо, коли в ці непрості часи ми думаємо, як відкривати школи, дитячі садки, як принести мир на українську землю. І як повернути футбол до Маріуполя».

До слова, разом із ним на грі побували двоє учнів Волноваської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів №5, яку глава держави відвідав перед матчем. Там Петро Порошенко оглянув реконструйовану школу й спортивну залу, поспілкувався із членами міської футбольної команди, яка отримала з рук глави держави набір футбольних м’ячів.

«Коли ми радилися, де Президент має зустрічати Вербну неділю, було вирішено: звичайно ж, на Донбасі, — наголосив глава держави, додавши, що Волноваху дуже добре знають у Донецькій області, але після січня 2015 року про неї заговорив весь світ. — Це був символ пожертви, символ брутальної агресії Росії проти нашої держави».

«Тут маємо продемонструвати, що Україна живе і розвивається. Саме тому моїм пріоритетом був, є, залишається і буде Донбас. І бюджетні видатки ми спрямовуємо на те, щоб відновлювати його. Розбудовувати та ремонтувати зруйноване житло, відновлювати інфраструктуру, мости, будувати дороги. І дуже важливо будувати школи і дитячі садки, — запевнив Петро Порошенко. — На сьогодні Донецька область отримує перший президентський пріоритет».

Саме під час обговорення планів розвитку області з головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським вирішили починати опорну школу саме з Волновахи. Ще Президент подарував школі значок з написом #JeSuisVolnovakha (#Я Волноваха), зроблений одразу ж після трагедії, що розійшовся по всій Україні. «Я переконаний, що коли світ почув про трагедію у Волновасі, підтримка України у світі значно зросла», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.

Тримати порох сухим

А розпочав робочу поїздку областю він із відвідування маріупольського собору архістратига Михаїла, де взяв участь у cлужбі Божій та освяченні гілок верби. Глава держави помолився за мир в Україні й поспілкувався з вірянами.

Він пояснив людям суть нового закону, за яким нині переформатовується антитерористична операція. «Яке я поставив завдання? 30 березня, відповідно до заяви Президента України, Канцлера Німеччини, Президента Франції — і ми дотисли Путіна, щоб він зробив таку саму заяву, а він цього разу відмовлявся це робити — щоб було перемир’я», — розповів глава держави.

«Наші війська чітко виконують накази Верховного Головнокомандувача щодо припинення вогню», — підкреслив Президент, висловивши жаль з приводу недотримання режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Людям пояснили важливість миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це, до речі, йтиметься 10 квітня під час візиту Президента до Німеччини. «Сьогодні тверда позиція України у боротьбі за мир сприяє тому, що всі країни, крім Росії, підтримують введення миротворців. Дотиснемо Росію. Ви бачите, що зараз Росія перебуває у тотальній ізоляції. Ніхто її не підтримує лише тому, що вона агресією пішла на Україну і вбиває українців», — підкреслив Петро Порошенко.

Початок роботи миротворців сприятиме виведенню з окупованих територій військової техніки, озброєння, регулярних підрозділів РФ і проросійських бойовиків. А поки вони топчуть і плюндрують частину української землі, на підступах до Маріуполя країну захищають наші воїни. Так, військовослужбовці 79-ї десантно-штурмової бригади та бійці Нацгвардії отримали від Президента великодні кошики та обереги від дітей Сумщини. Президент подякував воїнам за те, що вони міцно тримають оборону, за їхню мужність, звитягу і високий бойовий дух.

«Нам треба тримати порох сухим. Нам треба бути готовими продемонструвати будь-якої хвилини боєздатність українських військ, — сказав Президент, зауваживши, що на сьогодні армії українці довіряють найбільше. — І нам потрібно зробити все, щоб цю довіру зберегти, і найголовніше — виправдати».

У Маріуполі Петро Порошенко поспілкувався із представниками грецької громади міста. Він поділився намірами запросити прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса відвідати Маріуполь і місця проживання грецької громади на Приазов’ї.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»