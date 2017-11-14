«Величезне прохання від усіх нас: поверніть людям віру в справедливість. Допоможіть їм знайти правду. І прошу: завжди пам’ятайте ту ціну, яку заплатила Україна за незалежний і справедливий суд, за вашу можливість там працювати», — ці слова глави держави підкреслили урочистість і важливість моменту складання присяги новими суддями Верховного Суду.

Ухвалювати остаточне рішення іменем України — честь і відповідальність, які дано далеко не кожному. Тому Петро Порошенко закликав їх не забувати про людину, її права, незалежність суду, справедливість, чесність, непідкупність. Бо саме цього вимагає нині від суддів наше суспільство.

Історичний шлях України вимірюється різними відрізками часу. «Скоро вже 1000 років від початку князювання Ярослава Мудрого і народження «Руської правди». Понад 300 років Конституції Пилипа Орлика. 100-ліття УНР. І 27-й рік незалежності», — зазначив він. Але при цьому наголосив, що «по-справжньому незалежного суду, такого, як створюється зараз, у нас не було ще ніколи».

День складання присяги став і днем народження принципово нового Верховного Суду, вперше сформованого на основі безпрецедентно відкритого та унікально прозорого конкурсу. Він відбувався з високим рівнем конкуренції під дуже пильним наглядом громадськості, з прискіпливою перевіркою кандидатів усіма антикорупційними органами.

«Чи міг хтось уявити таке перезавантаження, скажіть мені, три роки тому? Але сьогодні Україна — приклад для інших держав і щодо впровадження стандартів і правил, і щодо прозорості конкурсних процедур, і щодо відкритості та залучення громадськості, — зауважив Президент. — Ми відкриваємо нову сторінку в історії правосуддя у нашій країні. Верховний Суд — останній рубіж, остання інстанція, куди людина прийде захищати порушені права».

По-справжньому незалежний суд, такий, як нині створюється, не з’явився навіть після 1991 року з набуттям незалежності. Змінювалися президенти, уряди, склад Верховної Ради, створювалися юрисдикції, додавалися інстанції, але судова система не була по-справжньому незалежною. І тому не задовольняла потреб суспільства.

Торік влада пішла на рішучі кроки, коли було змінено відповідні норми Конституції й нарешті закладено фундамент незалежності всієї судової системи і насамперед Верховного Суду. Вперше від процедури добору суддів усунули всі політичні органи, політичні партії, парламент, повідомляє департамент прес-служби АП.

Упродовж року органи суддівського врядування, Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя відповідно до передбачених законом правил самостійно, але через безпрецедентно прозорі конкурсні процедури з максимально можливим урахуванням позиції долученої до добору громадськості визначили 120 переможців конкурсу. Президент уже підписав подання про призначення 113 з них суддями нового Верховного Суду.

«Через зміни до профільного законодавства запроваджуються європейські стандарти судочинства. Уже ухвалено закон, який викладає в новій редакції або вносить зміни до процесуальних кодексів і встановлює інші правила судового процесу — ефективного, швидкого й зручного для всіх учасників», — сказав Президент, додавши, що нові норми, передбачені Господарським і Цивільним процесуальними кодексами, гарантуватимуть захист прав власності і для простих громадян, і для українських та міжнародних інвесторів.

Суддями нового Верховного Суду стали різні фахівці. Хтось має великий досвід роботи у судовій системі. Хтось прийшов на посаду після багатьох років адвокатської діяльності, хтось був правозахисником, науковцем і викладачем. Для когось із переможців конкурсу «двері соціального ліфту» відкрила лише судова реформа.

«Кожен четвертий суддя нового Верховного Суду — адвокат чи науковець. Хочу проінформувати суспільство, що це безпрецедентно, адже раніше ніколи, ніяк і ніхто з-поза меж судової системи не мав права кандидувати. На сьогодні ці можливості відкрито», — сказав Петро Порошенко.

Глава держави відзначив важливу роль і роботу, яку провели Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя. Він окремо подякував науковцям, адвокатам і правозахисникам, які брали участь у роботі Ради із судової реформи, а також народним депутатам, які проголосували законодавчі й конституційні зміни.

Нині утворилися тисячі суддівських вакансій, які треба заповнити новими суддями, що відповідали б жорстким вимогам сучасного суспільства. На черзі ухвалення кількох законів про зміни в системі правосуддя, зокрема закон про антикорупційний суд. «Чекаю від Верховної Ради подання проекту, на базі якого внесу пропозиції до Верховної Ради і визначу їх як невідкладні. Одночасно з проектом про антикорупційний суд планую внести проект закону про воєнний суд. Ми чекаємо законів про адвокатуру, про правову освіту», — окреслив перспективу реформ Президент.

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«Урядового кур’єра»