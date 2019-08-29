Щоб самим згадати, а іншим розповісти про незабутні фронтові будні на сході України, ветерани-атовці Закарпаття влаштували форум «Загартовані війною». На третій такий захід, що відбувався у місті Чопі запросили побратимів із Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської областей і зі столиці.
На самому початку форуму майстерність зі знешкодження ворожої диверсійної групи продемонстрували спецназівці Чопського прикордонного загону. Після цього урочистою ходою ветерани прийшли до міського будинку культури.
— Ми з вами зараз перебуваємо в найзахіднішій точці України. Географічно Чоп лежить найдалі від зони бойових дій на Донбасі, тобто приблизно за півтори тисячі кілометрів, — звернувся до учасників форуму голова Закарпатської облдержадміністрації Ігор Бондаренко. — Однак Закарпаття також робить великий внесок у захист суверенітету й територіальної цілісності України.
І в період АТО, і під час операції Об’єднаних сил закарпатці — активні учасники бойових дій. Загалом 5 тисяч краян брали або беруть у них участь.
Ігор Бондаренко подякував організаторам форуму, що рік у рік влаштовують ветеранські зустрічі, демонструючи на них єдність духу, готовність захищати країну. Він віддав належне учасникам і за те, що не забувають бойових побратимів, котрі віддали життя за Україну. Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Галас, який у 2014—2015 роках працював у Луганській військово-цивільній адміністрації, побажав учасникам форуму успішної роботи, а Чопський міський голова Валерій Самардак зазначив, що проведення форуму — велика честь для міста.
Від громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО в Закарпатській області» її голова В’ячеслав Харченко нагородив багатьох учасників бойових дій на сході України медаллю «За оборону рідної землі», а також відзнакою «Хрест бойового братерства».
«Орден матері бійця АТО» було вручено директорові будинку культури Чопа Вірі Сентипал. Вона разом з культармійцями влаштувала велику концертну програму, в якій були представлені і вокальні, й танцювальні колективи.
На завершення «загартовані війною» спілкувалися неформально — знайомилися поміж собою та відновлювали давнє побратимство. Для них було влаштовано польову кухню, а ветерани-угорці зварили для всіх смачний бограч.