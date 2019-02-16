Долі багатьох ветеранів війни 1979—1989 років тісно переплелися зі здобуттям Україною незалежності й нинішньою боротьбою за неї, яку нам нав’язала сусідня держава-агресор

30 років тому землю далекого Афганістану залишив останній радянський солдат. Але й нині багато з людей того покоління перебувають там, де точиться війна, — за незалежність уже нашої країни. У день ушанування ветеранів збройних конфліктів на територіях інших держав, до яких тепер належать і воїни, котрі пройшли горнило афганської війни, у столиці відбувся урочистий захід. Воїнів-афганців вітали Президент Петро Порошенко й Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Утім, у багатьох українців власні рахунки і з тією війною, і з імперією, яка спричинила не лише її, а й нинішню війну на Донбасі.

Глава держави відзначив великий внесок ветеранів-афганців у захист суверенітету й територіальної цілісності України та в боротьбу проти агресії Російської Федерації. «Наша історія склалася так, що після Другої світової війни російська імперія не раз посилала українців воювати у різних куточках планети. Імперія не рахувалася ні з можливостями економіки, ні з людськими втратами. Наші земляки втрачали здоров’я і життя, воюючи у країнах Близького і Далекого Сходу, в Африці і Латинській Америці», — зазначив Президент.

У пам’яті нашого народу та війна посідає особливе місце. Через Афган пройшло понад 160 тисяч українців. Десять років у якомусь далекому світі тривала війна із застосуванням авіації, танків, артилерії. Сам масштаб кровопролиття був таким, що його вже не могла приховати радянська пропаганда.

І вже тоді напрацьовували техніки сучасної інформаційної війни проти нашого народу. Нам розповідали про «интернациональный долг». Про те, як афганці вітають солдатів у містах і селах. Про те, як мирно садять дерева, ремонтують дороги підрозділи радянської армії. Ось тільки бойові втрати тримали в суворій таємниці. «Так само, до речі, як і зараз Кремль замовчує і засекречує дані про свої втрати на Донбасі і в Сирії», — провів паралель Петро Порошенко.

Лише після здобуття незалежності випливли страшні цифри. 8 тисяч наших співвітчизників повернулися додому з пораненнями. Майже кожен четвертий серед загиблих — наш земляк, а це 3300 чиїхось синів, чоловіків, батьків.

Ті, хто повертався, навіть в умовах радянської цензури розповідали правду про ту жорстоку війну. «У ті часи це потребувало неабиякої мужності. Завдяки вашій чесності суспільство зрозуміло необхідність власного шляху. Нагадаю, що одним із перших кроків на шляху до нашої незалежності було рішення Верховної Ради про службу наших призовників виключно в Україні», — зазначив глава держави.

Саме незалежність України мала принести мир і спокій на нашу землю, а наш народ зробив свій європейський вибір. Але Росія не збиралася відпускати з миром українців. «Сьогодні в цій залі присутні багато з тих, хто з першого дня вийшов на Майдан. Організованість, рішучість і бойове побратимство афганців — захисників Майдану відіграли дужне важливу роль у ті вирішальні дні, — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП. — Ви були в перших рядах тих, хто виступив на захист суверенітету й цілісності нашої держави. Бойовий досвід ветеранів-афганців став надзвичайно цінним для українських Збройних сил, був часом незамінним у перші найтяжчі місяці війни».

Багато з ветеранів віддали життя, захищаючи нашу країну зі зброєю в руках. «Вони виконали свій обов’язок і ще раз дали нам урок мужності й честі. Серед них хочу згадати мого друга, вашого бойового побратима, легендарного командира афганської сотні Самооборони Майдану старшого сержанта Олега Міхнюка, якому посмертно було присвоєно звання Героя України», — зазначив Петро Порошенко.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх полеглих. Глава держави також вручив державні нагороди за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, мужність і самовідданість, виявлені під час виконання військового обов’язку, патріотичне виховання молоді та активну громадську діяльність.

Петро Порошенко побажав ветеранам-афганцям і їхнім родинам миру, здоров’я, щастя, добра та любові, здійснення усіх задумів та нових досягнень на благо України.

А Володимир Гройсман пригадав, як у ті роки його батьки допомагали радянським воїнам, які поверталися з Афганістану, знайти роботу, знайти «себе у житті».

«Я був хлопцем, а до нас додому приходили молоді на той період люди і розповідали про важкі й страшні часи тієї війни. Уже тоді у мене була щира і велика повага до них, — сказав Володимир Гройсман. — Волею долі потім я багато співпрацював з організаціями афганців, і ваша єдність, ваш героїзм і готовність допомогти так само викликали велику повагу».

Нині, наголосив Володимир Гройсман, перед Україною стоять великі виклики: збереження державності й видворення ворога з нашої території. «І в цих історично важливих подіях афганці завжди на передовій, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Один з іноземних журналістів запитав мене нещодавно: а якщо росіяни підуть далі, що буде? Я відповів: якщо підуть, українські воїни їх закопають. Я впевнений у цьому. Вірю, що над нашою землею буде мир. А ваші кращі якості дадуть нам змогу здобути велику перемогу».

За даними Міністерства оборони, з 1992 року в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки взяло участь понад 44 000 українських військовослужбовців, з яких 54 загинули. Нині ЗСУ беруть участь у восьми міжнародних операціях з підтримання миру й безпеки в шести країнах.

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«Урядового кур’єра»