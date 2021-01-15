Я пенсіонерка 1959 року народження, одинока мати, маю на утриманні дитину 2001 року народження, яка навчається в університеті. До 01.08.2020 року я отримувала допомогу малозабезпеченим сім’ям з дітьми та допомогу одинокій матері. Підкажіть, будь ласка, чому мене змусили заново подавати заяву та декларацію на отримання цих допомог, якщо ст. 15 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» доповнено пунктом 12 такого змісту: 12. установити, що визначений частиною першою ст. 6 цього Закону строк виплати ДСД малозабезпеченим сім’ям, яким вона була призначена раніше, продовжується без подання необхідних документів на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, з подальшим проведенням перерахунку розміру виплаченої державної соціальної допомоги на підставі заяви та необхідних документів, поданих після закінчення терміну дії зазначених заходів. На даний час карантин в Україні не закінчився.

Тетяна Дудник

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 №264 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги», з метою посилення соціального захисту населення на період вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, установлено, що:

— строк виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям (далі державна соціальна допомога), яку було призначено раніше, продовжується на період карантину та на один місяць після дати його відміни і державна соціальна допомога виплачується за повний місяць без звернення особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі орган соціального захисту населення); соціальної допомоги на підставі поданих особою або законним представником заяви та необхідних документів.

Звертаю увагу на те, що постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 за №632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги»:

1) затверджено Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги;

2) установлено, що з 01 липня 2020 року призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям особам, у яких закінчився строк таких виплат у березні — червні 2020 року, здійснюється лише після подання нової заяви з необхідними документами та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

3) державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та допомога на дітей одиноким матерям особам, які звернулися за її призначенням у липні — серпні 2020 року, призначається і виплачується, починаючи з липня 2020 року.

Зауважу, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 №264 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги», заява та документи, необхідні для призначення державної соціальної допомоги, можуть бути надіслані поштою.

Я завжди отримувала субсидію, але на опалювальний період 2020—2021 року мені в субсидії відмовлено. Поясніть, чому мені було відмовлено в отриманні субсидії. Я проживаю та прописана в квартирі одна.

Світлана Кириченко,

м. Київ

Умови призначення та порядок надання громадянам житлових субсидії визначено Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (далі положення).

Призначення житлових субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня; на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Найчастіші відмови у призначенні житлової субсидії — наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги, відсутність доходів у членів домогосподарства, здійснення купівлі або набуття права власності (рухоме, нерухоме майно та інше) на суму, яка перевищує 50 тис. грн тощо.

Для з’ясування питання відмови в призначенні житлової субсидії рекомендуємо Вам звернутись письмово до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації, оскільки в зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 особистий прийом громадян тимчасово призупинено.

Понад 2 роки отримували субсидію і щоразу її перераховували і подовжували автоматично. В цьому році звернулися до управління соцзахисту населення, щоб дізнатися норми на поточний рік, і там повідомили, що субсидія не буде призначена через те, що необхідно було написати заяву. Але, ймовірно, вона не буде призначена, оскільки великий сукупний дохід сім’ї, понад 10 тисяч гривень на 2 дорослих і 2 дітей. Прошу надати роз’яснення, які документи потрібно надати для отримання субсидії та чому її не подовжили автоматично, як за попередні роки.

Дмитро Сушко

Субсидія призначається на підставі належно заповненої заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі (далі заява) та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (далі декларація), а також на основі відомостей, отриманих від відповідних установ та організацій за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та/або скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, внеску/платежу об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла, соціальних нормативів житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, витрат на управління багатоквартирним будинком і розміром обов’язкового відсотка платежу, визначеного в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» встановлено такі норми:

— норма житлової площі, на яку призначається субсидія, становить — 13,65 м² на особу +35,22 м² на сім’ю;

— для користування послугами з централізованого водопостачання — 2,0 куб. метра холодної води на одну особу на місяць за наявності послуги з постачання гарячої води;

— для користування послугами з централізованого постачання гарячої води — 1,6 куб. метра на одну особу на місяць;

— для користування послугами з централізованого водовідведення — 3,6 куб. метри на одну особу на місяць;

— для користування послугами з газопостачання:

за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання — 3,3 куб. метра на одну особу на місяць;

— для користування послугами з електропостачання у житлових приміщеннях (будинках), — 70 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 190 кВт•г на місяць.

Додатково зауважу, що при призначенні житлової субсидії під час карантину збільшено соціальні норми на окремі комунальні послуги на 50% відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про особливості надання житлових субсидій» від 25.03.2020 №247.

Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про виникнення обставин, зокрема щодо:

зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства; зміни соціального статусу членів домогосподарства;

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства; зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання; зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком; зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання.

Отже, враховуючи вищевикладене, для з’ясування питання відмови в призначенні житлової субсидії рекомендуємо Вам звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Мій чоловік був прописаний у квартирі своїх батьків, але за місцем своєї прописки фактично не проживав. Усі роки для призначення і продовження субсидії було достатньо довідки від чоловіка про те, що він мешкає за іншою адресою. Цього року таку довідку відмовилися приймати й у субсидії відмовили. Чи потрібно моєму чоловікові виписуватися з квартири для отримання субсидії?

Ірина Сокуренко

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.

Отримання житлових субсидій не пов’язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях (будинках).

Положенням передбачено, що житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства.

До складу домогосподарства включаються всі особи, що зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії.

Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.

Кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.

У разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), за рішенням комісії, утвореної районною в місті Києві державною адміністрацією (далі комісія), соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за даною адресою членів домогосподарства.

Рішення комісії приймаються на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Для розгляду питань, що належать до компетенції комісії, у випадках, передбачених цим положенням, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення може запропонувати громадянину подати додаткові документи, які не передбачені цим положенням, але необхідні для розгляду комісією питань.

Також призначення субсидії на наступний період визначеним категоріям осіб, зокрема: особам, які зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично в ньому не проживають, передбачено на підставі нових заяви і декларації.

Одночасно повідомляємо, що в умовах карантину відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 №247 «Про особливості надання житлових субсидій» структурні підрозділи соціального захисту населення призначають житлову субсидію на наступний період домогосподарствам міста Києва, які отримували її протягом опалювального періоду 2019-2020 років, зокрема домогосподарствам, яким було призначено за рішенням комісії.

Враховуючи вищевикладене, для з’ясування питання призначення житлової субсидії рекомендуємо Вам звернутись до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Подавала заяву та декларацію на оформлення субсидії в електрон­ній формі через офіційний вебпортал Мінсоцполітики. ЕЦП в мене не було, але підписала документи звичайним підписом (у паперовій формі) протягом одного місяця з дня подання електронної заяви і декларації через інтернет. У наданні субсидії було відмовлено з посиланням на пункт 13 постанови КМУ №848. Чи можу я знов подати документи на отримання субсидії?

Марина Задєрейко,

м. Київ

Заява та декларація можуть бути надіслані структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника (орендарі, внутрішньо переміщені особи — за фактичним місцем проживання) поштою або в електронній формі через офіційний вебсайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з накладенням кваліфікованого електронного підпису, створеного шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків.

У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, в яких відсутній кваліфікований електронний підпис із застосуванням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків, житлова субсидія призначається лише після підписання заявником зазначених документів у паперовій формі протягом місяця з дня подання заяви та декларації в електронній формі, зокрема під час складання акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

У разі коли заяву та декларацію в зазначений строк не підписано незалежно від причин відсутності підпису заявника, громадянин (у разі бажання отримати житлову субсидію) зобов’язаний подати нові заяву та декларацію.

Отже, враховуючи вищевикладене, для призначення житлової субсидії рекомендуємо Вам надіслати нові заяву та декларацію до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

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