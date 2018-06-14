Під час недавньої поїздки на Львівщину, присвяченої виконанню програми будівництва гуртожитків поліпшеного планування для військовослужбовців-контрактників, Президент України Петро Порошенко зазначив, що будівництво житла для військових — питання, що перебуває на його особистому контролі. «Вважаю, що будь-який збій у графіку неприпустимий, — сказав глава держави. — Наша позиція — забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони в частині повного фінансування зазначеного проекту».

Верховний Головнокомандувач підкреслив, що «введення в дію 184 гуртожитків (казарм поліпшеного планування) дасть змогу розмістити 23 тисячі військово­службовців та істотно поліпшить умови розміщення на полігоні».

Військова тематика

В Україні чимало компаній, які будують об’єкти промислового, комерційного та соціального призначення. Але такі, що поєднують усі ці напрями діяльності, можна полічити на пальцях. ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (ПБМГ) — одна з таких: як один з лідерів на вітчизняному ринку промислового, комерційного, бюджетного будівництва (такого визнання товариство досягло фактично за три останні роки) компанія розв’язує різнопланові завдання будь-якої складності.

ТОВ «ПБМГ» бере активну участь у реалізації зазначеної вище програми будівництва гуртожитків поліпшеного планування для військовослужбовців-конт­рактників.

— У квітні 2018 року ми вже розпочали роботи в місті Кременчуці Полтавської області, — розповідає власник ТОВ «ПБМГ» Дмитро Рябухін. — Котлован під будівництво казарми там уже готовий, тривають роботи з улаштування фундаменту та підготовка до зведення стін. До кінця року цей об’єкт обов’язково здамо, хоч нині доводиться ще й працювати над удосконаленням проектної документації. До речі, у нашій компанії працюють високо­кваліфіковані проектанти, які мають великий досвід роботи з проектами різної складності, зокрема індивідуальними. Тож цей підрозділ забезпечить високоякісну роботу будівельного конвеєра. Станом на сьогодні ТОВ «ПБМГ» готується до початку будівництва двох казарм в Ужгороді, однієї в Рівному та чотирьох — у Новограді-Волинському Житомирської області.

Плануємо взяти участь та отримати підряди з будівництва казарм в інших регіонах нашої країни і сподіваємося своєчасно виконати пріоритетну програму Президента з будівництва казарм поліпшеного планування, яка зміцнить боєздатність нашої армії.

Підтвердження високої кваліфікації компанії — своєчасна здача багатьох об’єктів різного рівня складності. Наприклад, свого часу ТОВ «ПБМГ» у стислі терміни збудувало водне господарство під Києвом, в яке входили оранжерея й аквакомплекс. Об’єкт відрізнявся від інших складною технологією інженерних мереж, іноді навіть експериментальною.

— І все це у стислі терміни, як кажуть, у чистому полі, — веде далі Дмитро Вікторович. — Я виїжджав на об’єкт двічі-тричі на тиждень, щоб тримати руку на пульсі будівництва й проводити наради з підрядниками на місці. Важко було, але цікаво. І таких об’єктів різної складності виконано дуже багато.

Повний цикл

До речі, в 2016—2017 роках ТОВ «ПБМГ» здала під ключ понад 50 об’єктів. Це досить хороший показник. І те, що компанія затребувана на будівельному ринку країни, пояснюється її ефективним керівництвом будь-якої будови. Замовники зазначають передовсім такі переваги товариства, як професійне керівництво проектами, гарантія якості на всі види виконаних робіт, застосування нових технологій та використання високо­якісних матеріалів, планування робіт та оптимальні терміни, максимальна інформаційна відкритість, великий досвід роботи й високий рівень професіоналізму, цінова політика й індивідуальні схеми роботи з клієнтами, договірні відносини.

ТОВ «ПБМГ» завжди гарантує виконання всього комплексу будівельних робіт відповідно з прийнятою проектною документацією, суворе дотримання графіка цих робіт, розроблення та оптимізацію фінансового плану будівництва чи реконструкції, наймання супідрядних організацій та конт­роль їхньої роботи, організоване постачання будівельних матеріалів на об’єкт і забезпечення робітників необхідною технікою, розроблення заходів із раціонального використання території й турботу про довкілля, проведення випробувань змонтованого обладнання та його наладку, передачу побудованого об’єкта у встановленому порядку організації, що експлуатуватиме його в майбутньому.

— Ще жодного разу ми не порушили жодного пункту зі своїх зобов’язань, — хвалиться керівник товариства. — Тому саме нам довірили споруджувати свої об’єкти такі компанії, як ТОВ «Проктер енд Гембл», ТОВ «Єристівський ГЗК», ПАТ «Концерн Стирол», ПАТ «Київський вітамінний завод», міжнародний аеро­порт «Бориспіль», Міністерство оборони, ДП НАЕК «Енергоатом», Державна кримінально-виконавча служба України, ПАТ «Київхліб», ПАТ «Київміськбуд», ПАТ «Київ­енерго» та багато інших.

Своєчасно та якісно здати під ключ ці та інші об’єкти ми змогли завдяки нашим партнерам, які входять до складу ТОВ «ПБМГ».

Портфель замовлень

Тож не дивно, що портфель замовлень ТОВ «ПБМГ» великий. Цього року основний замовник компанії — Міністерство оборони: крім згаданих казарм у Кременчуці, Ужгороді, Рівному, Новограді-Волинському, товариство проводить реконструкцію військового хірургічного корпусу в Ірпені Київської та гімназії у селі Великі Новосілки під Маріуполем Донецької областей, будує притулок для тварин у Рівному.

Виконує компанія й чимало приватних замовлень: будує поліграфічний цех, сафарі-парк з будиночками, магазинами для сувенірів у Чернігівській області, офісні центри, хімічне та фармацевтичне виробництво тощо. Вона розглядає великі будівельні міжнародні проекти, в яких планує брати участь.

— Паралельно беремо участь у тендерах, — ділиться планами власник компанії. — Не в усіх, бо потрібно тоді мати в штаті понад 1000 осіб, а лише в тих, які вважаємо цікавими для себе й корисними для держави. До речі, трудовий колектив ТОВ «ПБМГ» (а це 150 постійних робітників та 70 ітеерівців) час від часу зростає чи зменшується залежно від обсягів робіт. Намагаємося хіба що незмінно утримувати кваліфікованих робітників, бо їхня підготовка обходиться не лише нашій компанії, а й схожим дуже дорого. Якщо проблему з висококваліфікованим токарем чи фрезерувальником можна частково розв’язати за рахунок пенсіонерів, то готувати професійних будівельників нині в Україні фактично нікому. А ті, що є, виїжджають на заробітки за кордон або ж працюють на об’єктах як приватні будівельні бригади. Вважаю, що держава зрештою повинна всерйоз зайнятися кадровим питанням. Інакше втратимо цих фахівців назавжди.

У Першій будівельно-монтажній групі це частково вирішують за рахунок поступового підвищення зарплати робітникам. У планах товариства — заохочувати їх власним житлом, яке компанія споруджуватиме за рахунок прибутків.

Ось так нині трудяться в товаристві, яке є активним членом Ліги оборонних підприємств України. Ця приватна спільнота дає велику користь не лише армії, а й українському суспільству.