Українці активно обговорюють запровадження нових правил оплати за доставку (розподіл) природного газу. Багатьом не зрозуміло, навіщо дві платіжки і чому за доставку газу треба платити окремо.

«Ми з батьком самі копали траншею під газову трубу, власним коштом прокладали її до нашого будинку, а тепер на неї знайшовся господар», — обурюється житель селища Яківці на околиці Полтави. Не задоволених новими правилами в місті багато.

Чимало й тих, хто позитивно оцінює рішення запровадити дві платіжки, проте зауважують, що рішення приймають нагорі, а виконуватимуть його на місцях. Тому немає гарантії, що виконавці не використають це нововведення, тобто наявність двох платіжок, у власних інтересах. А введенням окремої плати за доставку газу створюють прецедент і для інших надавачів житлово-комунальних послуг.

«Завтра обленерго, яке теж у приватних руках, захоче брати окрему плату за дроти, потім водоканал — за водопровідну мережу», — зауважив полтавець, який раніше працював у правоохоронних органах.

«Як представники місцевого самоврядування ми постійно контактуємо із громадою. Щодня отримуємо від людей сотні звернень щодо другої платіжки за газ. Люди обурені — вважають ці платежі несправедливими та непрозорими», — розповів на загальних зборах регіонального відділення Асоціації міст України секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота.

На його думку, постанову НКРЕКП ухвалено без необхідного обґрунтування, вона порушує певні законодавчі акти. Непродумана система тарифоутворення призвела до здорожчання газу для населення: у Полтаві, за підрахунками, тепер кубічний метр коштує 7 гривень, а торгують нині ним по 4,5 гривні за кубометр.

Земляки не розуміють, чому за доставку газу їм доведеться платити по-різному: комусь 78 гривень за місяць, ще комусь — 100 або й 200. Наприклад, моя сім’я має платити за доставку блакитного палива щомісяця 350 гривень. І сплачувати цю суму коштів муситимемо протягом усього року, навіть улітку, коли не користуємося опаленням.

До того ж, оператор газорозподільних систем АТ «Полтавагаз» повідомив нещодавно в одній з місцевих газет, що нововстановлений платіж за доставку газу не змінюватиметься тільки пів року, до 1 липня, а потім він знову «дещо збільшиться, відповідно до встановленого НКРЕКП тарифу. З 1 січня 2020 року чинний тариф для АТ «Полтавагаз» становить 1,14 гривні за метр кубічний (з ПДВ), а з 1 липня 2020 року — 1,43 гривні за метр кубічний (з ПДВ) за місяць».

Не заплатимо за доставку газу, муситимемо потім, окрім оплати послуги розподілу, сплатити ще й пеню, згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги».

У Полтавагазі згодні, що люди ще не звикли до нових вимог і поки що не всі зрозуміли до кінця їхню суть. Тому в I кварталі цього року жодних нарахувань пені чи штрафів не буде. Але коли цей процес налагодиться, застерігають там, необхідно буде сплачувати за доставку газу до 20 числа. Інакше в декого можуть виникнути неприємності.

Зрозуміло, що буде, якщо не платити за новими правилами. Тоді вас від’єднають від газопостачання, а за це, як і за наступне (повторне) підключення доведеться теж заплатити. Та ще й побігати, доки вам відновлять газопостачання. Житель вулиці Спартака чекав кілька тижнів, доки його будинок повторно підключили до газової мережі. Розказував, чекав би й довше, якби не допоміг кум, який раніше працював у Полтавагазі. Цьому чоловікові ще пощастило, що тоді була осінь, а не зима, як нині.

Щоб не залежати від газівників-монополістів, дедалі більше полтавців відмовляються від газового опалення і переходять на дрова. Хоч вони теж дорогі, проте дешевші, ніж газ. Опалення житла нам обходилося б ще дешевше, якби ми використовували альтернативні джерела: енергію вітру й сонця. І ця мрія незаможних людей на Полтавщині потроху стає реальністю.