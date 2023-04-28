Наприкінці лютого компанія Microsoft Flight Simulator офіційно презентувала нове DLC Ан-225 «Мрія». Про початок проєкту, знайомство команди Microsoft Flight Simulator з командою пілотів «Мрії» та інші тонкощі проєкту «Урядовий кур’єр» дізнався в заступника генерального директора з операційної та адміністративної діяльності державного підприємства «Антонов» Віктора Авдєєва.

«Торік ми провели аудит інтелектуальної власності підприємства і виявили, що ще 2019-го до антоновців звернулася компанія Microsoft Flight Simulator із пропозицією співпраці. Через різні обставини раніше цим питанням не займалися. Тепер відновили переговори, — розповідає Віктор Авдєєв. — Уже на етапі переговорів американські партнери висловили бажання сприяти відновленню нашого легендарного літака. Керівник програми Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман вийшов з ідеєю відрахувати 100 відсотків коштів від продажу цього DLC на відновлення «Мрії». Це приклад відповідального бізнесу, і нам приємно, що велика міжнародна компанія ухвалила таке рішення. Ми узгодили документи з юридичними відділами і підписали договори».

DLC Ан-225 «Мрія» з 27 лютого доступне для ПК, 21 березня вийшла версія для Xbox. Один пакет коштує 15—20 доларів залежно від платформи. У глобальному масштабі перші продажі дали мільйони гривень на відбудову «Мрії».

Робота з надання ліцензій для використання зображення «Мрії» триватиме. Вона важлива не лише з точки зору фінансування відновлення літака. «Підприємству час нарешті навести лад з нашою інтелектуальною власністю. Проєкт потрібен нам як важіль і можливість звернути увагу й зафіксувати всю історію інтелектуального надбання, створеного силами не одного покоління багатотисячного колективу. Наше завдання — захистити здобутки антоновців, провести відповідні реєстрації, оформити належні документи, щоб потім ні в кого не було змоги користуватися здобутками ДП «Антонов» безплатно. Підприємство має отримувати від своєї інтелектуальної власності прибуток. Ми співпрацюємо не лише з Microsoft Flight Simulator. Партнерів багато. Відгукнулися відомі світові виробники. Це додаткове джерело надходження коштів для відновлення літака, і треба цим скористатися», — переконаний Віктор Авдєєв.

За його словами, робота Microsoft Flight Simulator не завершується створенням цифрової «Мрії». Укладений з американськими партнерами договір передбачає створення симуляторів інших наших літаків. У гру вже додано політ на Ан-2, на черзі наступні відомі в усьому світі антоновські птахи. Це важливо як зайва підстава для популяризації марки «Антонова».

«Наше завдання — постійно нагадувати про літаки не лише у грі, історії і книжках, а обов’язково заявляти про себе новими крилатими машинами. І на цьому складному шляху треба використовувати всі можливі сучасні засоби. Адже йдеться про багатомільйонну аудиторію з величезним обігом грошових коштів. Комусь може здатися, що це просто гра. Однак ми інтегруємося у велику багатомільярдну індустрію. Це такий самий бізнес, як і інші прибуткові справи», — наголосив заступник генерального директора з операційної та адміністративної діяльності ДП «Антонов».

КОМЕНТАР АВІАТОРА

«Це не просто гра»

Сергій Нечаєв,

член першого екіпажу «Мрії» штурман-випробувач першого класу:

— Під час відрядження до Лейпцига керівник льотної служби ДП «Антонов» Дмитро Антонов запросив мене у складі групи фахівців-пілотів та інших представників екіпажів і наземних інженерів поспілкуватися із працівниками компанії Microsoft Flight Simulator, які демонструватимуть симулятор літака Ан-225.

Двоє молодих хлопців привіталися, швидко розгорнули ноутбук, з’єднали його з величезним телевізором на стіні й почали показувати. Ми спершу побачили наш літак. Стали його немовби обходити, зробили передполітний огляд. Потім піднялися трапом в кабіну. Кожен член екіпажу міг зайняти своє робоче місце, повністю відтворити підготовку до польоту, всі процедури запуску і прогрівання двигунів, вирулювання, зліт, політ, захід, посадку.

Під час віртуального польоту пілот чи інший член екіпажу може бачити не лише обстановку в небі з кабіни, а й весь літак у небі, його еволюції у просторі — як він заходить на посадку, наближається до смуги, сідає, зарулює на стоянку.

Літак можна оглядати, обертаючись на 360 градусів, розвертаючи в усіх проєкціях. Зображення 3D високоякісне і реалістичне. Адже в літаку, якому цього року виповнилося б 35, не все може блищати як новеньке, є якісь потертості, шершавості на сидіннях чи приладах і панелях.

Мене, щиро скажу, приємно вразила така робота. Ми з гостями зайшли до віртуального літака, виконали його обхід та огляд, піднялися в кабіну, побачили всі передполітні процедури, як виконують команди. Усі перемикачі, зазначу, там активні. Працюючи з управлінням, отримуєш відповідну реакцію приладів, дисплеїв. І ми провели політ, виконали посадку.

Творці гри брали матеріал з різних джерел — інтернету, фото- і кінокадрів, консультувалися з командою пілотів «Мрії». Працювали, мабуть, дуже довго і відтворили правдиву картинку внутрішнього облаштування кабіни і зовнішніх обрисів та вигляду літака. Загибель «Мрії» стала поштовхом для них, щоб відродити унікальний літак, який донедавна викликав і нині викликає шалений інтерес людей в усіх куточках світу, спершу віртуально. І дати цю захопливу гру любителям авіації, розширити їхнє уявлення про «Мрію», а професіоналам показати, що як у ньому працює.

Команді Microsoft Flight Simulator вдалося це зробити дуже достовірно. І чудово, що робота була спільною та синхронізованою. Скажімо, беручи у роботу відеоматеріал п’ятирічної чи більше давності, творці гри могли не знати, що літак протягом усіх років існування доопрацьовували, змінювали бортове обладнання. Тому картинка верхнього, бокового чи центрального пульта управління з більш ранніх джерел відрізнялася від пізнішої. У такому разі ми підказували хлопцям, що тут віднині такий перемикач, а тут — такий, де можна взяти точніший матеріал, намагалися пояснити назви обладнання.

Такі симулятори існують давно — для Боїнгів, Ербасів. Це не просто гра для любителів. Вона корисна і для початкового навчання пілотів, які ще не літали, а лише пройшли теоретичне навчання. Команді Microsoft Flight Simulator варто подякувати, що їхня гра допоможе відновити «Мрію» реальну, навчити пілотів-курсантів та вразити геймерів.

Володимир ШУНЕВИЧ

для «Урядового кур’єра»