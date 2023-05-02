Братислава, Прага та Київ домовилися спільно працювати над зміцненням обороноздатності України, посиленням санкцій проти росії та про реалізацію проєктів повоєнної відбудови

На сьогодні не може бути жодних штучних обмежень в оборонній допомозі Україні, потрібні амбітні рішення, які зміцнять загальну європейську безпеку. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із президентами Чехії Петром Павелом і Словаччини Зузаною Чапутовою під час їхнього візиту до Києва, що відбувся наприкінці минулого тижня.

Подяка чеському та словацькому народам

Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів із президентами Чехії та Словаччини йшлося про те, як зупинити державу-терориста й притягнути до справедливої відповідальності всіх російських терористів і вбивць, повідомляє пресслужба ОПУ. «Це наше головне завдання — для всіх у Європі, у вільному світі. росія повинна програти в цій війні, а її керівництво має бути засуджене за злочин агресії та геноцид проти українців, щоб іншим народам не довелося переживати те, що російський терор приніс українцям», — наголосив Президент.

Він подякував словацькому та чеському народам, їхнім лідерам за допомогу в захисті свободи та життя українців, наголосивши, що вся надана Україні допомога, кожна система ППО, кожен військовий літак, кожна гармата, кожна одиниця бронетехніки — це врятовані життя українців. Володимир Зеленський поінформував колег про ситуацію на фронті й окреслив перспективи, які має Україна. Він наголосив, що абсолютно справедливо буде надати ЗСУ далекобійну зброю, сучасну авіацію, достатню кількість артилерії та бронетехніки.

Під час зустрічі лідери трьох держав обговорили створені Україною й партнерами політичні можливості для прискорення настання миру. «Основа нашої позиції — відновлення повної сили Статуту ООН, усіх тих принципів, на яких має базуватися мир, передусім принципу поваги до територіальної цілісності й суверенітету націй», — сказав Володимир Зеленський.

Президенти обговорили перебіг підготовки до Вільнюського саміту НАТО, який має відбутися в липні.

«Очікуємо амбітних рішень, які зміцнять європейську безпеку. Настав час прибрати будь-яку невизначеність у Європі щодо безпеки. І вже цього року маємо започаткувати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Робимо все для цього», — заявив Володимир Зеленський. Він відзначив підтримку Братислави і Праги європейської та євроатлантичної інтеграції України.

«Це важливо не лише з погляду нашої країни, а й з погляду спільної європейської безпеки. У час, коли росія робить усе, щоб зруйнувати транзитні й торговельні шляхи в Європі, маємо спільно захищати фундаментальні європейські свободи й договори», — переконаний Президент України.

Глава держави відзначив готовність Словаччини та Чехії активніше працювати з Україною щодо проєктів відбудови, зокрема рішення Чеської Республіки стосовно патронату над відновленням Дніпропетровщини. Із Президентом Словаччини обговорювали відповідні кроки щодо Чернігівщини.

Зузана Чапутова зазначила, що дружба об’єднує Чехію та Словаччину, і дві країни прагнуть принести це символічне послання Україні. «Нас об’єднує на лише спільне минуле, а й спільне майбутнє», — наголосила вона.

Президент Словацької Республіки розповіла про своє спілкування з українцями, які постраждали чи втратили рідних унаслідок російської агресії. Як акцентувала Зузана Чапутова, про мир і справедливість потрібно не лише говорити — потрібно боротися за них, і це має розуміти весь цивілізований світ. «Коли йдеться про воєнні злочини, дуже важливо, щоб за ці злочини було справедливе покарання. Тому дуже рада, що Словацька Республіка — одна з перших країн, яка відправляє групи експертів для документування воєнних злочинів. Це потрібно, щоб у майбутньому ми могли притягнути винних до відповідальності», — сказала вона.

Президент Чехії Петр Павел висловився на підтримку членства України в ЄС і НАТО й зазначив, що наша держава заслужила це своєю стійкістю, відвагою, протистоянням і боротьбою за свободу. «Упевнений, що наша співпраця триватиме й поглиблюватиметься. І стосуватиметься не лише військової допомоги, а матиме різні форми, зокрема в напрямах розвитку бізнесу», — заявив він.

Петр Павел зазначив, що Чехія готова запропонувати співпрацю в галузях енергетики, транспортної інфраструктури та житлового господарства. Для полегшення реалізації проєктів двосторонньої взаємодії Чехія планує відкрити Генеральне консульство у Дніпрі.

Необхідні санкції проти атомної галузі рф

У Києві президенти Чехії, Словаччини та України підписали декларацію, яка визначає спільне бачення трьох країн з найважливіших питань зовнішньої політики, а також підтримку повноправного членства України в ЄС та НАТО, повідомляє Укрінформ. У документі висловлено готовність держав до тісної співпраці для подальшого зміцнення обороноздатності України, посилення санкцій ЄС проти рф та створення правової основи використання заморожених російських активів для відновлення України.

Глави Словаччини та Чехії провели переговори із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, під час яких обговорювали широке коло питань економічної та військової співпраці, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ. Глава уряду закликав до посилення санкцій проти росії. Вн наголосив на важливості внесення до одинадцятого санкційного пакета СЄ обмежень проти атомної галузі рф. Денис Шмигаль висловив готовність України допомогти в диверсифікації атомної енергетики Європи. На його думку, європейські країни мають якнайшвидше позбутися залежності від російського ядерного пального і технологій.