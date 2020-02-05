Церемонія нагородження відбулася вже вдев’ятнадцяте. За цей час його лауреатами ставали понад 200 представників культури, медицини, економіки, освіти, журналістики, спорту, політикуму, військових, волонтерського руху, державної служби. Засновники цього проєкту — спортивно-мистецький та духовний центр «Моя Україна», а також редакція найстарішої в області газети «Вільне життя плюс». Кандидатури на звання лауреата за поданням трудових колективів, громадських організацій розглядає спеціальна комісія. Її очільник голова правління ПАТ «Тернопільгаз» Олег Караванський має рацію, стверджуючи, що звання «Людина року» — визнане, почесне в краї. «Кожен з лауреатів не схожий на іншого, але по-своєму унікальний, — переконаний голова обласної ради Віктор Овчарук. — Кожному з них вдалося у свій спосіб прославити рідну Тернопільщину».
Нинішнього лютого в урочистій обстановці статуетку богині перемоги Ніки, пам’ятну медаль і свідоцтво лауреата отримали дев’ятеро краян. Віталій Зварич — кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня, з когорти тих, кого називають «кіборгами». Він пройшов через вогненне пекло донецького летовища. Його група залишала аеропорт останньою, натомість основні сили покинули летовище раніше. Учасником бойових дій був і Володимир Шматько. Служив у 128-й гірсько-піхотній бригаді, був командиром взводу, воював під Дебальцевим. Зараз він міський голова Чорткова. А от Дмитро Підручний проявляє силу духу, витримку, показує найкращі якості бійця на іншому фронті — спортивному. Торік він зокрема став чемпіоном світу з біатлону в Естерсунді (Швеція).
До когорти теперішніх лауреатів конкурсу «Людина року» на Тернопіллі ввійшли також архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор (Андрій Писик) — керуючий Тернопільською єпархією Православної церкви України, знаний фермер, голова наглядової ради селянського (фермерського) науково-виробничого господарства «Коваль» і «Ковалівське нове» із села Васильківці Гусятинського району Володимир Коваль. У цьому списку також педагог, медик, журналістка, кооператор і поет-пісняр.