Уряд ухвалив рішення щодо залучення додаткових ресурсів для реалізації проєктів відновлення. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час учорашнього засідання Кабінету Міністрів.

«Наша мета — відбудова тут і зараз за новими стандартами та чітко визначеними напрямами», — зауважив він і додав, що, згідно з оцінкою RDNA4, потреби на відновлення у житловому секторі на найближче десятиліття становлять майже 84 мільярди доларів.

Прем’єр повідомив, що уряд залучив 100 млн євро, або понад 4,8 млрд грн, від Банку розвитку Ради Європи в межах проєкту НОME. За ці кошти виплачуватимуть компенсації власникам знищеного житла за програмою «єВідновлення».

«Торік банк допоміг профінансувати 2,8 тисячі житлових сертифікатів. Завдяки новому фінансуванню зможемо оплатити ще 3,6 тисячі сертифікатів на придбання житла», — розповів Денис Шмигаль.

Крім того, ухвалено рішення щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

«Банк розвитку Ради Європи надає Україні 50 мільйонів євро. Цих коштів вистачить на пільгове кредитування для майже 1100 родин ВПО», — повідомив глава уряду.Він зазначив, що Світовий банк активно підтримує проєкти відновлення житлового фонду через програму НОРЕ. Завдяки цій ініціативі вже понад 87 тисяч українців отримали компенсацію за пошкоджене житло. У межах цієї програми заплановано відновлення майже 200 багатоповерхових будинків.

Прем’єр-міністр на засіданні повідомив, що уряд спрямує 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку через інструмент Ukraine Facility на відновлення водопостачання та водовідведення. Згідно з домовленістю між Україною та ЄІБ, ресурси буде спрямовано на відбудову водогонів та каналізації й приведення їх до сучасних стандартів. Загалом, як зазначив Денис Шмигаль, потреби в реконструкції водопостачання та водовідведення перевищують 11 мільярдів доларів.

Прем’єр повідомив, що уряд ухвалив рішення щодо нового траншу від ЄІБ обсягом 100 млн євро на відновлення критичної та соціальної інфраструктури.

«Ідеться про відбудову водо- і теплопостачання, в галузях освіти, медицини, наданні житла внутрішньо переміщеним особам. Завдяки співпраці з ЄІБ за цією програмою реалізуємо понад 400 проєктів, частину з них уже завершено. Ще понад 200 буде фіналізовано цього та наступного років», — зазначив він.

За словами Дениса Шмигаля, загалом портфель усіх проєктів ЄІБ в Україні нині становить приблизно 4,3 млрд євро.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ