Прем’єр-міністр переконана, що ветеранська політика має охоплювати не лише ветеранів і ветеранок, а й їхні родини

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілася із представниками громадських організацій «Правозахисний центр «Принцип», Veteran Hub, «Простір можливостей» та «Юридична сотня» для визначення подальших спільних кроків у впровадженні ветеранської політики. До зустрічі долучилися міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін та міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Глава уряду наголосила, що державна ветеранська політика має забезпечувати комплексну підтримку не лише для ветеранів та ветеранок, а й членів їхніх родин. За її словами, разом із громадськістю та Міністерством у справах ветеранів підготували стратегію до 2030 року, яку вже почали впроваджувати, а також законопроєкт, який забезпечить цілісний підхід: медична допомога, працевлаштування, освіта, соціальна підтримка, окрема увага родинам ветеранів та ветеранок.

«Наступний крок — реєстрація законопроєкту про основи державної ветеранської політики. Він враховує всі етапи ветеранського шляху та відповідає сучасним потребам», — зазначила Юлія Свириденко.

Уряд працює з регіонами: збирає найвдаліші практики, готує рекомендації для місцевої влади та підтримує постійний діалог із громадськістю.

Напередодні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підтримку фахівців із супроводу ветеранів. Відтепер мінімальна заробітна плата для таких фахівців становитиме 25 тисяч гривень із гарантіями захисту від необґрунтованого зменшення виплат.

«Мета нашої роботи — щоб кожен ветеран, ветеранка та їхні родини відчували реальну підтримку держави», — підкреслила Юлія Свириденко.

Коаліція громадських організацій презентувала дослідження концепції держави щодо ветеранів і ветеранок та поділилась рекомендаціями для оновлення стратегії ветеранської політики, яка має поглибити акцент на інтереси військовослужбовців. За даними дослідження, родини ветеранів та військових часто стикаються з проблемою нерівномірності доступу до підтримки чи неврахування реальних потреб такої сім’ї.

Денис Улютін наголосив, що Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності планує посилювати співпрацю із громадським сектором для того, щоб соціальні послуги відповідали потребам ветеранів, ветеранок та їхніх родин. За його словами, особливої уваги потребує законодавче врегулювання статусу родини ветерана та військового — наразі сім’ю захисника не представлено в законі як суб’єкт.

«Підтримка сім’ї — запорука того, що військовий буде зосереджений на питаннях служби і матиме впевненість, що про його родину подбали. Уже зараз ми пропонуємо соціальний супровід військових та їхніх родин у військових частинах, а також адаптацію ветеранів та членів їхніх сімей. Але ми будемо розвивати та покращувати ці послуги», — зазначив Денис Улютін.

Станом на серпень послугою соціального супроводу скористалися понад 20 тисяч військових, а соціальну адаптацію пройшли більш як 1600 ветеранських родин.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності