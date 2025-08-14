Керівники держави та представники уряду зустрілися з учасниками Українського молодіжного форуму та оголосили про важливі ініціативи

Президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити для молоді умови вступу до закладів вищої освіти та перетину кордону, а також підвищити стипендії студентам з наступного року. Про це глава держави повідомив під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму, яка відбулася з нагоди Дня молоді.

Перетин кордону буде спрощено

Володимир Зеленський привітав молодь зі святом і зазначив, що коли в країні є мільйони молодих людей, тоді народ живе та житиме надалі.

«Ми боремося за свою державу, українську суверенну державу. Українці воюють, українці працюють на оборону, щоб український народ міг нормально, безпечно, мирно жити. Найважливіше — на своїй землі. Щоб ви це могли, наші молоді люди, молоді покоління, всі, для кого Україна має бути й буде домом», — наголосив він.

Володимир Зеленський подякував воїнам, усім, хто обрав для себе жити, навчатися та працювати в рідній країні, а також тим, хто за будь-яких обставин не втрачає зв’язку з Україною.

Президент повідомив, що вранці говорив із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком, міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, командою Офісу та військовими. Держава зробить відчутні кроки для підтримки молоді. Передусім ідеться про вступ до закладів вищої освіти в умовах воєнного часу та багатьох складнощів. Глава держави доручив уряду спростити умови вступу. Також він доручив Кабінету Міністрів разом з військовим командуванням опрацювати можливість спрощення перетину державного кордону для молодих українців. Президент запропонував збільшити вік чоловіків, яким буде дозволено виїжджати за кордон під час воєнного стану, до 22 років. Це допоможе багатьом зберегти зв’язки з Україною та реалізуватися в навчанні передусім у рідній країні.

Є домовленість із Прем’єр-міністром та міністром фінансів опрацювати збільшення стипендій для всіх студентів з наступного року. Крім того, вже зараз держава збільшуватиме підтримку всіх, хто має істотні результати в навчанні.

Володимир Зеленський окремо відзначив тих, хто залучає молодь до різноманітних безпекових програм і сам бере в них участь.

Президент вручив державні нагороди молоді, яка відзначилася в захисті України в лавах Сил оборони: ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, Княгині Ольги ІІІ ступеня, Данила Галицького. Нагороди отримали ті, хто зробив внесок у різні сфери суспільного життя й сумлінно виконував професійний обов’язок.

Володимир Зеленський поспілкувався з учасниками форуму про роботу з українською молоддю на тимчасово окупованих територіях, множинне громадянство та дипломатичні зусилля для досягнення справедливого стійкого миру.

«Переговори в будь-якому разі важливі на рівні лідерів. Але говорити про Україну без України неможливо. Тому розмова Президента США Дональда Трампа й володимира путіна, безумовно, може бути важливою для їхнього двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони вирішити не можуть», — наголосивглавадержави.

Підвищення стипендій давно на часі

«Сьогодні на молодіжному форумі почула десятки нових ідей. Про житлову політику, підприємництво, — зазначила Юлія Свириденко. — Багато з них в роботі. Наприклад, гранти для креативних індустрій презентуємо зовсім скоро. Плануємо збільшити гранти для молоді за програмою «Власна справа» зі 150 тисяч до 200 тисяч гривень».

Прем’єр-міністр повідомила, що з 1 вересня уряд збільшив розмір президентських стипендій для учнів профтехів до 6320 грн; для студентів коледжів і технікумів — 7600 грн; для студентів університетів — 10 000 грн; аспірантів — 23 700 грн. Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію Президента — 10 000 грн на рік. Збільшено кількість таких стипендій до 400.

«Від Президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі», — повідомила глава уряду.

Юлія Свириденко привітала присутніх із Днем молоді, зазначивши, що молодь уже творить зміни.

Долучитися до команди дипломатів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також узяв участь в Українському молодіжному форумі разом із Президентом Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Юлією Свириденко та представниками уряду.Спілкуючись за участі віцепрем’єра Тараса Качки, послів та експертів, сторони обговорили з молодими лідерами бачення розвитку молодіжної політики, конкретні проєкти та ідеї.Глава МЗС зазначив, що в найважчий час для України молодь демонструє надзвичайну стійкість.Він висловив вдячність кожному й кожній, хто бере на себе відповідальність і стає рушійною силою розвитку та стійкості, зокрема тим, хто захищає Україну на фронті та боронить незалежність.

Від початку роботи на посаді міністра Андрій Сибіга приділяє особливу увагу підвищенню доступності дипломатичної служби для молоді.З вересня минулого року до команди МЗС приєдналися більш як 80 молодих фахівців. МЗС постійно розширює можливості для стажування, працевлаштування і професійного зростання молоді.

Два роки тому МЗС стало першим, хто заснував Молодіжну раду при центральному органі виконавчої влади. За цей час реалізовано багато спільних ідей та проєктів. Серед основних здобутків — проведення першого молодіжного конгресу «Українська ідентичність та її промоція у світі» за участі понад 2000 активних українців. Реалізовано програму онлайн-волонтерств в українських посольствах, проведено дослідження кадрової політики МЗС та розроблено рекомендації для підвищення залучення молоді до дипломатичної служби.Молодіжна рада почала системну роботу з молоддю за кордоном, щоб об’єднувати молодих українців та популяризувати українську ідентичність у світі.

Сьогодні міністерство оголошує донабір до Молодіжної ради при МЗС та запрошує долучатися до команди і зробити внесок у формування зовнішньої політики, просування інтересів України та розбудову сучасної дипломатії.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство закордонних справ