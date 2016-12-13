Кого з нас не дурили в супермаркеті чи на базарі?! Більшість скаже: що поробиш, трапляється. Проте нещодавно знайома довела: боротися та обстоювати свої права потрібно, а мовчати і пробачати нахабність продавців — ні.

Вона повернулася із супермаркету засмучена, бо її там надурили на 20 гривень. З одного боку, сума невелика, з іншого — дуже неприємно, коли молоденька дівчинка дивиться в очі вдвічі старшій людині, та ще й пенсіонерові, і відверто бреше.

Події відбувалися так: прийшла вона в магазин по покупки, а в гаманці у неї було лише 53 гривні. Скупилась майже на 33 гривні, на касі їй дали решту… кілька копійок. Не звернувши одразу на це уваги, знайома пішла до виходу. Проте вже у дверях замислилась над тим, що решти мало бути більше. Повернулась до каси і вказала продавчині на помилку. На це молода дівчина, нахабно вирячивши очі, доводила, що в жіночки погана пам’ять, а решту дала правильно. Щоправда, порадила зачекати «перерахунку каси». І якщо виявлять зайві гроші, то касир їх віддасть. Після перерахунку продавець уже переконувала, мовляв, ви ж бачите — зайвих грошей немає. Ось тільки постає одне запитання: звідки знайома могла знати, яка ж саме сума «зайва». Зрозуміло було, що продавець просто дурила голову. Охоронець теж долучився до бесіди й порадив жінці наступного разу бути уважнішою.

Засмутившись, знайома пішла додому. Потім зателефонувала сестрі, яка порадила їй наступного дня піти до магазину й вимагати, щоб охоронці подивилися відео з архіву камер спостереження і з’ясували всю правду. Також розповіла, що в неї була така ситуація. Тільки вона дала 200 гривень, а решту отримала як зі 100. Продавчиня теж звинувачувала жінку в забудькуватості. Проте після наполягань все-таки покликала охоронця. Він подивився відеозйомку, і гроші повернули.

Надихнувшись цією історією, уже наступного дня знайома, озброївшись чеком, пішла до супермаркету в пошуках правди. Охоронець, вислухав її звернення і почав переконувати в марності задуму, мовляв, камери стоять далеко і на зйомці просто неможливо нічого розгледіти. Проте пенсіонерка не здавалась і попрохала покликати старшого. Неохоче, але старшого охоронця покликали, і той попросив зачекати, поки подивляться зйомку. Оскільки жінка звернулась у магазин наступного дня, щоб знайти потрібний момент, знадобився час.

І ось диво: вже за півгодини повернувся старший охоронець із тією самою продавчинею, вона несла затиснуті в кулачок гроші, які й віддала, попросивши вибачення. Щоправда, цього разу продавець вже кліпала очима і все повторювала, що не знає, як так могло статися.

Та не дуже вірилось. Адже напередодні ні вона, ні охоронець навіть не заїкнулись про відеозйомку. Цікаво, що коли знайома розповіла цю історію п’ятьом подругам, з’ясувалось багато цікавого. Так, усі вони потрапляли в подібні ситуації, та жодна не знала про відеозйомку, адже охорона магазину всім радила бути уважнішими. І вони пили ліки від тиску і лаяли себе за неуважність. А продавчині, обдуривши кого на 20, а кого й на 100 гривень, ще й гримали на «неуважних» покупців. Мовляв, склероз треба лікувати, а не до чесних працівників торгівлі висувати претензії. Тож усі були дуже вдячні за те, що знайома розповіла про алгоритм дій у таких неприємних ситуаціях.

Коли вислухала цю історію, мені стало дуже неприємно. Розумію, що дурять молодь, яка ввечері біжить утомлена з роботи і банально не пам’ятає, яку саме купюру дала, тому й решту часто не рахує. Проте ще сумніше, коли в продавця вистачає нахабства дурити пенсіонера, у нього, можливо, це останні гроші, на які він хотів купити ліки. Та ще й дивитись людині похилого віку в очі й на підвищених тонах доводити свою правоту.

Правду кажуть: ображають зазвичай голосно і нахабно, а пробачення просять дуже тихо. Тому якщо вас нахабно обдурили в супермаркеті, наполягайте на перегляді відео. Адже, як доводять ці історії, за правду потрібно боротися.