Відкрити себе світові у Піднебесній

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. 18 провідних українських підприємств презентуватимуть надсучасну інноваційну продукцію й технології на листопадовій виставці в Китаї

Олег ГРОМОВ,«Урядовий кур’єр»

На початку останнього місяця осені Шанхай прийматиме першу міжнародну виставку International Import Expo 2018. У ній братимуть участь підприємства з понад 65 країн, які представлятимуть продукцію й технології ХХІ сторіччя. Долучаться до заходу й українські винахідники, які пройшли національний добір продуктів і послуг. Про те, що представлятиме Україна, дізнавався «Урядовий кур’єр».

А захід справді дуже важливий. Адже, за словами першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, Китай входить до трійки найбільш перспективних ринків для українського експорту. «Товарообіг між Україною і КНР становить 8 мільярдів доларів на рік, а потенціал більший — понад 10 мільярдів доларів найближчими роками. Наша мета — збільшити експорт наукомісткої, інноваційної української продукції на ринок Піднебесної», — вважає він.

Великий майданчик

За словами керівника Офісу з просування експорту Мар’яни Каганяк, важливо, що вдалося об’єднати зусилля держави, бізнесу, міжнародних партнерів: «Участь України в тандемі з національним стендом у Китаї дасть змогу гідно презентувати торговельний потенціал, інвестиційні досягнення і представляти високоякісні, конкурентні унікальні товари та послуги. А для українського бізнесу це ще один майданчик і нові можливості для просування на мільярдному ринку».

Під час конкурсу зі 110 вітчизняних компаній, які подали заявки, було підібрано 18 найкращих. До Китаю поїдуть зі своїми новітніми технологіями та продуктами компанії Senstone (гаджети для запису і перетворення голосових нотаток), Kodisoft (інтерактивні столи), DroneUA (безпілотні технології), «Танграм-Україна» (системи для консультацій лікарів у режимі відеоконференції, PSBfilms (продакшн кіно та відео), ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод» (запасні частини і деталі для модернізації й реконструкції парових турбін) та інші фірми, які працюють по-сучасному.

Медично-військова тематика — основа наших представництв

Однією з найцікавіших на виставці буде продукція та надсучасні технології ПП «Укртехмед». Компанія — розробник хірургічних атравматичних технологій, випускає реабілітаційні інструменти і матеріали. Цей напрям набув значного розвитку у зв’язку з бойовими діями, які вже п’ятий рік тривають на українському Донбасі.

Як зазначив «УК» директор компанії «Укртехмед» Володимир Тавокін, у Китай поїдуть суперсучасні спільні розробки із «Львівською політехнікою» — гідрогелеві пов’язки: «Це стерильне ранове покриття, яке забезпечує закриття та захист ран від забруднення, інфікування та іншого негативного зовнішнього впливу, має охолоджувальний, знеболювальний, протизапальний, антисептичний та ранозагоювальний ефекти. Завдяки гідрогелю вони не прилипають до рани, не травмують ранову поверхню під час перев’язування, сприяють швидкому очищенню рани, видаленню фібринового нальоту, розчиненню змертвілих тканин, посилюють процес утворення грануляцій та епітелізацію, створюють умови для прискорення загоєння ран різного походження».

Володимир Тавокін зазначає, що хоч такі пов’язки виробляють у світі, приміром у США, українські унікальні. Він пояснює це тим, що підприємство випускає до кожної з них спеціалізовані матриці, які насичують будь-яким медичним препаратом, і такої технології немає ніде у світі.

«Ми хочемо розширити наше базове підприємство в Україні. А для цього треба залучити іноземні інвестиції. Маємо зацікавити бізнесовий світ на виставці, щоб він вкладав кошти у створення спільних підприємств у різних країнах. Сподіваємося, що захід дасть нам змогу їх швидко знайти», — зазначає директор компанії.

Проте, за його словами, ще за місяць до початку виставки в Китаї, дізнавшись, що Укртехмед їде на неї з унікальними технологіями і виробництвом, до офісу компанії телефонували зацікавлені підприємці з Гонконгу та Сінгапуру.

Ще Укртехмед везе технології з реабілітації хворих після складних операцій. У компанії сподіваються, що вони більше зацікавлять підприємців та науковців на виставці, ніж гідрогелеві пов’язки.

Українським виробникам і науковцям є що показати на цьому міжнародному заході. Адже Україна останніми роками дуже прискіпливо ставиться до розвитку і впровадження у виробництво та життєдіяльність новітніх технологій. Не забуваймо, що наша країна завжди була інноваційною й тримала руку на пульсі всіх сучасних викликів техніки і технологій. Тому можна не сумніватися, що українські передові компанії, які їдуть на International Import Expo 2018, знайдуть у Китаї партнерів та інвесторів.