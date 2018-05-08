Учора в Україні вперше розпочався Тиждень відкритого уряду (OpenGovWeek). Він передбачає проведення урядом спільно з громадянським суспільством заходів, спрямованих на відкритість органів влади та посилення співпраці для позитивних змін у житті співгромадян. Усе це наша держава проводить у межах її членства в міжнародній ініціативі «Партнерство «Відкритий уряд», започаткованій 2011 року на сесії Генеральної Асамблеї ООН за сприяння урядів та громадських організацій Бразилії, Сполучених Штатів Америки, Індонезії, Мексики, Норвегії, Філіппін, Південно-Африканської Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії. Україна долучилася до ініціативи фактично одразу. Нині налічується 70 країн-учасниць.

Мета ініціативи — об’єднати уряди, бізнес, міжнародні організації задля розв’язання проблем пересічних людей. Участь у партнерстві передбачає створення середньострокових планів дій, де визначаються конкретні зобов’язання уряду, спрямовані на забезпечення доступу до публічної інформації, підзвітності органів влади, посилення участі громадськості в ухваленні рішень. За сім років участі наша держава реалізовує третій дворічний план дій. Уже вдалося запровадити технологію закупівель ProZorro, портал відкритих даних, систему електронного декларування, стандарти прозорості в роботі підприємств видобувної галузі тощо.

І пряником, і батогом

«Відкритість влади, її готовність до діалогу з громадськістю дорівнює її ефективності, підзвітності, можливості якісно формувати порядок денний розвитку країни. Відкритість на нашому порядку денному щодня. Не може один тиждень бути відкритішим, ніж інший. Ми можемо ефективно розв’язувати проблеми та запобігати слабкості країни лише разом. Питання діалогу та відкритості ключове для влади», — заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, офіційно даючи старт Тижню відкритого уряду. Захід відбувся у Клубі Кабінету Міністрів.

Прем’єр підкреслив, що ефективність — це підзвітність громадськості. «У межах децентралізації центральна влада передала на місця істотні фінансові ресурси — десятки мільярдів гривень, використання яких має бути прозорим і зрозумілим для всіх. Влада має бути підконтрольна та підзвітна громадянам. Відкритість дає змогу уникати зловживань — це запобіжник від помилок. Також питання консультацій з людьми мають ключове значення. У комплексі все гарантує успіх. Там, де є лідери, все гаразд. Інші трохи відстають. Наступні вибори — шанс виправити помилки», — зауважив Володимир Гройсман.

І додав, що в площині об’єднання територіальних громад є і плюси, і мінуси. Але недоліки виявляють і законодавчо поступово ліквідовують. «Аби децентралізація й надалі стверджувалася, потрібно, крім передачі на місця фінансового ресурсу та обов’язків, додати посилення відповідальності влади в регіонах. Коли вона ігнорує громадськість і робить своє — це катастрофа. Ситуацію потрібно змінювати», — зауважив Прем’єр.

Він підкреслив, що Тиждень відкритого уряду — це не формальний захід, а можливість зрозуміти одне одного і зорієнтуватися, як рухатися далі, щоби будувати якісно нову успішну країну. Прем’єр-міністр наголосив, що кожна урядова ініціатива проходить широке громадське обговорення. Інакше й бути не може, адже якщо влада дивиться в один бік, а громада в інший — прірва лише поглиблюватиметься.

Зміни очікуються кардинальні

Міністр Кабінету Міністрів, співголова координаційної ради з питань реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» Олександр Саєнко вважає, що в нашій державі громадськість дуже активна. Він переконаний, що треба й надалі рухатися в напрямі долучення її до урядової політики, а також упроваджувати культуру урядового управління.

Співголова координаційної ради, менеджер проектів урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» Олеся Архипська констатувала, що еволюція співпраці влади з громадськістю триває. «Зміни відбулися кардинальні. Наприклад, у 2011 році за тодішнього керівництва уряду представлений громадськості план дій був простою відпискою. Громадськість не могла допустити, щоб на етапі приєднання до міжнародної ініціативи щодо відкритості уряду Україна відзначилася гучним скандалом. Тому було створено мережу підтримки відкритого уряду, заявлено про непідтримку плану дій і в стислі строки (за два тижні) напрацьовано пропозиції. 80% їх увійшло у план дій. Тоді закладалися проекти ProZorro, електронне декларування, відкриті дані. План України потрапив у десятку найкращих планів країн-партнерів. Нині взаємодія уряду та громадськості на кардинально новому якісному рівні. До нас дослухаються, з нами рахуються», — зазначила вона.

Початок роботи урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» був болісним, але поступово він дає позитивний результат. Про це заявив державний секретар Кабінету Міністрів Володимир Бондаренко. За його словами, між чиновниками та громадськістю була справжня боротьба за кожне слово рішення щодо такої ініціативи. Адже на чиновників очікували кардинальні зміни в роботі, що завжди сприймається болісно, а суспільство мало навчитися не пропускати корупційних дій.

«Нині аналогічні проекти активісти можуть реалізовувати й на місцях, користуючись набутим досвідом. Можливо, буде шалена протидія, але шукайте партнерів у владі, експертів, які зможуть підказати, де криються корупційні складові, — владі буде важко сперечатися з аргументами фахівців. Можна визначити 3—5 антикорупційних заходів, виписати план і моніторити дії чиновників. Нині стільки проблем, що самостійно ні влада, ні громадськість їх не розв’яже. Як паралельні прямі ніколи не перетинаються, так і паралельні дії не викорінять проблему. Мають бути спільні дії», — констатувала координатор проекту урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» Оксана Величко.

Це цікавить багатьох

До речі, початок тижня відкритості зацікавив багатьох. У Клубі Кабінету Міністрів не залишилося порожніх стільців. А те, що такі заходи потрібно проводити частіше, свідчила кількість запитань, які присутні ставили доповідачам. Відповідаючи на одне з них, Володимир Гройсман повідомив, що розраховує на ухвалення Верховною Радою законопроекту про створення незалежного антикорупційного суду впродовж найближчих двох пленарних тижнів.

«Справедлива судова система сприятиме розвиткові економіки. Вважаю, що нам потрібне швидке економічне зростання, і ми повинні досягти зростання більш ніж 5% (сьогодні прогнозуємо 3%). Якщо досягнемо більш як п’ять, то це стане відчутним, і те, що напрацює економіка, зможемо реінвестувати в послуги, їхню якість», — зазначив Прем’єр.

А ще, на його думку, потрібно виправити помилкове, можливо, емоційне рішення щодо електронного декларування для активістів. «Потрібно й ефективно, коли декларує чиновник, який має справу з державними коштами. А для звичайного громадянина досить подання декларації до податкової служби. Сподіваюся, депутати скасують своє рішення», — підкреслив Прем’єр.