Україна та Велика Британія підписали всеосяжну угоду про сторічне партнерство, яка посилює співпрацю в оборонній, економічній та інших сферах

Відносини України та Великої Британії нині ближчі, ніж будь-коли. Про це Президент Володимир Зеленський заявив після закінчення переговорів із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який уперше на цій посаді приїхав в Україну з візитом.

За словами глави держави, Україна та Британія вийшли на новий рівень відносин, підписавши угоду про сторічне партнерство.

«Ми впевнені в незалежності нашої держави, і це те, чого українці вже ніколи не віддадуть. Ми впевнені в наших європейських партнерах, і це те, що зміцнює і Україну, і Британію, і весь наш євроатлантичний простір. Це основа для взаємодії наших народів на покоління вперед», — сказав Президент.

Угода про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, яка містить відкриту й закриту частини, закріплює, що Велика Британія надаватиме Україні щорічну військову допомогу на щонайменше 3,6 млрд дол. стільки, скільки буде потрібно. Сполучене Королівство розширить внесок у підготовку спеціалістів для української бойової авіації й допомагатиме з постачанням літаків, які перебувають на озброєнні країн — членів НАТО. Крім того, передбачено нарощування співпраці щодо далекобійного озброєння, а також інвестицій в українське оборонне виробництво, зокрема дронів та артилерії. Документ передбачає посилення взаємодії в межах військового об’єднання JEF — Об’єднаних експедиційних сил.

Крім того, закріплено партнерство в морській безпеці та створення спеціальних спільних флотилій, зокрема для зміцнення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях.

Окремо в угоді йдеться про поглиблення економічної співпраці. Країни сприятимуть залученню інвестицій, розвиватимуть ядерну енергетику та заміщуватимуть російські технології.

Сторони також взаємодіятимуть у галузях культури, освіти, науки й технологій, зокрема обмінюватимуться досвідом щодо штучного інтелекту та дронів. Крім того, ідеться про співпрацю для щонайменше 100 шкіл в Україні, а також про спеціальні програми британських та українських університетів. Після закінчення війни країни працюватимуть над усуненням бар’єрів для поїздок українців і британців.

Під час переговорів лідерів у Києві працювали сили ППО. Саме це, на переконання Володимира Зеленського, окреслює найголовніше завдання: зміцнювати український повітряний щит, армію, морські сили та кібербезпеку.

«Ми домовилися про щонайменше 3,6 мільярда доларів щорічної військової допомоги Україні стільки, скільки це буде потрібно. Плюс підготували рішення про ще 3 мільярди доларів від російських активів. Загалом тільки на цей рік маємо 6,6 мільярда доларів від Британії», — додав глава держави.

Президент наголосив, що Велика Британія підтримує вступ України в НАТО, що є найкращим варіантом гарантій безпеки не лише для нашої держави, а й для всього євроатлантичного простору.

«Ми абсолютно чітко говоримо, що справедливий і тривалий мир приходить із силою. Ми працюємо із союзниками, щоб відбитися від агресії, щоб втримати міжнародне право та посилити вас зараз. 2025 року Сполучене Королівство надасть більше військової допомоги Україні, ніж будь-коли до того», — наголосив Прем’єр-міністр Великої Британії.

Кір Стармер повідомив, що Сполучене Королівство передасть Україні 150 стволів для артилерії та нову мобільну систему ППО, яку розробила Велика Британія, профінансовану спільно з Данією, а також продовжить тренування українських воїнів. «Історія XXI століття визначається зараз. Наша сила зараз — поставити її на правильний шлях», — підсумував він.

За підсумками переговорів та укладеної угоди Володимир Зеленський і Кір Стармер доручили відповідним органам державної влади опрацювати пріоритетні тематичні напрями в межах стратегічного діалогу на високому рівні.

Під час зустрічі з виробниками українських безпілотників Володимир Зеленський і Кір Стармер ознайомилися з конкретними результатами їхньої роботи: дронами-бомберами й розвідувальними БпЛА. Лідерам продемонстрували зразки дронів віт чизняного виробництва, які використовують українські захисники для боротьби з російською агресією. Зокрема, бомбери, що можуть нести і скидати до 40 кг боєприпасів на відстань понад 15 км. Ці коптери ефективно знищують ворожі цілі, зокрема логістику на передньому краї та в неглибокому тилу, особливо вночі.

Володимирові Зеленському та Кіру Стармеру також розповіли про платформу-носія FPV-дронів — українсько-британську розробку, а також українські розвідувальні БпЛА, що містять модулі зв’язку британського виробництва.

Представники компаній-виробників поінформували про характеристики безпілотників та особливості їх застосування і продемонстрували відповідні приклади.

«Ми дуже раді, що можемо розраховувати на Велику Британію. Я також дуже вдячний нашим хлопцям за продуктивну співпрацю з британськими партнерами. Думаю, що цього року ми досягнемо дуже великого, дуже важливого результату», — зазначив Президент. За його словами, Україна планує надалі нарощувати виробництво дронів і вийти на рекордні показники.

Кір Стармер наголосив, що Велика Британія допомагатиме Україні створювати те, що посилює її у протистоянні російській агресії і дає змогу зберігати життя українців та українок. Він зазначив, що спів праця у галузі технологій нині надзвичайно важлива.

Джерело: Офіс Президента