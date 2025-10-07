Прем’єр-міністр Юлія Свириденко за дорученням Президента відвідала Сумщину. Очільниця уряду провела нараду для координації дій Міненерго, Мінрозвитку, ДСНС, НКРЕКП, ОГТСУ, Нафтогазу, Сумської ОВА.

«Завдання — якомога швидше заживити громади після російських атак. Координацію і контроль процесу покладено на Міністерство енергетики», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, щоб відновити подачу світла та газу, фахівці забезпечують все необхідне обладнання з резервів для швидкої заміни пошкодженої інфраструктури та підключення домівок людей.

Мінцифри працює з мобільними операторами для налагодження мережі. Очікують на оновлення в найближчі години.

Також розгорнуто пункти незламності.

Прем’єр-міністр повідомила, що урядова команда оглянула місце удару по пасажирському потягу в Шостці. Юлія Свириденко висловила співчуття родині загиблого під час цієї атаки.

«Руйнування вже ліквідовують. Дякую залізничникам за їхню стійкість. Команда Укрзалізниці оновлює маршрути руху для уникнення небезпечних прифронтових районів», — зазначила Прем’єр-міністр.

«Сумська область пережила потужну атаку дронами — ворог прицільно б’є по енергетичній інфраструктурі. Частина громад залишилася без світла та газу. Воду подають за графіком. Наше завдання — якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів та відновити життєдіяльність територій», — написав у Фейсбуці віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Він повідомив, що аварійні бригади працюють у надскладних умовах, у регіон доставляють додаткові генератори та обладнання. В області розгорнуто понад 220 пунктів незламності, які забезпечені зв’язком, теплом та водою.

Після обстрілу залізниці тривають відновлювальні роботи. Маршрути в північних громадах Сумщини та Чернігівщини перебудовують під безпекову ситуацію — щоб не обривати сполучення і мінімізувати ризики для пасажирів та працівників. На напрямку Київ — Шостка перевезення організовано в комбінованому форматі: потяг довозить людей до інших станцій, далі — синхронізована пересадка на автобуси. Зворотний маршрут працює за тим самим принципом. Приміські рейси тимчасово замінено автобусами.

Разом з ОВА, Укрзалізницею та профільними службами переглядають графіки і маршрути на півночі Сумської та Чернігівської областей. Формат руху адаптують до ситуації, як це вже відпрацьовано на інших прифронтових напрямках: мінімум часу зупинки, швидкі зміни під час тривог, регулярне оновлення графіків. Залізниця продовжує працювати навіть там, де ворог намагається зупинити рух країни.

Джерело: Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ