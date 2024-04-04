У вівторок у Гаазі відбулося засідання міністерської конференції «Відновлення справедливості для України». До її учасників звернувся Президент України Володимир Зеленський. Він зокрема наголосив, що саме справедливість є тією лінією, від якої може початися рух до надійного миру. Зброя дає фізичний захист, але саме справедливість повертає відчуття безпеки життя, яке було захищене силою зброї. І відчуття передбачуваності всіх глобальних відносин. Кожен потенційний агресор повинен знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир. Саме справедливість здатна це забезпечувати.

«Я був у Бучі, — сказав Президент, — в місті, яке для всього світу стало символом російського зла. Усі ви пам’ятаєте, що було на вулицях Бучі, коли з них вигнали російських окупантів. Пам’ятаєте, скільки там залишилося тіл убитих людей і як це все було. Пам’ятаєте, що відкрилося, коли ми почали знаходити масові поховання закатованих українців. Відтоді минуло два роки, а досі не вдалося навіть встановити імена всіх, кого вбили російські солдати, — досі в Бучі є безіменні могили. Як і в багатьох інших наших громадах, які було звільнено від російської окупації. І хоч різні міста й села поступово відновлюються, в кожному з них є таке особливе відчуття,однакове для всіх: відчуття того, що ще дуже багато роботи попереду —роботи саме заради справедливості. Заради того, щоб зло остаточно програло —і фізично, у реальності, на полі битви, і так, щоб це було переконливодля людських сердець. І щоб кожен, хто потім прийде у російську владу після путіна, знав: справедливість міцніша за мури кремля. Тільки наша з вами спільна робота здатна це забезпечити», — наголосив глава Української держави.

Спільні зусилля — запорука результату

Президент України подякував Нідерландам за їхнє лідерство у просуванні ідеї спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії.

«Дякую всім країнам і державним керівникам, міжнародним організаціям, громадським лідерам, представникам юридичної спільноти, які підтримують глобальну роботу щодо розслідування російських злочинів війни та притягнення винних до відповідальності. Усіх винних — від політичного та військового керівництва росії до рядових виконавців. Я впевнений, що для всього світу є важливою діяльність Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт путіна й працює над поверненням повної справедливості всім, по кому вдарила ця війна: і дорослим, і дітям.

Також ми створюємо й цілком конкретні системні інструменти, щоб компенсувати збитки, завдані цією війною. Разом з багатьма країнами та лідерами працюємо для конфіскації російських активів та прибутків від них. Усе це має працювати для людей, яких путін хотів знищити цією війною. Починає роботу Реєстр збитків, і критично важливо, щоб уже цьогоріч було створено також комісію з розгляду заяв та компенсаційний фонд як ключові елементи запланованого механізму відшкодування збитків.

Я прошу всіх вас не відступати від нашої спільної лінії — лінії справедливості. Прошу вас не зменшувати обертів. Маємо робити все можливе заради сили справедливості, щоб справедливість давала справжню силу нашій спільній безпеці — безпеці від агресій і терору.

Хай справжній мир повернеться швидше. І хай кожен, хто руйнує мир, справді боїться опинитися на лаві підсудних у Гаазі», — висловив Володимир Зеленський побажання, яке підтримує весь вільний світ.

Безкарність породжує нові злочини

Під час підсумкової пресконференції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що нинішня експансіоністська політика москви нерозривно пов’язана з безкарністю впродовж усієї імперіалістичної історії росії.

«росія — єдина імперія в світі, яка уникла деколонізації після двох світових воєн у ХХ столітті. Усі інші імперії припинили існування та були змушені відпустити свої колонії. Більше того, росія — єдина імперія, яка не лише дожила до наших днів, а й ніколи, наголошую, ніколи не визнала провини за свої імперські злочини і не була за них покарана», — зазначив міністр.

Дмитро Кулеба підкреслив історичну вагу для Європи та всього світу притягнення імперської росії до відповідальності. В іншому разі москва продовжить свою загарбницьку війну та звірства.

Глава МЗС наголосив, що українці вимагають справедливості за російські злочини вже зараз, а не у віддаленому майбутньому. У цьому контексті він підтримав позитивні рішення, ухвалені за підсумками міністерської конференції.

«Радий, що конференція дала саме ті відчутні результати, на які очікують українці. Передовсім запрацював Реєстр збитків. Українці вже можуть подавати заявки на отримання компенсації за пошкодження або руйнування житла. Ми підтримуватимемо подальше розширення сфери застосування реєстру та доступних типів запитів», — сказав він.

Міністр закордонних справ України окремо відзначив важливість ухваленої за підсумками конференції політичної декларації, підписантами якої вже стали 44 країни і яка залишається відкритою до підписання.

«Декларація зокрема підтримує дискусію про конфіскацію заморожених російських активів, а також доходів від них на користь України. Перші рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України вже було ухвалено, і ця робота має досягти більших результатів цього року. Документ також закликає до повної відповідальності за злочин агресії. Це важливе підґрунтя для подальшої роботи над створенням повноцінного спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України», — підсумував міністр.

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра зазначила:

«Два роки тому, рік тому мало хто вірив у саму концепцію міжнародного компенсаційного механізму, а нині ми запускаємо його першу складову — Міжнародний реєстр збитків. Це велике досягнення не лише української команди, а й усієї міжнародної спільноти, революційна подія для світового міжнародного права. Існування реєстру стало можливим завдяки безпрецедентній підтримці всього світу, зокрема доленосній Резолюції Генеральної Асамблеї ООН та залученню країн Європейського Союзу, G7».

Вона повідомила, що триває робота над підготовкою разом з міжнародними партнерами правового інструменту, на основі якого створять компенсаційну комісію. Саме вона присуджуватиме виплати.

«Тривають консультації щодо наповнення Компенсаційного фонду за рахунок знерухомлених активів рф, адже за страждання країни має заплатити агресор», — сказала Ірина Мудра.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство закордонних справ