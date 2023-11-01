Будівельна галузь має стати однією із провідних у повоєнні роки, щоб компенсувати втрати в житловому фонді, яких завдав ворог

За пошкоджене росіянами майно держава вже виплатила 1,5 мільярда гривень у межах програми «єВідновлення». Кошти отримали майже 19 тисяч родин. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів.

«Найбільша потреба на Харківщині, Київщині та Миколаївщині. Саме там місцева влада має докласти максимум зусиль, щоб оперативно фіксувати збитки та вчасно розглянути заявки», — наголосив очільник уряду.

За словами Прем’єр-міністра, щодо знищеного майна від громадян надійшло майже 5 тисяч звернень. У «Дії» згенеровано вже 346 сертифікатів. Середня сума кожного — приблизно 2 мільйони гривень. Він зауважив, що це ресурс для купівлі нового житла, і незабаром люди зможуть цим скористатися.

«Третій компонент програми — компенсації за зроблені власним коштом ремонти. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Виплати розпочнуться в 2024 році. Механізм буде простим, зрозумілим, аналогічним до інших компонентів «єВідновлення», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава уряду повідомив, що пільговою іпотекою «єОселя» вже скористалися понад 4,3 тисячі українських сімей. Вони отримали пільгові кредити на 6,3 мільярда гривень. 30% отримувачів купили квартири в забудовників.

«Так ми стимулюємо галузь будівництва. Саме ця галузь має бути однією із провідних у повоєнні роки, щоб компенсувати втрати в житловому фонді, яких завдав ворог.

Україна змінюється, щоб вистояти та перемогти. Щоб звільнити нашу землю, гарантувати собі та світові безпечне мирне майбутнє», — наголосив Прем’єр, зауваживши, що ключове завдання після оборони — відновлення. Це те, що потрібно мільйонам людей тут і зараз.

Робочі медзаклади — це врятовані людські життя

Ще один напрям відбудови, де активно працюють усі ланки, — медицина.

«росія свідомо атакує наші лікарні, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу. 1455 медичних закладів пошкоджено, 190 цілком зруйновано, їх потрібно відновлювати з нуля, — навівши сумну статистику, Прем’єр наголосив, що ніхто не чекає закінчення війни, щоб узятися за це завдання. — Працюємо далі в інтенсивному режимі, бо кожен медзаклад, що поновить роботу, — це врятовані людські життя». За словами глави уряду, нині 411 медичних об’єктів повністю відновлено, ще 412 — частково.

Денис Шмигаль також зауважив, що російські війська атакували понад 3,5 тисячі освітніх об’єктів, з них половина — середні школи. Він повідомив, що за час повномасштабної війни вдалося відбудувати понад 500 освітніх закладів: «Працюємо над цим спільно: уряд, регіональна та місцева влада, міжнародні партнери, громадянське суспільство».

Зростання ділової активності: очікуваний позитив

Наступний напрям відновлення, який уряд одразу визначив пріоритетним, — відновлення економіки. Для цього держава підтримує український бізнес.

«Наші підприємці адаптуються до реалій воєнного часу та дивляться в майбутнє з оптимізмом. Другий квартал поспіль маємо позитивні очікування щодо зростання ділової активності. Продовжуємо надавати пільгові кредити та гранти малому й середньому бізнесу», — нагадав Прем’єр-міністр у вступній промові на засіданні уряду.

За його словами, вже виплачено 2 мільярди гривень мікрогрантів на власну справу, 2,2 мільярда — переробним підприємствам на розширення виробничих потужностей, 541 мільйон гривень — аграріям на висаджування садів і створення теплиць.

За час повномасштабної війни бізнес отримав майже 40 тисяч кредитів на 155,5 мільярда гривень в межах програми «5—7—9%».

У напрямі відновлення нам активно допомагають наші партнери. Денис Шмигаль повідомив, що за затвердженою угодою про фінансування програми «Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ» після її підписання Єврокомісія надасть 335 мільйонів євро допомоги. Це кошти на відбудову інфраструктури, зокрема енергетики, допомогу бізнесу, антикорупційні заходи, захист довкілля та цифровізацію.

Прем’єр подякував європейським союзникам за те, що вони завжди поряд.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ