Форум має на меті об’єднання молодіжних рухів та організацій, їх скоординоване залучення до реалізації молодіжної політики під час війни та у процесі відновлення.

У виступі глава держави зазначив, що в умовах повномасштабного російського вторгнення українці щодня переживають важкі випробування. Того дня внаслідок чергової ракетної атаки росії на Івано-Франківщині постраждало троє людей, загинув восьмирічний хлопчик. А українські військові на передовій уже понад 17 місяців протистоять загарбникові, тож об’єктивно відчувають утому, повідомляє Офіс Президента.

«Але саме ця втома й буде основою свободи та незалежності України. Втома не лише тих, хто зараз на передовій. Коли ти захищаєш свободу, коли ти допомагаєш захисту, коли ти б’єшся, коли ти змагаєшся, коли ти працюєш, коли навчаєшся — усе це заради держави. Ця твоя втома — це твоя чеснота, твоє досягнення. Свідчення, що тебе не здолати», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський акцентував: незламні не ті, хто не втомлюється або нічого не відчуває, а ті, хто додає кожен свій день до спільних зусиль заради перемоги. Він заявив, що наша перемога настільки близько, наскільки кожен із нас сміливий, результативний, цілеспрямований.

«Наскільки кожен утомлюється, бо робить щось конкретне, що наближає головне — спільну перемогу», — зауважив Президент і підкреслив, що в умовах повномасштабної війни щодня важливі зусилля кожного громадянина України.

Володимир Зеленський зазначив, що на форумі присутні різні люди: військові, волонтери, спортсмени, науковці, популярні автори, діячі, музиканти, ті, хто забезпечує роботу соціальних і державних інституцій, будує відносини з міжнародними партнерами, отже здобуває для України потужну зброю. І ті, хто працює або ще працюватиме над Україною майбутнього. Важливо, щоб кожен з них демонстрував у своєму напрямі гідність і результат.

«Коли кожен здобуває такий важливий результат. Разом з усіма. Заради нашої країни, нашого народу, нашої з вами землі, нашої свободи», — наголосив Президент і побажав молоді потужних результатів у житті. Адже її життя — це і є життя України майбутнього.

Президент акцентував, що країна пишається всіма своїми захисниками й захисницями, незламним прекрасним народом і обов’язково пишатиметься перемогою.

«Точно здолаємо всіх ворогів України. Я не маю жодного сумніву. Обов’язково притягнемо всіх їх до відповідальності за терор і відбудуємо Україну. Точно разом — я впевнений у цьому. Разом з усім нашим молодим цвітом», — резюмував Володимир Зеленський, завершуючи виступ.

У межах форуму обговорювали питання визнання внеску молоді в наближення перемоги України у війні, збільшенні громадської та політичної участі в ухваленні рішень на всіх рівнях, відновлення та модернізації молодіжної інфраструктури та молодіжного житла, подолання травм, спричинених війною, а також тематику соціальної інтеграції молоді, зокрема тих, хто бере участь у бойових діях, інтеграції молоді з деокупованих і тимчасово окупованих територій, забезпечення належних освітніх послуг в умовах війни, молодіжної дипломатії та співпраці з молоддю з усього світу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував молоді, яка захищає нашу державу на передовій, волонтерить та робить усе можливе для нашої перемоги, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Маємо бути гідні подвигу наших героїв. Для цього вже зараз готуємося до відновлення нашої країни. Українська молодь буде в центрі цього процесу. Маємо відновити все за принципом «краще, ніж було». Це потребуватиме нестандартних, креативних підходів, які може запропонувати наша молодь», — підкреслив очільник українського уряду.

Прем’єр зазначив, що українська молодь одна з найкмітливіших, найбільш креативних та амбітних у світі. Вона рухає вперед українську націю і цілий світ.

Денис Шмигаль привітав учасників форуму з Міжнародним днем молоді та побажав їм сил і витримки, щоб подолати всі виклики та зробити нашу державу найкращою у світі.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»