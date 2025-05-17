За словами Прем’єра, цього року з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже надано понад 7 мільярдів гривень

Уряд ухвалив рішення щодо спрямування коштів на фінансування відновлення в Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 15 травня.Так, 298 мільйонів гривень спрямовано на реалізацію чотирьох проєктів відновлення в Запорізькій області: трьох житлових багатоповерхових будинків та одного закладу охорони здоров’я.

«Відповідні кошти буде надано з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Загалом цього року з відповідного фонду вже спрямовано більш як 7 мільярдів гривень», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, затверджено протокольне доручення щодо надання ще 598 мільйонів гривень на проєкти відбудови в Харківській області. На ремонт Харківської обласної лікарні передбачено 240 мільйонів гривень із зазначених коштів, а на аварійно-відновлювальні роботи та капітальний ремонт шести багатоповерхівок у Харкові — 358 мільйонів гривень.

«Відновлення в Україні триває щодня і щогодини», — наголосив Денис Шмигаль.Він додав, що з 2022 року в Україні вже відновили десятки тисяч об’єктів енергетики, житла, соціальної, транспортної та критичної інфраструктури. Обстежено та розміновано понад 30 тисяч квадратних кілометрів території. Крім того, як зазначив Прем’єр-міністр, більш як 100 тисяч українських родин отримали виплати та сертифікати за програмою «єВідновлення».

«Погоджено виплати для майже 94 тисяч родин щодо компенсації за пошкоджене житло. Видано 18 тисяч сертифікатів для придбання нового житла замість зруйнованого», — поінформував Денис Шмигаль.

Він наголосив, що серед ключових завдань — відновлення енергетичних об’єктів.

«2025 року заплановано ввести в роботу приблизно 1 ГВт генерації. Постійно готуємо нові спільні проєкти з партнерами. Працюємо над тим, щоб забезпечити відбудову необхідними ресурсами», — розповів Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що в непростий час повномасштабної війни, коли Президент Володимир Зеленський і дипломатична команда України ведуть безперервну роботу, щоб забезпечити стійкий довготривалий та справедливий мир, важливо зберігати єдність і посилювати нашу державу. Посилювати Сили оборони України, впроваджувати зміни на шляху до Європейського Союзу та продовжувати відновлення країни.

«Не зупиняємо ні на хвилину роботу щодо створення механізму повної конфіскації російських заморожених активів. Саме ці російські активи мають стати основним джерелом нашої відбудови», — нагадав Прем’єр та подякував усім, хто працює заради того, щоб агресор заплатив за свої злочини; всім, хто допомагає наблизити справедливий мир. І передовсім нашим захисникам та захисницям, завдяки яким Україна обов’язково вистоїть і переможе.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ