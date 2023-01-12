З-поміж кількох історичних будівель у центрі Полтави дві помітно вирізняються тим, що потребують капітального ремонту. На щастя, одну з них — будинок Полтавського дворянського зібрання, який майже повністю згорів у грудні 2020 року, до нього готують. Об’єкт обгородили, завезли будматеріали. Працівники компанії-підрядника «Добробуд-інвест» виконують покрівельні роботи. Представник підрядника розповів, що згодом металопрофіль замінять міцнішим і надійнішим матеріалом. У майбутньому покрівля має бути фальцевою, як і в інших історичних будинках ансамблю Круглої площі.

Роботи на свій страх і ризик

Над монтажем працюють 20 будівельників, над лівим і правим корпусами будинку покрівля вже є. Будівельники кажуть, що тимчасовий дах має захистити одну з найцінніших пам’яток Полтави від дощу та снігу. Якщо цього не зробити, то вилущуватиметься цегла. Востаннє будівлю Полтавського дворянського зібрання капітально ремонтували після Другої світової війни. Оригінальна зроблена приблизно 1810 року цегла — лише в підвалі.

Металевими конструкціями укріпили фундамент і стіни. Поки що підрядник виконує роботи за власні кошти, бо консервацію будівлі не передбачено урядовою постановою.

«Через воєнний стан є проблема з оплатою робіт — у держави немає коштів. А згідно з постановою Кабінету Міністрів №590, яка регулює оплату, роботи з консервації та реставрації не входять до списку першочергових. Підрядник виконує частину роботи на свій страх і ризик. Потім він надасть акти виконаних робіт, і чекатимемо на вільні кошти, щоб йому заплатити», — повідомив керівник управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому Максим Медведєв.

На засіданні виконкому міськради ухвалили технічне рішення надати з міського бюджету понад 4 мільйони гривень на роботи з консервації будівлі, яка згоріла. Хоч Полтавський міський голова Олександр Мамай і сказав, що ці кошти місто зможе використати за призначенням тільки в разі отримання відповідного дозволу від Кабміну.

Відновлювати другу історичну пам’ятку — Петровський Полтавський кадетський корпус, який був найстарішим і найпрестижнішим закладом такого типу на території сучасної України, а пізніше перепрофільований для Полтавського вищого зенітно-ракетного командного училища, теж починали, але не закінчили. 1995 року, після ліквідації закладу, будівля перейшла у приватну власність. Але після кількох років судової тяганини вона знову стала комунальною. Потім її вподобав був мільярдер Костянтин Жеваго, який неодноразово заявляв про бажання забрати її для штаб-квартири футбольного клубу «Ворскла», але не зміг домовитися з міською владою.

2018 року депутати міської ради підтвердили бажання почати консервацію будівлі. На сесії проголосували за відведення земельної ділянки під історичною пам’яткою.

«Поблизу кадетського корпусу вже виріс мікрорайон з новобудов, тому ймовірність знесення будівлі висока. Торік зверталися до керівництва міста, щоб розпочати консервацію», — казав тоді депутат міськради Юліан Матвійчук.

Чому не відремонтували купол

Як пояснили в міськраді, жоден інвестор не звернувся. Ініціативи створити в будівлі офіс футбольного клубу чи розмістити кілька районних судів не підтримали.

«Не можемо затягувати відновлення кадетського корпусу. Доки вирішимо питання із землею, проєктними документами і оголосимо тендер, минуть місяці. Маю надію, що з початком осені (це було влітку) розпочнемо ремонт аварійного даху», — наполягав Олександр Мамай.

Улітку 2019-го Полтава передала будівлю на баланс Державної судової адміністрації України. Новий власник мав облаштувати там будинок правосуддя. Виготовили проєкт протиаварійних робіт, який передбачає відновлення даху з куполом. У жовтні 2020-го уклали договір на протиаварійні роботи на 36,5 мільйона гривень. У грудні підрядник ТОВ «Технобуд-Україна» очистив дах, демонтував аварійні конструкції. Інших робіт через брак фінансування не проводили.

Після внесення 15 липня 2021 року Верховною Радою змін до державного бюджету в частині «Великої реставрації» нардеп Дмитро Нальотов повідомив: «Учора ухвалено закон 5551-2. Я співавтор, його рекомендував наш комітет. У перелік робіт з реставрації увійде кадетський корпус». Проте згодом профільне міністерство поінформувало, що жоден з історичних об’єктів Полтавщини не отримає фінансування 2021 року.

Почався 2022-й, з’явилася надія, що кадетський корпус почнуть реставрувати. Але північний сусід перекреслив ці сподівання. Про початок відновлення будівель Петровського Полтавського кадетського корпусу та будинку Полтавського дворянського зібрання можна буде говорити тільки після нашої перемоги, коли почнуть відбудовувати всю інфраструктуру, яку зруйнував ворог. Хай би це сталося якнайшвидше.