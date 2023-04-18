Ті, кому нині доводиться лікуватися у Тростянецькій лікарні, не приховують захоплення: скрізь чистота, порядок, вишуканість, до послуг пацієнтів новітнє обладнання й устаткування, кваліфікований персонал — одне слово, європейський рівень. Майже такий, як позаторік у вересні, коли у Тростянці відзначали День міста і з урочистостями відкривали лікувальний корпус після термічної модернізації та оновлене інфекційне відділення. Ось тільки тоді ніхто й гадки не мав, що через пів року розпочнеться чорна сторінка російської окупації й лікарні доведеться витримати неймовірно важкий іспит на виживання.

Однак, як наголошує очільник Тростянецької міської територіальної громади Юрій Бова, немає такої сили, яка б зруйнувала віру, силу і міць колективу. Тож відродженням і оновленням закладу опікуються самі жителі й керівництво громади, численні меценати і спонсори з усього світу, благодійні фонди, держава.

Заклад зруйнували на третину

Генеральний директор лікарні Анатолій Плахтиря згадує, що російські загарбники окупували місто торік 24 лютого і господарювали до 26 березня. То був трагічний період у житті колективу, пацієнтів, усієї тростянецької громади. З-поміж мирних об’єктів для обстрілів і знищення загарбники обрали саме лікарню, яку кілька разів упритул обстрілювали з танків і зруйнували майже на третину. Не залишилося жодного цілого вікна чи дверного блока, частково пошкодили або знищили повністю покрівлю у стаціонарному та поліклінічному відділеннях, розгромили кабінети, коридори, операційний блок тощо. Збитки оцінили щонайменше у 50 мільйонів гривень.

Проте медики не припиняли роботи, розповідає Анатолій Плахтиря. Під обстрілами, в підвалах, ховаючись якнайдалі від вікон, надавали допомогу землякам — у важкі воєнні дні тут перебувало майже 70 пацієнтів. За час окупації народилося 10 немовлят, яким уже більш як по року і вони поки що не знають, в який складний час їм випало прийти в цей світ. А загалом торік тут народилося 105 хлопчиків і дівчаток, це на 60 відсотків менше, ніж позаторік.

Із безприкладною мужністю і героїзмом трудилися не тільки медики, а й обслуговуючий персонал, зокрема кухарі, які із 5 години ранку готували сніданки, обіди, вечері. Іншими словами, колектив вистояв разом з пацієнтами, щоб після визволення від рашистських військ гуртом розпочати відроджувати заклад, який, мов Фенікс, неодмінно постане в усій величі й красі.

У пріоритеті — зміцнення матеріально-технічної бази…

За словами заступниці голови громади Олени Волкової, триває оновлення і зміцнення матеріально-технічної бази, яка зазнала значних руйнувань і пошкоджень, та відродження корпусів і приміщень. Загалом виконано робіт майже на 20 мільйонів гривень за рахунок коштів власного і державного бюджетів, спонсорської та благодійної допомоги вітчизняних, закордонних фондів, організацій тощо.

Днями лікарня отримала від Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я чотири сучасні апарати штучної вентиляції легень загальною вартістю понад пів мільйона гривень, 10 функціональних ліжок з механічним регулюванням кута нахилу на загальну суму майже 150 тисяч гривень надійшло від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Ukraine ГмбХ. Серед недавніх оновлень — рентгенівська цифрова та система ультразвукової діагностики, автоматичні аналізатори, відеобронхоскоп і гастроскоп, ендоскопічна та лапароскопічна стійки, п’ять стоматологічних установок, операційний стіл тощо.

Руку допомоги подають численні благодійники і помічники, організації різних країн, зокрема Міжнародне і вітчизняне товариства Червоного Хреста, БФ «Благомай», Польський міжнародний та фонд «Монделіс Інтернешнл», компанія «Монделіс Україна» та десятки інших. Лікарня тісно співпрацює з НСЗУ, нарощуючи кількість укладених договорів за пакетами медичних послуг.

…й енергоефективність

Питання енергоефективності завжди залишалося пріоритетним у діяльності медичного закладу. Встановлено автономне опалення на газі і твердому паливі, замінено на енергоощадні всі 739 вікон, 28 дверних блоків з коефіцієнтом теплопровідності 0,75. Повністю або частково полагоджено і підготовлено відповідну проєктно-кошторисну документацію на ремонт покрівлі консультативно-діагностичної поліклініки, інфекційного та стаціонарного корпусів, інших відділень — загальна термічна модернізація закладу вже забезпечила майже 20-відсотковий економічний ефект.

Однак зупинятися на цьому тут не збираються. У вересні цього року завдяки співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ заплановано монтаж сонячної станції потужністю 63 кВт, що на третину перевищуватиме потреби закладу. А в разі блекауту закуплено генератори загальною потужністю понад 130 кВт.

У перспективі — створення відділення паліативної допомоги, багатофункціонального реабілітаційного відділення кошторисною вартістю близько 200 мільйонів гривень, а у співпраці з GIZ — модульного центру амбулаторної допомоги, вартість якого мільйон євро.

Статистика має значення

Днями в Києві відбувся представницький форум «Відновлення медичної системи на рівні громад», на якому йшлося про реформування галузі, актуальні виклики часу, шляхи поліпшення якості охорони здоров’я. Думками поділився і Юрій Бова. Він не лише подякував усім партнерам за результативну співпрацю та окреслив здобутки, а й наголосив на окремих проблемних аспектах реформи.

Для тростянецької лікарні як прикордонного закладу першочергове значення має кількість населення, яке вона обслуговує, адже вводиться поняття загальної лікарні та її відповідні функції. Запропоновані 40 тисяч громадян явно завищені й можуть негативно позначитися на подальшій долі подібних закладів. Тож оптимальною цифрою визначено 20 тисяч населення, що може зберегти такі колективи і запобігти занепаду галузі в невеликих містах і громадах. А в Тростянці переконані в медичних перспективах громади.