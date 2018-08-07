На жаль, вороги України чинять шкоду не лише на сході, а й у тилу: триває жорстке протиборство з рейдерами

Рейдерство перетворилося на ракову пухлину, що роз’їдає економіку країни. Ніхто не може бути впевненим, що його власність надійно захищена. А якщо в державі не дотримуються прав власності, то її економіка не може нормально функціонувати, бо господар не певен, чи збереже назавтра своє господарство. Ось підтвердження цього.

На замовлення громадської спілки «Всеукраїнська аграрна рада» (ВАР) авторитетна соціологічна служба провела опитування аграріїв (лише малих та середніх). Підсумки його під час Другого антирейдерського форуму, що відбувся у Києві, оприлюднив голова ВАР Андрій Дикун.

На запитання, як ви оцінюєте небезпеку рейдерської атаки на ваш бізнес, 31% оцінив її як високу, 44% — як серйозну. Це узагальнені цифри у всій Україні, на сході та півдні небезпеку оцінюють ще вище.

На наступне питання, чи вважаєте ви ваш бізнес захищеним, 23% відповіли «ні», ще 48% — «скоріше ні». Знову-таки, на сході та півдні кількість тих, хто вважає себе незахищеним, набагато вища. Основною причиною рейдерства 64% вважають корупцію в органах влади та правоохоронній системі, ще 38% — у заплутаному та недосконалому законодавстві (сума більша за 100% тому, що можна було обирати кілька варіантів відповіді).

А найцікавіше — які державні органи, на думку хліборобів, найбільше охоплені корупцією. На жаль, на першому місці — антирейдерська комісія Мін’юсту (43%). За нею — поліція (40%), суди (39%), замикає перелік рекордсменів прокуратура (35%). Способи боротьби з цією бідою пропонують такі: об’єднання (39%), зміна чинного законодавства (36%), зміна кадрів у місцевій виконавчій владі та правоохоронних органах (22%).

Проти рейдерів чи за?

На роботу антирейдерської комісії при Мін’юсті дуже багато нарікань. Надто часто там під час розгляду скарг, не вивчивши як слід аргументи сторін і надані документи, стають на бік рейдера, а не потерпілого хлібороба. Не кажу вже про саму процедуру розгляду — вона вочевидь непрозора, сторони на засідання комісії не запрошують, їхні пояснення не заслуховують.

Інколи потерпілий фермер навіть не знає про засідання комісії, бо повідомляють про нього через інтернет так: «Розгляд скарги проти ТОВ «АБВГД». Якщо фермер достеменно не знає, хто на нього наїхав (бо персонажі в масках зазвичай не мають охоти називатися), то нізащо не здогадається, що йдеться про нападників на нього.

Набагато вищої оцінки, на думку учасників форуму, заслуговує міжвідомча комісія Кабміну під головуванням першого віце-прем’єра Степана Кубіва. До неї одне лише побажання, але від багатьох: комісія засідає надто рідко, щоб реагувати на всі випадки у цій сфері, а частіше неможливо, бо до неї входять керівники різних відомств, і у кожного власні поточні справи. Тому пропонують створити при цій комісії робочу групу, яка працювала б постійно і в разі потреби виїжджала на місця.

А така потреба виникає дуже часто. Андрій Дикун розповідає: коли при його організації створювали охоронну структуру «Гайдамаки» спеціально для захисту аграріїв від рейдерів, то думали: чим сучасні гайдамаки мають займатися, якщо викликів не буде? Виявляється, даремно переймалися — жодного дня не було, щоб чогось не сталося. Навіть у день форуму деякі з його учасників отримали повідомлення про напади на свої господарства.

Місцеві царки

Ще промовистий факт: опитаних мала б бути тисяча, але половина хліборобів відмовилася відповідати на питання з дуже простої причини: боялися. І як виявляється, мали рацію: від деяких фактів, наведених під час форуму, волосся стає дибки.

Як зауважила директор громадського об’єднання «Бізнес-варта» Ольга Матвіїва, в областях оселилися місцеві царки, яким підкоряються і виконавча влада на місцях, і правоохоронні органи. А щодо антирейдерської комісії показовий приклад СТОВ «Колос» Кагарлицького району на Київщині: комісія беззастережно стала на бік шахраїв, керуючись підробленими ухвалами суду і не беручи до уваги документів, наданих справжнім власником. На дії приватного нотаріуса, який двічі змінював прізвище і після вчинення шахрайських дій припиняв діяльність, а потім знову поновлював, там не звернули уваги.

Скаргу на захоплення Хорольського молочноконсервного комбінату в тій самій комісії мурижили півроку, а потім відмовили… за давністю! Щоправда, дії шахраїв розслідувала і ДФС, але її розслідування блокували двоє нечесних суддів — один з них за таку свою діяльність був удостоєний честі стати суддею Верховного Суду України.

Братський олійно-пресовий завод просто захопили силою і похапцем переоформили документи на раніше засудженого автомийника. Він наступного дня продав щойно набуте підприємство підставним фірмам, зареєстрованим за однією адресою. Їх пов’язують з російським олігархом депутатом держдуми Михайлом Слипенчуком (отак у нас діють санкції проти країни-агресора!), а також з одним дуже відомим народним депутатом. А того бідака, який побув господарем один день, невдовзі знайшли мертвим…

На додачу: в ролі бойовиків, що захоплювали завод, виступали працівники так званої приватної охоронної фірми. Загалом державним органам давно варто пильніше придивитися до діяльності цих фірм, бо те, чим займаються деякі з них, радше нагадує розбій, ніж охорону. А в даному разі найприкріше, що ця фірма сформована на базі добровольчого батальйону «Дніпро-1» і її пов’язують з одіозним Бориславом Березою, який давно успішно пасеться на патріотичній ниві. Вочевидь, подібні явища ганьблять весь патріотичний рух як такий.

До речі, про ганьбу: з-поміж бандитів, що не пускали на підприємство власників і працівників, помітили і зняли на відео якогось дивного персонажа, на вигляд останнього волоцюгу, п’яного мов чіп, який вигукував щось дуже подібне на гасла сепаратистів. Так-от, з’ясувалося, що це заступник начальника районної поліції!

Учасники форуму зустріли таку інформацію дружним реготом. А радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, який щойно розповідав, як поліція не стоїть осторонь боротьби з рейдерами, мусив вислухати кілька не надто приємних слів на адресу відомства, яке представляв. Щоправда, він висловив і цікаве трактування причин того, що відбувається. На думку Михайла Апостола, винна Верховна Рада, яка проголосувала за спрощену реєстрацію корпоративних прав: тепер кожен охочий може запросто оформити право власності на що завгодно, головне — мати міцний дах.

І справді, шановний наш парламент не без гріха. Ось хоч би сумнозвісний законопроект одіозного депутата Гереги, який дозволяє в разі запровадження ринку землі розривати раніше укладені договори оренди з ініціативи власника паю. Андрій Дикун назвав таку законодавчу ініціативу суперрейдерством. Адже рейдери найчастіше діють саме через переоформлення договорів оренди на інших орендарів.

Мало того: досвідчені юристи, що співпрацюють з «Бізнес-Вартою» пропонують не лише заборонити, а й зробити технічно неможливими будь-які операції реєстратора із землею та іншим майном, що перебуває під арештом чи обтяженням. Тобто щоб подивитися — будь ласка, а щось там переправляти — зась. Зробити таке доволі просто — було б бажання.

А загалом вітчизняна корупція має відверте політичне забарвлення — надто багато можновладців у ній тим чи іншим боком замішані. Тому не дивно, що аграрії шукають спільників серед політиків. Уже є депутати, які послідовно обстоюють інтереси аграріїв. Відповідаючи на запитання нашого кореспондента, директор громадської спілки «Всеукраїнський аграрний форум» Марія Дідух зауважила, що аграрна спільнота готова до співпраці з різними політичними силами, головне, аби позиції обох сторін з ключових питань, які зачіпають інтереси аграріїв, були узгоджені.

І наостанок: учасники форуму вже вкотре звернулися до Президента України з проханням підписати законопроект №7403-д щодо так званих соєвих правок. Нагадаємо: Верховна Рада ухвалила цей закон ще на початку травня, а Президент його і не підписує, і вето не накладає — так і припадає пилом десь у закапелку…