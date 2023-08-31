Не вірте тому, хто каже, що санкції ЄС проти росії не працюють, закликає головний європейський дипломат Жозеп Боррель

11 пакетів жорстких санкцій, які Євросоюз наклав на росію через вторгнення в Україну, справляють нищівний вплив на російську економіку. У цьому переконаний високий представник ЄС з питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель. Він закликає не вірити тим, хто стверджує, що санкції не спрацювали, і доводить свою позицію розрахунками, які зробила Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД) на підставі власних даних і даних росстату.

«За рік санкції вже обмежили можливості москви, спричинивши фінансову напруженість, відрізавши країну від ключових ринків, підвищивши витрати на торгівлю і значно погіршивши промисловий потенціал росії. Щоб зупинити війну, нам потрібно триматися цього курсу», — стверджує Жозеп Боррель у блозі, опублікованому на сайті ЄСЗД.

Зростають витрати на оборону

Обмежувальні заходи, введені ЄС проти кремля, безпрецедентні за масштабом і спрямовані проти ключових секторів російської економіки, котрі мають вирішальне значення для військової потуги москви. ЄС наклав візові заборони та заморозив активи понад 1500 росіян і майже 250 організацій рф, причетних до агресії проти України. За словами Жозепа Борреля, ці заходи спричиняють відчутні наслідки для економіки росії, попри величезні доходи російського режиму від продажу нафти й газу, які підтримували його протягом першого року війни. Тиск європейських санкцій із часом лише посилюватиметься, оскільки ці заходи мають довгостроковий вплив на бюджет росії, її промислову та технологічну базу.

Згідно з даними, які наводить Жозеп Боррель, російська економіка скоротилася 2022 року на 2,1%. Зокрема виробництво, яке стабільно зростало до вторгнення, впало на 6% наприкінці 2022-го, а виробництво із застосуванням високих технологій за рік впало на 13%. Виробництво автомобілів скоротилося на 48% порівняно з аналогічним періодом минулого року, іншого транспортного обладнання — на 13%, виробництво комп’ютерів, електроніки та оптики — на 8%, роздрібна торгівля — на 10%, оптова — на 17%.

З огляду на ці тенденції економічні перспективи росії 2023 року мають вигляд доволі похмурий. Як очікують, російське ВВП скоротиться на 2,5%. Показники приватних інвестицій та обсягів споживання зменшуються. Збільшуються лише державні витрати на оборону. Заборона на нові інвестиції в енергетичний сектор і обмеження на експорт західних технологій і послуг для енергетичної галузі підірвали життєздатність російських компаній. Кредитно-рейтингове агентство Moody’s вже знизило рейтинги 95 російських фірм.

Порівняно з 2021 роком 2022-го було припинено 58% загального імпорту ЄС з рф. Імпорт неенергетичних товарів з росії скоротився майже на 60%, найбільш відчутно впали показники імпорту заліза, сталі, дорогоцінних металів та деревини. Загалом зменшення імпорту неенергетичних товарів становить понад 75% за перший квартал 2023 року, для енергетичних товарів цей показник ще більший — мінус 80%. Експорт із ЄС товарів подвійного призначення та передових технологій, необхідних для виробництва обладнання і зброї, які використовує росія для ведення війни, впав на 78% 2022 року порівняно з 2019—2021-м.

Падіння рубля триває

Окремо Жозеп Боррель зупинився на ефективності енергетичних санкцій ЄС, до яких долучилися держави G7. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, загальні доходи росії від продажу нафти впали на 27% порівняно з минулим роком. Щодо газу, то рішення кремля скоротити постачання до ЄС підштовхнули Брюссель провести безпрецедентні заходи з диверсифікації газопостачання, і нині країни ЄС мають достатні запаси цього палива на наступну зиму.

У першій половині 2022-го росія мала значний профіцит бюджету через високі ціни на нафту й газ. Проте ситуація змінилися у другій половині минулого року, і 2022-й завершився дефіцитом федерального бюджету, йдеться у блозі. Як пише Жозеп Боррель, у ЄС очікують, що фіскальна ситуація в рф лише погіршуватиметься. Економісти ЄС передбачають, що 2023 року майже третину федерального бюджету буде витрачено на оборону та внутрішню безпеку, а фінансування шкіл, лікарень і доріг буде скорочено.

Щодо російської валюти, то рубль значно впав у другій половині 2022 року і ще більше ослаб 2023-го.

«Нині рубль найслабший за багато років і торгується на нижчих рівнях, ніж під час пандемії», — йдеться у блозі.

Щоб спробувати зупинити це падіння, російський центробанк був змушений різко підвищити процентні ставки із 7,5% у липні до 12% 15 серпня. Ця висока відсоткова ставка «ще більше загальмує економічну активність у росії в найближчі місяці».

Ринок праці у росії також близький до катастрофи. Ситуація була несприятливою і до вторгнення в Україну «через демографічні особливості рф». А масовий призов на військову службу, масовий відтік мізків із росії лише погіршив ситуацію.

«Якщо говорити коротко, рішення росії напасти на Україну підштовхнуло російську економіку до ізоляції та занепаду», — констатував Жозеп Боррель.