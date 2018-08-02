В оборонному відомстві вважають, що зрив деякими будівельними компаніями термінів завершення зведення казарм поліпшеного планування для військовослужбовців за контрактом грає на руку російському агресору. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил Олександр Чергінець.
Міноборони ініціює процедури розірвання всіх угод із суб’єктами господарювання, не спроможними виконати взяті зобов’язання за проектом будівництва 184 казарм поліпшеного планування для військовослужбовців за контрактом, і відшкодування завданих збитків. Також за дорученням міністра оборони ведуть посилений контроль за об’єктами будівництва ЗСУ, повідомляє УНІАН.
«Залишаємо за собою право, надане законом, про внесення недобросовісних компаній у відповідні переліки суб’єктів господарювання, що порушують умови контрактів, і які не зможуть у подальшому брати участь у закупівлях Міноборони», — наголосив посадовець.
Цього року мали завершити будівництво 129 казарм поліпшеного планування для контрактників. Загалом заплановано побудувати 184 об’єкти загальною кількістю 23 тисячі ліжко-місць у 21 області.
20 липня 2018 року Міністерство оборони розірвало контракт із будівельним товариством з обмеженою відповідальністю «Ріст» та ініціювало накладення на нього штрафів. Наприкінці 2016 року із ТОВ «Ріст» було укладено кілька контрактів: на будівництво деяких об’єктів інфраструктури табірного містечка на полігоні «Широкий лан», реконструкцію лабораторного корпусу в Одесі під казарму поліпшеного планування для військових моряків, а також на капітальний ремонт казарми для військових артилеристів Військово-морських сил у Миколаєві.
Міноборони докладатиме максимальних зусиль для боротьби із забудовниками, які не виконують зобов’язань, з відповідним відшкодуванням за зрив строків будівельних робіт та передачі матеріалів до правоохоронних органів.
Оборонне відомство вживає заходів щодо будівництва 184 казарм поліпшеного планування житлових комплексів для контрактників. Для реалізації цього проекту в бюджеті Міноборони передбачено 2,6 мільярда гривень у цьому році. Кошти буде спрямовано на будівництво гуртожитків та на приєднання їх до інженерних мереж.
«На сьогодні замовники будівництва провели процедури торгів за 182 з 184 об’єктів», — поінформував Олександр Чергінець. І підсумував, що укладено 166 договорів. За 58 об’єктами виконано перший етап будівництва — земляні роботи. На восьми об’єктах завершено роботи другого етапу з улаштування стін першого поверху та його перекриття.