Як відомо, рішенням уряду України від 21 лютого 2018 року «Про перерахунок пенсій особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» було визначено провести такий перерахунок із 1 січня 2018 року (заднім числом), аби не чекати на розгляд відповідного законопроекту, який має бути подано до Верховної Ради у поки що не визначений термін.

Останній перерахунок пенсій військовим проводили ще 2008 року, а отже, це фактично перший за останні 10 років системний підхід до вирішення цього питання. На чому 11 квітня 2018 року наголосив головуючий на селекторній нараді в Кабміні, присвяченій цьому питанню, віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

Довідки вже надали на понад 90% силовиків

Він зауважив, що, безумовно, перерахунок пенсій військовим має свою специфіку, яка полягає в багатокроковості. Адже якщо літнім українцям, які отримують пенсію за Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», перерахунки нині проводяться чітко, швидко та ефективно, переважній більшості — в автоматичному режимі за давно відпрацьованим алгоритмом, то щодо пенсій військових треба пройти два обов’язкових етапи. В них задіяні як фахівці центральних органів виконавчої влади, які мають надати Пенсійному фонду відповідні довідки про зміну грошового забезпечення та про необхідність відповідного перерахунку пенсій, так і безпосередньо фахівці ПФ, які мають ці конкретні доплати нарахувати й виплатити тим, хто має на це право. І в обох ланках нині є певні затримки та недоопрацювання, які мають бути усунуті.

«Так, станом на 11 квітня 2018 року довідки про перерахунок пенсій надійшли до Пенсійного фонду в повному обсязі лише від Національної гвардії України. Від Міноборони — 99%, від МВС — 97%. Найменше довідок нині надійшло від СБУ, Мінінфраструктури, Мін’юсту та Управління Держохорони. По регіонах: понад 80% довідок уже опрацьовані в Запорізькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Чернігівський областях. Найгірші ж показники — близько 30% — у Харківській та Луганській областях, а також у місті Києві», — повідомив віце-прем’єр.

Таким чином, за його словами, нині з 544 тисяч військових пенсіонерів, які потребують перерахунку, довідки надійшли на майже 500 тисяч або понад 90% цих людей.

Є певні питання і щодо пришвидшення роботи фахівців обласних управлінь Пенсійного фонду, адже на 11 квітня оброблено лише майже 72% тих довідок, які вже надані. Що ж до власне підвищених виплат, то їх уже отримали близько 316 тисяч осіб або 60% військових пенсіонерів.

«Нагадую, що Прем’єр-міністр поставив перед нами завдання не просто здійснити перерахунок війскових пенсій, а забезпечити їх виплату всім військовим пенсіонерам до 1 травня 2018 року. І це завдання має бути виконане. Ми маємо для цього час і всі необхідні можливості. Я наголошую на персональній відповідальності як керівників силових структур у разі невчасного подання до Пенсійного фонду необхідних довідок, так і керівників обласних управлінь Пенсійного фонду України за невиправдані затримки з обробленням відповідних документів», — наголосив Павло Розенко.

Перша доплата — за додатковою відомістю

Міністр соціальної політики Андрій Рева нагадав, що з 1 січня 2018 року в цілому та без винятків пенсії для військових пенсіонерів зростуть у середньому на півтори тисячі гривень, з 1 січня 2019 року — ще на 750 гривень і, врешті, з 1 січня 2020 року — ще на 750 гривень. Отже, враховуючи, що станом на 1 січня 2018 року середня пенсія силовиків становила 2898 гривень, за два роки вона зросте майже вдвічі.

І все-таки, зауважив посадовець, на жаль, цей перерахунок поки що не розв’яже усіх проблем із пенсіями військових в Україні. Адже досі не вирішено питання врахування для обчислення пенсій повного грошового забезпечення, зокрема і бойових виплат тим, хто нині зі зброєю в руках захищає Батьківщину в зоні проведення АТО, інших надбавок за особливі умови служби, врахування цивільного стажу після служби тим, хто отримує невисоку виплату по завершенні служби в силових структурах.

Він висловив сподівання, що усі ці проблемні питання можна буде вирішити саме після розгляду та ухвалення відповідного законопроекту Верховною Радою України.

Очільник Мінсоцполітики також звернув увагу на те, що має бути покращено процес інформування людей, яким ці виплати належать, про процедуру перерахунку. Адже є ті, хто очікував, що їм одразу виплатять весь перерахунок у повному обсязі. Та коли у звичний час отримали пенсію старого розміру, були розчаровані й обурені, про що й повідомляли фахівців Мінсоцполітики та ПФ через масові дзвінки та особисті звернення. А отже, як центральні, так і місцеві органи влади в регіонах мають пояснити людям, що доплата буде здійснюватися поступово кожного року, а перше збільшення буде виплачене до кінця квітня 2018 року за додатковою відомістю.

Андрій Рева також зауважив, що після того, як перше підвищення пенсії отримають усі військові пенсіонери, яким воно належить, представники місцевої влади та ПФ мають зустрітися із тими з них, кому це необхідно, та детально й чітко пояснити, чому люди отримали саме таку суму підвищення та від чого в їхньому конкретному випадку це залежало (вислуга років, звання та ін.), яким буде їхнє підвищення у наступні роки і якою врешті буде повна оновлена та повністю підвищена виплата.

Крім перерахунку, ще й верифікація

А Голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний уточнив, що по відомствах, крім Нацгвардії, Міноборони та МВС, гарні показники з надання довідок також у Держслужби із надзвичайних ситуацій — 95%, адміністрації Державної служби соціального зв’язку та захисту інформації — 91%, Служби зовнішньої розвідки — 90%. Пасуть задніх нині СБУ — 30%, Мінінфраструктури — 33%, Мін’юст — 36% та Управління Держохорони — 54%. Проте з СБУ та УДО до ПФ надали інформацію про те, що у найближчі день-два кардинально виправлять ситуацію та нададуть усі 100% довідок.

По регіонах, за словами Олексія Зарудного, найнижчі показники в Херсонській, Харківській, Луганській та Донецькій областях, а також у столиці. Представники Луганщини під час селекторної наради пояснили, що вимушені тимчасові затримки пов’язані з тим, що паралельно проводиться верифікація справ тих військових пенсіонерів, виплати яким були тимчасово призупинені. Адже перед тим, як відновити виплату пенсій цим людям, а також перерахувати її у бік відчутного збільшення, представники місцевих органів влади мають переконатися, що ці пенсіонери нині не перебувають на окупованих територіях, а тим паче не воюють на боці так званих ЛНР/ДНР. Представники Луганщини також пообіцяли докласти усіх зусиль, аби пришвидшити процес та звершити його вчасно.

Очільник ПФ також поінформував, що у березні вже було забезпечено виплату перерахованих пенсій 106 тисячам військових пенсіонерів на загальну суму 475 мільйонів гривень. Це враховуючи виплати й за попередній місяць — із січня. У квітні й надалі ці пенсіонери вже отримуватимуть виплату підвищеного розміру пенсії в штатному режимі.

Що ж до квітня, то 4 числа таку виплату отримали понад 96 тисяч осіб на суму 492 мільйона, 6 числа — майже 62 тисячі силовиків на заслуженому відпочинку на суму 363 мільйона гривень й 11 числа — 52 тисячі осіб на суму майже 313 мільйонів гривень. Усі ці виплати, наголосив посадовець, проходять окремо від основної виплати пенсій, за додатковими відомостями. Отже, загальна сума виплачених перерахованих пенсій становить майже 1,7 мільярда гривень.

Він також наголосив, що нині фахівці ПФ працюють у посиленому режимі навіть у вихідні, щодня опрацьовуючи понад 30 тисяч довідок, а отже, планують завершити обробляти усі довідки до кінця поточного тижня. Що ж до виплат, ще планується два основних транші — 17 та 25 квітня на суму близько 800 мільйонів гривень. Усі ці кошти, за словами Олексія Зарудного, враховані у затвердженому графіку загальної виплати пенсій по Україні на квітень.

Підсумовуючи роботу селекторної наради, віце-прем’єр-міністр Павло Розенко наголосив на головному завдані: 100% довідок з усіх регіонів мають бути передані до органів ПФ вже до кінця поточного тижня, а нарахування підвищення та фактична виплата його людям по всій Україні — не пізніше 1 травня 2018 року.