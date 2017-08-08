Україна завжди демонструвала світу миролюбність. Там, де з’являлася потреба обстояти мир, наші військові-миротворці охоче допомагали в цьому. Їхня професійна діяльність та її результати отримали найвищі оцінки не лише керівників тих держав, де проходили місії, а найголовніше, місцевих жителів. Українці зуміли залишити по собі пам’ять і як про військових, і як про вмілих організаторів, носіїв культури, ввічливих, грамотних і толерантних співрозмовників.

На жаль, настав час, коли Україна сама відчула потребу в такій допомозі. Про це говорили учасники міжнародного Форуму «Ветерани-миротворці за мир та взаєморозуміння», який нещодавно відбувся в Києві. За словами організаторів, Всеукраїнської спілки ветеранів війни, захід присвятили 25-й річниці початку участі підрозділів Збройних сил України в міжнародній миротворчій діяльності. У липні 1992 року місією у Боснії розпочалася участь українських військових в операціях з підтримання миру і безпеки, які під егідою ООН, ОБСЄ, НАТО і ЄС проводять у гарячих точках планети.

Як зауважив голова ради Всеукраїнської спілки ветеранів війни генерал-майор запасу Володимир Попович, мета форуму — показати всьому світові, що Україна — мирна держава, ознайомити гостей із-за кордону з діяльністю міністерств оборони і внутрішніх справ, продемонструвати підготовку миротворців, обмінятися досвідом у вирішенні питань соціального захисту ветеранів-миротворців, зробити внесок у розвиток міжнародного ветеранського руху, донести до учасників зібрання інформацію про події на Донбасі.

У роботі форуму взяли участь делегації з Бельгії, Великобританії, Грузії, Латвії, Лівану, Норвегії, Польщі, США, Франції. Персонально відгукнувся на запрошення і долучився до заходу президент міжнародної Асоціації ветеранів-миротворців «Солдати миру» Лоран Аттар-Байру (Франція). Були ветерани-миротворці з різних областей України.

Виступаючи перед присутніми, директор департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони генерал-майор Микола Садовський зазначив, що понад 20 країн вдячні українським миротворцям за їхню діяльність. Більш як 42 тисячі українців принесли мир на інші території.

«На жаль, миротворчої діяльності нині потребує і наша Батьківщина. Переконаний, що ваш досвід і патріотизм допоможуть нам перемогти», — додав офіцер.

Крім офіційної частини, учасники мали змогу поспілкуватися під час відвідин експозиції Національного музею історії України у Другій світовій війні 1939—1945 років.

Відвідавши Національну академію внутрішніх справ, учасники форуму дізналися більше про участь представників і підрозділів МВС України у міжнародних миротворчих місіях. За понад 16 років більш ніж 2000 працівників МВС взяли участь в операціях з підтримання миру під егідою ООН, ОБСЄ та ЄС в 11 країнах. Особливо акцентовано на діяльності спеціального центру підготовки миротворців у складі академії, порядку підготовки українських миротворців і завданнях, які вони виконують у гарячих точках.

Про роботу волонтерського дитячо-ветеранського руху миротворців у школах Харкова та області розповів голова Харківської організації миротворців Сергій Самойлов. Він сказав, що цього року в програмі «Школа миру» беруть участь 105 шкіл, це 38 загонів юних миротворців. Випускники шкіл, які були учасниками загонів юних миротворців, ставши студентами, продовжують волонтерську діяльність миротворчого напряму.

За словами Володимира Поповича, форум сприяв поглибленню зв’язків українських ветеранів з ветеранами-миротворцями різних країн, подальшому розвитку співпраці та обміну досвідом з питань соціального захисту ветеранів війни, підвищенню іміджу України у світі та зміцненню дружби між народами.