Днями на черговій сесії Сумської обласної ради депутати ухвалили зміни до Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2018 рік, якими передбачено 75 тисяч гривень на виготовлення та поширення серед військовослужбовців, молоді, громадських організацій, населення області інформаційної продукції військово-патріотичної тематики про Збройні сили України, налагодження взаємодії з військовими засобами масової інформації.
Як зазначила депутат Сумської облради, головний редактор районної газети «Білопільщина» Наталія Калініченко, це рішення — черговий логічний послідовний крок для підтримки нашої армії. Торік у квітні саме редакції реформованих комунальних газет Сумської області у співпраці з прес-офіцерами розпочали випуск інформаційних бюлетенів «Залізна воля» для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ця ініціатива знайшла підтримку в Адміністрації Президента, а згодом її підхопили колеги з Чернігівської, Рівненської, Луганської, Донецької областей, які також на волонтерських засадах готують і випускають бригадні фронтові газети «Волинський щит», «Пліч-о-пліч», «Морпіх», «Едельвейс», «Вісник артилериста» та інші. За словами Наталії Калініченко, Сумська область фактично започаткувала новий етап військово-цивільного партнерства та на ділі довела актуальність гасла «Схід і захід разом».
За участь у цьому проекті журналісти, зокрема три редактори з Сумщини Наталія Калініченко, Олексій Пасюга та Олександр Моцний отримали відзнаки командувача Оперативного командування «Захід» генерал-майора Олександра Павлюка.
Недавнє депутатське рішення стало імпульсом для цього загальнонаціонального медіа-проекту, і вже найближчим часом свої військові газети отримають воїни 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади та 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України, які дислокуються у Сумській області. Залишається сподіватися, що депутати з інших областей не стоятимуть осторонь і допоможуть редакціям реформованих газет і нашим військовим, бо нині всі сили і ресурси слід спрямовувати до однієї мети — нашої перемоги.
Як наголошує начальник прес-служби ОК «Захід» полковник Анатолій Прошин, тепер важливо усвідомити виняткове значення друкованої преси для наших бійців. Ці бригадні газети, які вже понад рік випускають редакції реформованих газет, виконують важливу функцію засобу масового інформування. Із передової хлопці часто надсилають їх додому. Видання формують особливий сегмент інформаційного простору, фіксують нашу історію і особливо потрібні українській армії.