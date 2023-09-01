Незабаром правоохоронці мають завершити перевірку роботи військово-лікарських комісій (ВЛК), яка триває у всій країні. Але кілька попередніх висновків уже є. Їх за підсумками обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони оприлюднив у щоденному зверненні до нації Президент Володимир Зеленський.

Злочинців тисячі

Глава держави насамперед зауважив, що потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які було ухвалено після 24 лютого 2022 року.

«Згідно з наведеною на засіданні РНБО статистикою, є області, де після лютого минулого року через рішення ВЛК вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Та й у межах кримінальних проваджень, які тривають нині щодо працівників ВЛК та МСЕК (медико-соціальна експертиза. — Н.П.), видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано. Уже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК. Зафіксовано конкретні докази. Це різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці. Хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати», — заявив Володимир Зеленський.

Окремо, за його словами, буде проаналізовано перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК. Насамперед завдяки рішенням тих, кого вже спіймали на хабарях. Ідеться щонайменше про тисячі осіб.

«Вирішимо й те, із чим звертаються майже всі командири на місцях, — поняття так званої обмеженої придатності. Дуже довго це поняття давало змогу маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів. Зокрема, бойових бригад. Усе, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, має бути максимально чітким. Щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх комплектуватимуть», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент говорив про надзвичайну важливість цифровізації роботи ВЛК.

«Не має бути жодних черг, жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК, якщо це в цивільному медичному закладі. Урядовці завершать роботу щодо цифровізації. Потрібна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК. Деякі регіони, наприклад Волинь, на 100 відсотків забезпечили це. А є й інший приклад: у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК в цивільних закладах медицини. Тому військове командування, медична галузь, всі рівні влади повинні працювати максимально активно, щоб вирішити це питання», — наголосив глава держави.

Порядок денний влади

Володимир Зеленський розповів про інший захід — велику нараду із представниками парламенту, урядовцями, дипломатами про готовність нашої держави до відкриття переговорів про членство із Євросоюзом. Україна виконує рекомендації як передумову початку переговорів. Президент акцентував, що необхідні в межах виконання рекомендацій законопроєкти вже підготовлено і за них потрібно проголосувати в парламенті.

«226 голосів за кожне рішення для України в Євросоюзі — це обов’язок», — підкреслив він.

Щодо міжнародного порядку денного Володимир Зеленський розповів про дуже активну підготовку до переговорів і зустрічей, запланованих на вересень.

«Проведено наради з міжнародниками, нашими послами у відповідних країнах. Чітко бачимо, з якими лідерами маємо зустрітися та переговорити, а також які результати маємо принести Україні», — каже Президент.

Окремо глава держави говорив про українську формулу миру, зокрема чергову вже сьому зустріч із представниками іноземних дипломатичних установ щодо імплементації формули. Цю зустріч було присвячено пункту формули «Продовольча безпека».

Президент повідомив про додаткову участь у цій зустрічі 11 дипломатів — нових прихильників формули. Тож загалом до її реалізації вже залучено понад 70 дипломатичних представництв. Представники інших держав беруть активну участь у робочих групах, присвячених різним пунктам формули. Ці групи готують проєкти рамкових документів щодо імплементації пунктів формули. Документи будуть універсальними для будь-якої країни.

«Дуже хороша динаміка. Може бути ще більше держав-учасниць. Світова більшість буде з нами», — прокоментував Володимир Зеленський, додавши, що формулу миру задумано так, щоб кожна країна та кожен лідер могли проявити свої можливості заради спільного результату, справедливого та стійкого миру.

Насамкінець Президент подякував кожному воїнові, який щодня й щоночі захищає українське небо.

«Дуже активно працюємо над тим, щоб забезпечити для України нові системи протиповітряної оборони. Наразі ще не час говорити публічно про деталі, але з різними нашими партнерами тривають переговори про додаткові системи ППО. Крок за кроком наближаємо цей успіх для України», — резюмував глава держави.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»