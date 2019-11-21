Сьогодні в Україні День гідності та свободи. Його відзначаємо щороку 21 листопада, вшановуючи початок двох сучасних українських революцій: Помаранчевої 2004 року та Революції гідності 2013-го.
Так уже повелося, підбиваємо підсумки того, що досі не зроблено. А експерти рік у рік наголошують: питання державності й безпеки держави, системних реформ, боротьби з корупцією, деолігархізації влади, перезавантаження судової системи та правоохоронних органів, покарання за злочини проти Майдану не втрачають актуальності.
Торішнє опитування переконувало, що повторення Майдану в найближчі рік-два малоймовірне. Нині про акції протесту можна почути дедалі частіше від різних груп, чиїх інтересів не враховує чи зачіпає їх влада. Однак дбаючи кожен про своє, не маємо права забувати про головне. В Україні триває війна з підступним ворогом, який під різними личинами маскується то під сусіда, то під торгового партнера чи газового благодійника. І на цю боротьбу треба спрямовувати зусилля.
Цього року заходи відбуваються під гаслом «Вільні творити майбутнє». Інформкампанія спрямована на те, щоб об’єднати українське суспільство. Вона про те, що всі ми різні, але для нас однаково цінні й гідність, і свобода.
До речі, одним з головних заходів, які відбудуться в День гідності та свободи, стане відкриття виставкового простору і виставки «М3: Майдан. Меморіал. Музей» на місці спорудження Музею Революції гідності на алеї Героїв Небесної Сотні.
А оскільки українці ніколи не бралися до справи не помолившись, нинішня молитва — з поглядом в очі Героям Небесної Сотні й Героям російсько-української війни, які загинули, захищаючи Україну — вільну й незалежну.