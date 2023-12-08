Пане Прем’єр-міністре Кішіда!

Дорогі лідери

Радий вітати вас.

Передусім я хочу подякувати вам від імені всіх українських воїнів, від кожної української родини й від усієї нашої держави за надзвичайно вагому підтримку. Сьогодні в Україні —День Збройних Сил України, наших захисників і захисниць, синів і доньок українського народу, які зараз на фронті. Україна може потужно захищатися й стримує російські штурми, здобуває необхідні результати завдяки, зокрема, вашій підтримці. Пане Президенте Байден, пане Президенте Макрон, пане канцлере Шольц, пане Прем’єр-міністре Сунак, пані голово уряду Мелоні, пане Прем’єр-міністре Трюдо, пане Прем’єр-міністре Кішіда, я дякую вам, усім вам особисто, а також, звісно, вашим країнам. Сьогодні через особливості графіка тут немає лідерів Євросоюзу, але хочу відзначити також і їхню підтримку — пана Президента Мішеля та пані Президентки фон дер Ляєн.

Дорогі друзі!

Цей час японського головування в «Групі семи» був дуже результативним. У правильній взаємодії. І я впевнений, що італійське головування наступного року теж буде плідним і для України, і для захисту того, що всіх нас єднає, а саме —віри в людей, у людяність, у те, що світла сторона людської природи має долати будь-які агресивні наміри будь-яких диктаторів і воєнних злочинців. Поки «Група семи» є ефективною, людське життя не програє.

Що нам вдалося за цей рік?

Перше —Україна виграла битву в Чорному морі, і тепер у цій акваторії російський терор більше не панує. Нормальне судноплавство відновлюється, і з кожним новим вантажем із наших портів виграєі глобальна продовольча безпека. Вже майже 7,5 мільйона тонн вантажів перевезено новим експортним коридором, який ми запустили, вигнавши російський флот.

Друге —цієї зими ми маємо шанс виграти битву за енергетику. Минулого року Росія спробувала вдарити по Україні блекаутом —її ракети та іранські «шахеди», які стали зброєю російського терору, намагалися знищити нашу енергетику. Зараз ми посилюємо ППО, зокрема з вашою підтримкою, і якщо продовжимо це робити, якщо вистоїмо цієї зими енергетично, російський терор зазнає одного з найбільших програшів. Сильна ППО та сильна енергетика — це можливість нашим містам жити, нашій економіці працювати й нашим людям повертатись. І економічне зростання в Україні —один із найвагоміших результатів року. Посильмо його.

Третє —путін збирається зімітувати обрання на новий президентський термін, і, щоб угамувати зростання невдоволення росіян результатами війни, він значно збільшив тиск на фронті. Втім, наші воїни витримують удари —путін не виграв жодної операції за цей рік. Ми зберігаємо важливі плацдарми на кількох напрямках фронту й готуємося до наступних кроків, і далекобійні засоби в цьому допомагають і дуже допоможуть. Маємо реалістичну стратегію дій, і саме наші українські зусилля — з вашою підтримкою —здатні забезпечити Україні успіх на землі.

Четверте —маємо виграти битву за мотивацію. Мотивацію наших людей і всієї Європи. Битва, що триває, не просто про долю України. Це про Європу. І саме тому ми так активно працюємо, щоб мати зелене світло від ЄС щодо старту переговорів про вступ. Ми реалізовуємо всі необхідні реформи, зокрема, антикорупційні. Я дякую партнерам за відповідну допомогу й поради. Україна виконала рекомендації Єврокомісії, і до кінця цього року ми ухвалимо всі рішення, які обіцяли. Сподіваємось, що і Євросоюз виконає свою обіцянку перед Україною. Рішення про старт переговорів про вступ до ЄС —це потужна енергія для нас, енергія єдності.

І, нарешті, п’яте. Консолідовані зусилля. росія сподівається лише на одне — що наступного року консолідація світу зруйнується. росія вірить, що Америка і Європа проявлять слабкість і не збережуть підтримку України на належному рівні. путін вірить, що вільний світ не дотисне повне виконання своїх же санкцій. російська еліта іронізує над сумнівами світу про використання заморожених російських активів заради компенсації шкоди від російської ж агресії. Все це — значно ширше питання. Що може свобода? Що може диктатура? Ми з вами маємо дати відповідь на ці питання. Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість. Зберегти взаємодію. Зберегти підтримку того, чию свободу намагаються знищити. Я вірю, що ми разом здатні зробити результативним для нас із вами наступний рік. Для нас із вами — для вільних націй. Не для путіна. Україна має силу. І я прошу вас бути саме такими сильними, як ви вмієте і як уміє свобода.

Дякую вам усім, вашим людям, вашим народам!

Слава Україні!

Джерело: Офіс Президента