Сотні тисяч туристів щороку відкривають для себе цей чарівний край мальовничих пейзажів і дивовижних витворів природи, загадкових археологічних знахідок та визначних історичних подій. Вінниччина також вабить вишуканістю палаців, величчю храмів, розмаїттям музеїв. Тут народилися і творили Микола Леонтович, Михайло Коцюбинський, Іван Богун та багато інших видатних особистостей.

На офіційному сайті Вінницької обласної ради зазначено, що на території області 1897 пам’яток історії, 1739 — археології, 47 — садово-паркового мистецтва, 548 — архітектури та містобудування, 98 — монументального мистецтва та понад 120 музеїв.

Тож перш ніж вирушати в подорож, запитайте у друзів, загляньте в інтернет: що саме хочете побачити? Врахуйте, що Вінниччина має одну з найбільших у країні мережу автомобільних та залізничних доріг. Заздалегідь продуманий маршрут заощадить час та гроші.

Минуле і сучасне як одне ціле

У Вінницю варто їхати на вихідні: тут багато об’єктів, і щоб побачити всі, одного дня точно не вистачить. Наприклад, унікальні для країни музеї української марки та моделей транспорту, найбільший в Європі плавучий водограй — світломузичний фонтан «Рошен». У колекціях обласних музеїв — найдавніше золото України та картини видатних живописців.

Національний музей-садиба М.І. Пирогова та церква-усипальниця, де зберігається забальзамоване тіло видатного вченого, належать до об’єктів культурної спадщини України і занесені до Реєстру пам’яток національного значення. Цей музейний комплекс набув світової слави, його за час існування відвідало понад 7 мільйонів осіб з більшості країн світу.

Прогулюючись центром міста, можна побачити багато будівель видатного архітектора початку ХХ століття Григорія Артинова. Серед них візитівка міста — вежа на Європейській площі, резиденція Директорії УНР, яка 1919 року перетворила Вінницю на фактичну столицю України, — готель «Савой». Собор Преображення Господнього — головний православний храм міста, а в костелі капуцинів проводять не тільки служби, а ще й екскурсії по підземеллях та органні концерти.

Окрім давньої культурної спадщини, місто активно створює нову. Вінницю прикрашають масштабні мурали, чудернацькі скульптури, сучасні фотолокації і, звісно, багато гарних фонтанів та троянд. Протягом року проходить чимало мистецьких та розважальних заходів з унікальними для України пропозиціями.

Недалеко від міста — колишня польова ставка Гітлера, де нині відкрито історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв нацизму.

Вінниця має прекрасне транспортне сполучення з усією країною і Європою. Самим містом також дуже зручно пересуватися завдяки новітній системі громадського транспорту. За бажання можна подорожувати велосипедом — у Вінниці чимало пунктів велопрокату.

Золота нитка Буші та Лядовського монастиря

Образи давніх богів, героїв оборони фортеці і багато інших зустрінуть вас на Замковій горі в державному історико-культурному заповіднику «Буша» Ямпільського району. Тут цілий парк скульптур, які створили за роки міжнародного пленеру «Подільський оберіг».

На території заповідника та в його охоронній зоні є пам’ятки археології віком від кількасот до кількох тисяч років. Серед них скельний храм V—XVI ст. з унікальним художнім рельєфом, залишки фортеці, підземних ходів і міської ратуші. Не в кіно, а в павільйоні над розкопками археологів зможете побачити артефакти Трипільської культури, яким приблизно чотири тисячі років. Обов’язково завітайте в тутешній музей народних ремесел, багатий шедеврами подільської вишивки, народного малярства, ткацтва, кераміки, витинанок тощо.

Буша відома пам’яткою природи загальнодержавного значення «Гайдамацький яр». Скористайтеся нагодою відвідати цей геологічний ландшафт, де дихається легко, а уява малює фантастичні картини. Річка розрізала товщі вапняків, сланців і пісковиків різних епох, а сонце, вітер і дощі створили з каміння оригінальні форми колон, стовпів, чудернацьких тварин та міфічних образів.

У Бушу автобусом краще добиратися з Ямполя. Якщо ви приїхали на вихідні, можна зупинитися в бушанських садибах зеленого туризму. Якщо власним транспортом — внесіть у дводенний тур Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир ХІ століття в селі Лядова сусіднього Могилів-Подільського району (в райцентрах є готелі). Він неповторний!

Емоції переповнять вашу душу, коли побачите монастир, розташований на скельній терасі гори над Дністром. Це один із найдавніших православних комплексів: його заснував тисячу років тому преподобний Антоній Печерський на шляху зі святої гори Афон до Києва. Тут панує аскетизм і немає суєти. Вражає неймовірна сила духу: люди там, куди важко дійти, вручну висікли у скельних породах печерні церкви. На території обителі пам’ятки архітектури національного значення — могили ченців ХVIII—ХІХ ст., а також лікувальні джерела. При нагоді завітайте на православний ярмарок, який восени проходить у долині під опікою монастиря.

Опера просто неба

Завітайте до історичного міста Тульчина, що приємно вразить вас величчю і красою палацу Потоцьких, який називають «подільським Версалем». Його збудовано 1782 року за проектом французького архітектора Лакруа.

Традиційно у червні палац перетворюється на центр світової опери. Одна з найяскравіших і наймасовіших культурних подій в Україні — Міжнародний оперний фестиваль просто неба OPERAFEST TULCHYN. Це чудова можливість доторкнутися до високого мистецтва, насолодитися красою класичної опери, сучасних мюзиклів і грандіозних вистав у виконанні українських та світових зірок оперної сцени. Ви побачите оперу у всій її розмаїтості й переконаєтеся: у сучасній інтерпретації вона цікава всім — дітям, молоді, людям середнього та старшого віку.

Зупинитися в місті можна в готелі — їх тут кілька. Цього року 7—9 червня під час GRAND OPERAFEST на території фестивалю діятиме наметове містечко «Ночівля в палаці Потоцьких». З Вінниці до Тульчина (83 км) дістатися можна автобусом, а також з Києва та Одеси. Крім того, для забезпечення максимального комфорту впроваджено спеціальну «Чартерну програму» з Вінниці. Зокрема у дні KIDS OPERAFEST 4—5 червня, а також у дні GRAND OPERAFEST 7—9 червня будуть курсувати зручні сучасні великі автобуси.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Вінниччини можна дізнатися в департаменті міжнародного співробітництва та регіональ­ного розвитку Вінницької ОДА.

Координати: 21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, тел. +38 (0432) 66-14-38,

е-mail: ums@vin.gov.ua;

Департаменті маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради.

Координати: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. +38 (0432) 50-75-77 / 50-75-76,

е-mail: VisitVinnytsia@vmr.gov.ua;

та в комунальному підприємстві «Подільський туристично-інформаційний центр»

Координати: 21050, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, 20, тел. +38 (0432) 50-85-85 / (096) 698-76-51,

сайт http://tour.vn.ua/