У неділю, 8 грудня, вся Україна хвилиною мовчання вшанувала десятьох загиблих 4 грудня у пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, серед яких рятувальник. Пожежа сталася на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу, охопивши площу 4 тисячі квадратних метрів. У цьому кутовому будинку розміщувалися 19 різних організацій та установ.
У день жалоби на всій території країни приспустили державні прапори на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, скасували розважально-концертні заходи і внесли відповідні зміни до програм телерадіопередач.
Сувора перевірка в масштабах країни
На жаль, ранок понеділка, 9 грудня, знову приніс страшну новину: кількість жертв пожежі зросла до 12 осіб, оскільки під завалами знайдено ще два тіла. Як повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області, тривають заходи з їх упізнання. Про долю ще чотирьох людей поки що не відомо. У лікарнях залишаються дев’ятеро постраждалих — троє дітей та шестеро дорослих. Загалом внаслідок трагедії постраждало 30 осіб.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Розглядають дві версії займання: аварійна робота електрообладнання і навмисний підпал. Готують підозру двом фігурантам.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук висловив співчуття сім’ям та близьким загиблих і запевнив, що держава надасть повну підтримку тим, хто втратив рідних. Спершу в телеграм-каналі він нагадав, що уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі, яка має надати підсумки розслідування до 20 грудня.
«З’ясував, що остання перевірка будівлі коледжу відбулася п’ять років тому — у червні 2014-го. Тоді виявили основні порушення, а цього року будівля не була навіть серед пріоритетних для перевірки», — повідомив він, наголосивши на неприпустимості такого підходу.
Олексій Гончарук зазначив, що за дорученням Президента до 10 січня уряд проведе повну перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки всіх дитячих садків, шкіл, вишів, гуртожитків, закладів охорони здоров’я, транспортної інфраструктури та подібних об’єктів. Прискіпливі перевірки мають відбутися у торговельно-розважальних центрах, кінотеатрах, ресторанах, готелях тощо. «Україна матиме глобальну стратегію протипожежної безпеки всієї країни. Життя українців не має бути під ризиком», — підкреслив він.
Гідні найвищого звання
Очільник уряду дав доручення голові ДСНС відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника із профілактики Михайла Вовка й ухвалити відповідні кадрові рішення. Про це, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів, Прем’єр заявив під час наради в Одесі за участю керівництва Одеської ОДА, представників МВС, ДСНС, МОН, ГПУ, наголосивши, що ситуація, коли чотири останні гучні пожежі з жертвами відбулись в одній області, неприпустима.
Олексій Гончарук доручив найближчим часом міністрові освіти і науки Ганні Новосад провести інвентаризацію всіх навчальних закладів й навести лад у них, а Міністерству внутрішніх справ — надати план заходів із протипожежної безпеки у всій Україні. Прем’єр подякував за відчайдушну роботу кожному рятувальникові й запевнив, що всі витрати на лікування вогнеборців покриє держава. А рятувальника Сергія Шатохіна та викладачку Ганну Бортюк, які ціною власного життя врятували десятки інших людей, назвав гідними присвоєння звання Героя України.
«Звернувся до голови парламентської фракції Давида Арахамії підготувати подання до Президента України, щоб присвоїти їм звання Героїв України. Пожежа в коледжі в Одесі — це не лише жахлива трагедія для всієї України, а й жахливий злочин. Причетні нестимуть повну персональну відповідальність за те, що трапилося», — констатував очільник уряду.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»