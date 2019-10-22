На аеродромі «Київ-Антонов-2» відбулись урочистості з нагоди 60-річчя від дня першого польоту Ан-24 та 50-річчя — Ан-26. Цей осінній день видався привітним. «Він такий самий ясний, як 20 жовтня 1959 року, коли вперше в небо піднявся Ан-24. Політ тривав 40 хвилин. Нас зустрічав Олег Антонов», — пригадує 92-річний член першого екіпажу першого такого літака Яків Рижик. Створенню цих літаків, на його думку, сприяла атмосфера творчості й дух пошуку на фірмі.
Під час нинішнього аерошоу з легких військово-транспортних Ан-28 та Ан-26 десантувалися парашутисти. Військовослужбовці 15-ї авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ продемонстрували викидання вантажів з Ан-26.
Символічно, що авіаційна ескадрилья, яка стала основою для формування 15-ї авіабригади, базувалася спочатку в Гостомелі (тепер — у «Борисполі»). На сьогодні це єдиний авіапідрозділ Повітряних сил ЗСУ, що має на озброєнні три типи військово-транспортних літаків Ан: Ан-24, Ан-26 і Ан-30.
Представники Міністерства оборони подякували ДП «АНТОНОВ» за літаки, які з початку антитерористичної операції на сході виконали 140 вильотів з доставки вантажів: води, боєприпасів, продуктів харчування, а також завдання з аеромедичної евакуації, перевезення техніки та особового складу. Завдяки їм допомога з повітря завжди приходить вчасно.
У льотному показі брали участь і інші літаки — А-22, А-32 компанії «Аеропракт», яку очолює колишній співробітник ДП «АНТОНОВ» Юрій Яковлєв. Він на А-40 продемонстрував красивий пілотаж і приземлився з вимкненим двигуном.
«На Ан-24 і Ан-26 я налітав майже третину свого загального нальоту. З них починав кар’єру», — розповів «УК» льотчик-випробувач першого класу ДП «АНТОНОВ» Герой України Сергій Трошин.
Наприклад, у Якутії, де він працював після закінчення Кіровоградського вищого льотного училища, ці літаки виконують роботу, яку не може зробити жодна західна техніка, що працює лише за температури до –43 градусів, наші ж машини витримують мороз до –55 градусів. Уже працюючи у транспортній ескадрильї фірми «Антонов», сідав на них у будь-якій глушині Радянського Союзу, на короткі смуги з гальки.
«Це не в Парижі на паркетному аеродромі приземлятися. За це і люблю наші літаки-трудівники», — ділиться враженнями пілот.
Надійні ці літаки і в південних країнах. Ан-24 експортували до 38 країн, Ан-26 — до 29. Вони стали прототипами родини літаків, що налічує понад 60 модифікацій і варіантів. Більшість машин виготовлено у столиці України на київському авіаційному об’єднанні. З 1959 року було випущено 1346 Ан-24, а з 1969-го — 1402 Ан-26.
«У межах стратегії ДП «АНТОНОВ» плануємо найближчими роками замінити нинішні машини новими для Міністерства оборони. Сподіваємося, що нашою концепцією зацікавляться уряд і Міністерство фінансів, підтримавши вітчизняну галузь авіабудування», — підкреслив під час виступу президент ДП «АНТОНОВ» Олександр Донець.
Президент Укроборонпрому Айварас Абромавичус зауважив, що перуанська поліція має намір замовити Ан-178. Він запропонував придбати цей літак українським військовим і Національній гвардії, уточнивши, що машина нового покоління сімейства Ан-1Х8 може бути поставлена протягом трьох років. «Завдання Укроборонпрому — забезпечити фінансові умови для авіабудівників», — підкреслив він.
Вікторія КОВАЛЬОВА
для «Урядового кур’єра»