Здавна писанку, розмальоване чи розфарбоване яйце, вважають знаком Великодня, весни, радості життя. Нині це ще й символ доброчинності, турботи про оборонців української землі. Працівники бібліотеки Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського вирішили писальця поміняти на голки. На невеликому клаптику полотна вони вишивають розмаїті геометричні та рослинні орнаменти, курчаток, зайчиків, якими оздоблюють головні великодні атрибути — яйця. Ці рукотвори вмілиці через волонтерів продають у різних країнах, а зароблені кошти витрачають на потреби наших воїнів.

Щоб було весняно

Вишиті писанки стали продовженням проєкту, який започаткували ще торік у грудні. За словами директора бібліотеки Олени Проців, добра ініціатива зародилася з підготовки до виставки вишивок. Тоді до експозиції бібліотекарка Світлана Шпунар запропонувала вишиті новорічні кульки. Витвори дуже сподобалися колегам. Усі із запалом узялися вишивати, щоб виставити у книгозбірні прикрашену ними ялинку та облаштувати фотозону. Тоді з’явилася пропозиція реалізовувати їх, а виторг спрямовувати на потреби ЗСУ.

Налагодили зв’язок з тернопільським благодійним фондом «Промінь сонця», який через своїх волонтерів продає рукотвори за кордоном. Перші пів сотні вишитих кульок з Тернополя у різдвяний час розкупили у Великій Британії. За ці кошти вдалося пошити маскхалати, придбати грілки, термобілизну та деякі речі особистої гігієни.

Перед Великоднем вирішили вишивати писанки. Виготовили понад 150 таких яєць. Доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Олена Покришко 30 таких рукотворів повезла аж до Малайзії. Вона була серед учасників вечора, який у тій далекій країні організувало французьке посольство. Першого дня посли з 11 амбасад представляли свої держави, а наступного — національні вироби та смаколики. Пані Олена розповідає, що вишиті писанки з Тернополя дуже вразили присутніх і їх швидко розкупили.

Понад пів сотні робіт передали для продажу у США волонтерці зі штату Мічиган Тіфані Вейд Емпе. Американка побувала в університетській бібліотеці, вишиті великодні яйця їй дуже сподобалися, вона навіть узяла участь у майстер-класі. А згодом тернопільські атрибути Великодня повезла додому.

Пані Тіфані вже продала вироби українських умілиць у рідному місті на пасхальному ярмарку, який організували при місцевій церкві. Тут вона виставила ще й синьо-жовтий прапор з підписами наших захисників, які нині лікуються в тернопільських шпиталях.

Кількадесят вишитих писанок передали для реалізації волонтерам Людмилі та Ігореві Марфіянам у Німеччину. Уже вдалося з певної частини заробленого купити тканину на маскхалати і засоби особистої гігієни для бійців. Олена Проців зазначає, що кожен рукотвір запаковують разом з вітальною листівкою й декоративною свічкою, щоб було гарно, весняно і презентабельно.

Проєкт вишитих сувенірів працівниці бібліотеки Тернопільського медуніверситету продовжуватимуть і після свят. Але тоді виготовлятимуть сердечка. Їх мають намір продавати і в нашій країні, й за кордоном. За зароблені в такий спосіб гроші купуватимуть необхідне для фронтовиків. Планують вишивати обереги, які український захисник може носити в кишені. На лицьовому боці такого подарунка для воїнів буде зображено Державний герб України, а на звороті — 90-й псалом українською мовою.

Університетські бібліотекарі активно долучаються до виготовлення окопних свічок, плетуть маскувальні сітки, не раз купували й передавали на бойові позиції продукти.

Орнаменти-обереги

В університетській бібліотеці відкрили невелику виставку, де демонструють вишиті рукотвори, зробили навіть невелике писанкове дерево. Усе заради того, розповідає Олена Проців, щоб створити атмосферу великого християнського свята, щоб люди могли побачити витвори рук умілиць і зацікавитися виготовленням таких чудових речей. Ця експозиція вже стала своєрідною фотозоною — студенти активно тут фотографуються. Оглянути виставку приходять учні тернопільських шкіл.

«У кожному з вишитих рукотворів — частина душі наших бібліотекарів, студентів, викладачів», — зазначає директор університетської книгозбірні.

А й справді, адже великодні яйця вишивали-виготовляли всі працівники бібліотеки: директор, бібліотекарки, прибиральниці, гардеробниці, чергові.

Бібліотекарка Галина Галат зізнається, що вишивала хіба в дитинстві. Коли ж її колеги взялися за доброчинну справу, то з великим задоволенням долучилася до роботи.

А ось бібліотекарка Євгенія Демків — знана вишивальниця. У її доробку багато вишитих картин, є навіть портрет доньки. Вона чи не найбільше доклалася до творення писанок. На передовій нині перебуває її невістка, тож добре знає, чого потребують наші захисники й захисниці.

Бібліотекарки вишивали великодні писанки вдома, а вранці, на початку робочого дня, питали одна одну, чи виконали домашнє завдання. Матеріал купували власним коштом. Вироби виконано хрестиком, є з бісеру.

До доброчинної справи долучалася декан стоматологічного факультету Світлана Бойцанюк, яка виготовляла традиційні галицькі орнаменти-обереги. А для студентів організували два майстер-класи.