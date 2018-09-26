День міста тут традиційно відзначають у день визволення Полтави від нацистських загарбників під час Другої світової війни 23 вересня. Нині це 75-та річниця визволення міста над Ворсклою. Покладаючи квіти до Вічного вогню на меморіалі Слави, присутні з глибокою пошаною і вдячністю згадали воїнів, які захищали місто у складі частин 95-ї гвардійської, 84-ї стрілецької та 9-ї гвардійської повітрянодесантної дивізій. Але для жителів області визвольна війна на цьому не завершилася, бо багато полтавців тепер боронять державу на сході країни.
Напередодні Дня міста в обласному центрі, незважаючи на дощ, пройшов багатотисячний парад вишиванок. «Усі полтавці та полтавки разом із дітьми сьогодні виходять у національному одязі. Дуже приємно, що рік у рік до свята долучається дедалі більше людей. Традиція обов’язково продовжуватиметься. І я впевнений, що цей захід буде наймасовішим», — зауважив секретар Полтавської міської ради, виконувач обов’язків Полтавського міського голови Олександр Шамота. За його словами, традиція проводити такі паради з’явилася нещодавно, але вже полюбилася полтавцям.
Серед святкових заходів у парку «Перемога» були фестиваль полтавської кухні, народної творчості, молодіжних вуличних культур, розіграші подарунків, святкова торгівля, дитячі розважальні заходи. А ввечері відбувся концерт української естради.
«Багато полтавців прийшли на свято — понад 10 тисяч, ми побили торішній рекорд. Дуже приємно, що наша громада така згуртована», — прокоментував перший заступник Полтавського міського голови Андрій Лямін. «У Полтаві великий туристичний потенціал. Необхідно, щоб ця галузь потужно запрацювала і була розвиненою. Безумовно, День міста — найважливіше свято для полтавців», — зазначив керівник апарату заступник Полтавського міського голови Віталій Нікіпелов.