Учасники національної премії Global Teacher Prize Ukraine представляють усі області країни, всі вікові категорії — від 20 до 70 років, усі дисципліни — від музики до фізики. Дедлайн, або крайній термін подачі заявок, спливає 15 серпня. І організатори вірять, що до цього часу надійде ще більше заявок. Можливо, саме серед них виявиться й переможець, який отримає 100 000 гривень.
«У сучасному світі дуже важливо максимально використовувати всі шанси для розвитку й розкриття власних можливостей. Сподіваюсь, що якомога більше вчителів візьмуть участь у цьому конкурсі, й він стане поштовхом до ще більшого розвитку педагогічного потенціалу, дасть змогу кращим педагогам обмінятися досвідом та розширити власні горизонти», — зазначає з цього приводу міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
І в школі, й поза нею…
Серед тих, хто вже подав заявку на участь, і 24-річна викладачка фізики, і 71-річний вчитель літератури. Є учасники із Самбора і Волновахи. Є ті, хто впроваджує козацьку педагогіку, влаштовує онлайн-подорожі, поєднує фізику з музикою на одному уроці, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.
«Ми щасливі, що в Україні так багато талановитих учителів. Кожен із них є новатором. Ми закликаємо всіх педагогів подавати заявки. Використайте цей шанс, щоб поділитися своїми досягненнями зі світом», — закликає організатор премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.
Global Teacher Prize — міжнародна премія, заснована арабським мільярдером Санні Варкі у 2014 році. Національна премія Global Teacher Prize Ukraine присуджуватиметься вперше. Мета як міжнародного, так і національного конкурсу — знайти вчителів-новаторів, які не лише не відстають, а навіть випереджають вимоги часу, невтомно впроваджуючи у виховний і навчальний процеси новітні практики.
Переможець українського конкурсу отримає 100 000 гривень і разом із п’ятіркою фіналістів поїде на Global Education and Skills Forum 2018 до Дубая, де визначать ім’я найкращого вчителя світу. ТОП-5 номінантів також отримають рік безкоштовного підвищення кваліфікації від ініціатора Global Teacher Prize Ukraine — громадської спілки «Освіторія».
Вересень визначить найкращих
Два десятки кращих викладачів визначить оргкомітет премії Global Teacher Prize Ukraine. Усі вони зберуться 15 вересня в Одесі, де після різноманітних воркшопів, креативних завдань і дискусій експертне журі обере п’ятірку фіналістів.
До складу журі ввійшли Наталія Мосейчук — телеведуча каналу «1+1», куратор премії, педагог за освітою; Зоя Литвин — голова ГС «Освіторія», організатор Global Teacher Prize Ukraine; Павло Хобзей — заступник міністра освіти і науки України; Олександр Елькін — ініціатор і натхненник освітнього руху EdCamp в Україні; Павло Роналдо — учень 11 класу, який розробив прототип робота-поводиря; Майкл Вамая — викладач балету з Кенії, засновник балетної школи у маленькому містечку Кібера (Кенія), учні якої, завдяки заняттям танцями, досягають успіхів у звичайній школі, отримують стипендії та можливість подальшого профільного розвитку. До слова, Майкл Вамая увійшов до десятки найкращих викладачів світу у Global Teacher Prize 2017.