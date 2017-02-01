Проблема корупції — і не тільки у середовищі військових, а в різних сферах життя України, — виразно виявляється останнім часом, набуваючи дедалі загрозливіших масштабів. І це не можна вважати випадковістю. Усе доволі просто. За кожним дрібним хабарником криється його начальник. Саме тому військова прокуратура Західного регіону України здебільшого береться за викриття на гарячому високопоставлених можновладців та офіцерів. До того ж діяльність упродовж 2016 року засвідчила, що ми — одні з найуспішніших в системі органів прокуратури України у боротьбі з цим злом.

Антикорупційна діяльність належить до найзлободенніших тем сьогодення. Важлива складова антикорупційної боротьби в умовах війни — це висвітлення того, як суспільство бореться з негативними явищами. Тож оскільки є такий соціокультурний феномен, як корупція в Україні, йтиметься про яскраві приклади реалізації пріоритетних напрямів нашої діяльності.

Спочатку про результати роботи військових юристів на цьому поприщі протягом усього минулого року та упродовж січня 2017 року.

Спрацювали оперативно й ефективно

Так, за 12 місяців 2016 року військові прокурори регіону розслідували й скерували до суду 92 кримінальні провадження, пов’язані з корупцією, а за 45 провадженнями винесено судові вироки. Цього року, за підсумками трьох тижнів січня, ми розслідували та скерували до суду вже чотири кримінальні провадження цієї категорії.

Загалом торік військові прокурори завдяки злагодженій діяльності та ефективній координації дій з оперативними підрозділами Служби безпеки та Національної поліції України затримали 85 посадовців. Це 30 прикордонників, 16 працівників Національної поліції, 12 митників, 6 військових комісарів, 5 службових осіб Державної служби з надзвичайних ситуацій, 3 співробітники Державної фіскальної служби та 5 посадовців органів місцевого самоврядування, у тому числі двоє депутатів місцевих рад. У 2017 році вже затримано 4 посадовці: прикордонник, помічник народного депутата, співробітник СБУ та начальник державної виконавчої служби. Сума отриманої неправомірної вигоди у 2016 році становила 586,5 тисячі гривень, 49,6 тисячі доларів США, 3,8 тисячі євро та 7,7 тисячі угорських форинтів, а в 2017-му — тисячу євро та 170 тисяч гривень. Торік запобігли отриманню неправомірної вигоди посадовцями на суму понад 2,5 мільйона гривень.

Результати роботи незначної кількості працівників, а це 25 слідчих на вісім областей Західної України, наочні й засвідчують її ефективність та необхідність, довіру до нашої роботи, а також розуміння державних проблем, які можуть розв’язати лише люди з офіцерською честю.

Липкі руки помічника нардепа

До прикладу, 3 січня 2017 року військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з управлінням захисту економіки у Львівській області департаменту захисту економіки Національної поліції задокументувала факт вимагання та одержання неправомірної вигоди помічником-консультантом одного з нардепів парламентської коаліції.

У грудні 2016 року до нас звернувся приватний підприємець і повідомив, що помічник народного депутата вимагає кошти на тій підставі, що у нього є звернення громадських організацій. І якщо підприємець не хоче, щоб ці звернення потрапили до народного депутата і відповідно були депутатські запити, то необхідно дати хабар. 140 тисяч гривень від приватного підприємця призначалися за те, щоб не створювати перешкод під час спорудження багатоквартирного житлового будинку, а конкретніше — щоб не скеровувати депутатські запити до правоохоронних та контролюючих органів.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та обрано запобіжний захід: цілодобовий домашній арешт. Окрім того, здирника відсторонено від посади. Досудове розслідування триває.

А 4 січня військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з оперативними працівниками управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України у Львівській області в межах контролю за скоєнням злочину задокументувала факт вимагання із застосуванням насильства співробітником управління СБУ у Львівській області коштів у розмірі 6500 доларів США за відмову в реалізації громадянином України наркотичних засобів на території ЄС. Під час одержання чергової частини коштів у розмірі 1000 доларів США зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України (вимагання, поєднане з насильством), та суд обрав запобіжний захід: тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває.

Високопосадовці-«колядники»

Це не перші та не єдині резонансні затримання високопоставлених осіб на хабарах. 11 січня 2017 року військова прокуратура Чернівецького гарнізону спільно з оперативними працівниками управління Служби безпеки України в Чернівецькій області та внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби в межах контролю за скоєнням злочину задокументувала факт вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником відділу прикордонного поста «Шепіт» відділу прикордонної служби «Селятин» Чернівецького прикордонного загону.

Кошти у розмірі 1 тисячі євро призначалися як хабар за сприяння у безперешкодному переміщенні через державний кордон України до Румунії 20 ящиків цигарок поза митним і прикордонним контролем. Хабар у повному обсязі виявили й вилучили під час огляду місця події. Старшого лейтенанта затримано в порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням). Окрім того, суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення 40 тисяч гривень застави — й відсторонив від посади.

З останніх найсвіжіших затримань «колядників» — викриття на гарячому напередодні старого Нового року, 13 січня, військовою прокуратурою Тернопільського гарнізону спільно з оперативниками УСБУ в Тернопільській області начальника Чортківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції Тернопільщини. Кошти у розмірі 30 тисяч гривень призначалися як хабар за закриття виконавчого провадження та зняття обмеження на виїзд за кордон.

Наступного дня зловмиснику було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України і 15 січня Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід: тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 40 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.

Капремонт за відкат

Також, безумовно, не можна не згадати про одне з останніх в 2016 році резонансних затримань. 17 листопада 2016 року військова прокуратура Західного регіону України спільно з відділом боротьби з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ у Львівській області в межах контролю за скоєнням злочину задокументувала факт вимагання й одержання неправомірної вигоди начальником управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

Встановлено, що на початку року управління СБУ в Львівській області скерувало до військової прокуратури Західного регіону повідомлення про те, що зазначений чиновник, зловживаючи службовим становищем та з метою протиправного особистого збагачення, вимагає від підприємця хабар за сприяння в укладенні Львівською міськрадою з одним із товариств з обмеженою відповідальністю договорів на проведення робіт з облаштування території Львова.

Згідно з попередньою домовленістю горе-зловмисник пообіцяв за відкат посприяти в укладенні трьох договорів на проведення капітального ремонту будинків на загальну суму понад 892 тисячі гривень та одного договору з облаштування території Львова на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Розмір хабара мав становити 8—10% суми договору. А в разі незгоди і відповідно несплати договори підписано не буде.

Тож підприємець, якого поставили в умови, за яких відмова від надання неправомірної вигоди зашкодить його законним правам та інтересам, змушений був погодитися на незаконні вимоги чиновника. І з цієї миті до справи взялися військові прокурори з оперативниками УСБУ. Спецоперація, в результаті якої посадовця затримали, тривала близько 10 місяців.

Затримали служителя міста під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 80 тисяч гривень. Перший транш — 10 тисяч гривень, тобто 8% суми договору, він отримав 13 вересня.

Отож за сприяння підозрюваного міськрада з травня по липень минулого року укладала з цією комерційною організацією договори на замовлені роботи в центральній частині міста. У першому випадку сума договору становила 139 тисяч гривень.

У діях начальника управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради вбачають ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. За цим фактом військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження, і нині триває досудове розслідування. Також чиновнику повідомлено про підозру у вчиненні згаданого злочину. На час проведення слідства підозрюваного відсторонили від виконання посадових обов’язків у міській раді.

Торік 19 листопада суд задовольнив клопотання військової прокуратури регіону та обрав чиновнику міру запобіжного заходу: тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень.

Додам: цю особу також підозрюють в іншому злочині, який призвів у травні минулого року до пожежі та зсуву відходів на Грибовицькому сміттєзвалищі Львівщини, внаслідок чого загинули люди.

Втім, підозрюваного це не зупинило. Чиновник у розмові з підприємцем посмів запропонувати йому за грошову винагороду (близько 5% суми укладеного договору) сприяння в укладенні договорів щодо вивезення сміття зі Львова. Досудове розслідування триває. Напрошується припущення-висновок: можливо, якби нечистих на руку чиновників у Львові не було, то й наболілу для всіх городян сміттєву проблему вдалося б швидше розв’язати.

НАСАМКІНЕЦЬ. Прикладів ефективної роботи прокурорів уже в цьому році і торік чимало. І кожен свідчить, що військові прокурори Західного регіону України працюють заради очищення країни від корупції задля кращого майбутнього.

Олег СЕНЮК,

полковник юстиції, військовий прокурор Західного регіону України

для «Урядового кур’єра»