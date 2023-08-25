Головним завданням цієї ініціативи буде сприяння вітчизняним виробникам та продавцям товарів. Вона здебільшого неурядова, хоч активну участь у ній бере Міністерство закордонних справ. Ідеться не про надання фінансової допомоги, а про інструменти можливостей, які отримає бізнес, і спеціальні знання для успішного впровадження в життя продажу товарів. У нинішніх важких воєнних умовах, коли підприємцям доводиться докладати чимало зусиль для пошуку покупців та залучення нових ринків збуту, така програма на часі. Тому «Урядовий кур’єр» вирішив розповісти про неї докладніше.

Приймання оплат

Отже, свої сервіси та експертну підтримку бізнесу надаватимуть фахівці сайту оголошень OLX, Lifecell (мобільний зв’язок), Visa, «Нова пошта», monobank, Ringostat (платформа аналітики та телефонії), Webpromo (послуги інтернет-маркетингу), Nazovni (цифровий сервіс Міністерства закордонних справ), Shop-Express (платформа для створення брендових інтернет-магазинів) та Fondy (платіжна система).

У чому полягатиме допомога цих ресурсів та чи буде вона безплатною для бізнесменів?

Комерційна директорка Fondy Олена Євглевська зазначає, що її компанія долучилася до програми як партнер з приймання платежів.

«Виходячи на нові ринки, важливо одразу потурбуватися про те, щоб вашим клієнтам було комфортно здійснити оплату за товар, інакше на цьому етапі процес купівлі може зупинитися. Fondy забезпечує приймання сплат у понад 150 валютах з більш як 200 країн локальними та глобальними методами. Ми пропонуємо підключення компаній, зареєстрованих в Україні, ЄС чи Великій Британії. А для учасників програми — пришвидшену активацію та супровід персонального консультанта. Послуги Fondy безплатні, стягують лише єдину комісію з кожного успішного платежу», — каже вона.

«Усі клієнти, які звернуться до Нової пошти, отримають безкоштовну консультацію та повний супровід в організації логістики. Ми можемо організувати доставку в будь-яку точку світу. Окрім цього, надамо індивідуальні знижки до 40% на доставку документів та вантажів у ті країни Європи, де ми вже відкрили власні відділення. Розмір знижки залежить від багатьох факторів — у яку країну відправляється вантаж, який саме товар та його об’єм», — зазначають у пресслужбі компанії.

Пропозиції від МЗС

Інший ресурс — проєкт Nazovni. Це цифровий сервіс Міністерства закордонних справ, за допомогою якого держава в особі економічних дипломатів допомагає українським виробникам у процесі виходу на міжнародні ринки та розвитку експортної діяльності. Надання сервісу абсолютно безплатне для національних компаній, зареєстрованих на території України.

Український бізнес отримує додаткові можливості в розширенні географії експорту за допомогою послуг з пошуку найбільш перспективних ринків, інформаційних та консультативних матеріалів, актуальну інформацію про податкові та митні режими, а також допомогу в одержанні контактів та налаштуванні партнерських зв’язків з іноземними контрагентами.

Можливості Nazovni для бізнесу такі: поширення комерційних пропозицій і презентацій фірм серед іноземних профільних асоціацій, бізнес-організацій, ТПП тощо; надання інформації про іноземні ринки — провідні сектори економіки, структура імпорту у відсотках, ТОП-10 товарів, які імпортує країна, особливості тендерних процедур, заборонені товари для експорту в країну, митні ставки та збори тощо; надання контактів потенційних партнерів (контрагентів).

«Напрям Nazovni Expo дає змогу українським компаніям не просто мати доступ до актуального календаря міжнародних виставок та обирати цікаві виставкові заходи, а й скористатися можливістю отримання пільгових умов для участі, які опрацьовують економічні дипломати у країні перебування. Міністерство закордонних справ у співпраці із закордонними дипломатичними установами та командою Nazovni впродовж 2022 року сприяло участі понад 300 українських компаній у роботі більш ніж 50 виставкових заходів на пільгових умовах. За перше півріччя 2023-го українські компанії вже взяли участь у 32 виставкових заходах», — йдеться в офіційній відповіді МЗС нашій газеті.

Розвивається напрям Nazovni Retail, де силами економічних дипломатів розбудовується партнерство з ритейлом та великими торговельними мережами, що відкриває нові можливості для українських виробників.

Триває робота з диверсифікації номенклатури українських товарів на поличках провідних іноземних торговельних мереж. Упродовж 2022 року було організовано та проведено 11 ритейл-акцій у таких країнах: Італія, Польща, Естонія, Данія, Латвія, Грузія, Румунія, Хорватія, Молдова, Франція, Чехія.

Упродовж 2023 року проведено дев’ять ритейлакцій та промокампаній у Литві в мережі супермаркетів MAXIMA, Іспанії в мережі супермаркетів DIA, Японії в торговельній мережі Fressay, Кіпрі в мережах MAS Supermarket та Philippos, США в торговельній мережі NetCost Market, Молдові в магазинах Green Hills, Польщі в магазинах Biedronka, а також забезпечено участь українських компаній у Retail Days в Туреччині.

Отже, МЗС і справді активно допомагає бізнесу в умовах війни виходити на іноземні ринки товарів.

Інтернет-магазини із широкими можливостями

Як бізнесмени можуть створити інтернет-магазини, беручи участь у цій програмі? Якими будуть ці магазини?

Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop-Express, зазначає, що підприємець це може легко зробити, зареєструвавшись на сторінці їхньої програми.

«Спеціалісти платформи допоможуть безплатно налаштувати дизайн відповідно до брендового стилю і завдань підприємця. Створення інтернет-магазину автоматичне і займає кілька хвилин. Упродовж семи днів можна тестувати всі можливості інтернет-магазину без обмежень, надалі треба буде обрати один з тарифних пакетів. Вартість доступна навіть для молодого бізнесу. Shop-Express врахує, що підприємство — учасник програми і надасть знижку», — каже вона.

Підприємство отримає функціональний інтернет-магазин для продажу товарів в Україні й за кордоном з можливостями: керувати замовленнями, використовуючи вбудовану CRM або підключивши власну за допомогою готових інтеграцій, налаштувати багатомовність і мультивалютність, підключити рекламні кабінети та системи аналітики, вказати оптові й роздрібні ціни, ціни для В2В-клієнтів тощо.

Залучення покупців за допомогою пошукових систем

Магазини матимуть відповідний функціонал для просування в Google та інших пошукових системах. Як це відбуватиметься?

Інтернет-магазин зможе залучати покупців за допомогою пошукової оптимізації (SEO), а також використовувати рекламні інструменти: Google Ads, Google Shopping тощо. Вони матимуть вбудовану необхідну функціональність для успішного і простого просування в пошуку і підключення рекламних та аналітичних сервісів.

Наприклад, для SEO-оптимізації в кожному магазині вже вбудовано ШІ-сервіс ChatGPT, який безкоштовно формує мета-теги для сторінок. Це дуже зручно, особливо для магазинів з великою кількістю товарних розділів і товарів з модифікаціями в кожному. Алла Петриченко зазначає, що SEO-фахівці й таргетологи зможуть знайти у таких магазинах всі потрібні для роботи технічні можливості.

Чи використано у цій програмі закордонний досвід і яким чином? Що можна очікувати у сенсі поліпшення просування товарів та послуг у інші країни?

«В основі наш досвід експортування та доставки різного формату та об’єму товарів по всьому світу. «Нова пошта», як і наші партнери по проєкту — це українські компанії, які консолідували свої зусилля та досвід задля допомоги підприємцям та розширення їх бізнесу», — зазначають у компанії.

Надалі, як додають у «Новій пошті», збиратимуть зворотний зв’язок від користувачів та робитимуть усе, щоб останнім було зручно й ефективно користуватися платформою.