Популярний український гурт «Бумбокс» у четвер, 19 липня, виступив на адміністративному кордоні з Кримом. Так музиканти приєдналися до акції з вимогою звільнення всіх політичних бранців Кремля з російських і кримських в’язниць. Для виступу побудували спеціальну сцену в пункті пропуску «Каланчак», а глядачами серед інших стали кримці, які перетинали адмінмежу півострова з материковою Україною.
«Ми назвали це «Концерт для землі», бо не очікували великого зібрання людей. Хотілося грати просто в полі на тій території, на яку ми не можемо приїхати вільно», — сказав соліст гурту Андрій Хливнюк.
Він додав: його тішить, що на підтримку українських політв’язнів став увесь світ. Вона набула величезного резонансу, а нині звучить значною мірою завдяки незламній позиції й голодуванню Олега Сенцова, який став символом кремлівських бранців.
Концерт i зйомка пройшли у межах спільної з Білоруським вільним театром роботи над документальним фільмом «Зворотний квиток», в якому йтиметься про повернення політв’язнів і Криму.
«Андрій запропонував: якби нам звернутися до Криму. Почали обговорювати. Дійшли ідеї зіграти концерт для вкраденої землі — ця земля почує і побачить, що для неї співають пісні. Це радше художня акція, ніж просто концерт», — переконаний арт-директор Білоруського вільного театру Микола Халезін.
«Це наш з тобою рок-н-рольный фронт», — написав на своїй сторінці ще один бумбоксівець Олексій Согомонов, висловивши переконання, що не можна, прикриваючись тезою про музику поза політикою, гастролювати країною-окупантом, як це роблять деякі українські виконавці.
А в четвер адвокат Дмитро Дінзе розповів про свою чергову зустріч з незаконно ув’язненим у Росії Олегом Сенцовим: «Він має ще гірший вигляд, ніж минулого разу. Дуже блідий. Ходить сам. Близько тижня тому в нього була друга криза: стало погано. Його хотіли госпіталізувати, щоб поставити на повноцінне примусове годування, щоб вливати більше суміші. Він відмовився, і його залишили в колонії з умовою, що суміш він вживатиме сам під наглядом лікаря. Вживає за день по дві ложки. Утримують у палаті, з голодування виходити не збирається. Каже: «Скільки мене вистачить, стільки і протягну».