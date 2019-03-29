У Великодобронській загальноосвітній школі Ужгородського району Закарпаття, де завершили роботу пришкільні мовні табори для експрес-підготовки до ЗНО з української мови випускників шкіл з угорською та румунською мовами навчання, підбили її підсумки. У заході взяла участь міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Отже, з 25 по 28 квітня в кількох школах Закарпаття працювали мовні табори з незвичайною назвою — «БомбеЗНО».
Сумна статистика свідчить, що 2018 року 63% учнів шкіл, розташованих у місцях компактного проживання румунської громади, не подолали поріг ЗНО з української мови. У місцях компактного проживання угорської громади таких було понад 67%.
Тож мовні табори працювали у Виноградівському, Берегівському та Ужгородському районах, зокрема на базі Карачинського ліцею, Яношівської та Великодобронської загальноосвітніх шкіл I—III ступенів. Учнів протягом чотирьох днів за кошти проекту сюди привозили, годували, навчали, організовували дозвілля. Їхнім батькам це нічого не коштувало.
Інтенсивні мовні курси організувало Міністерство освіти і науки України спільно з громадськими організаціями «Освіторія» і GoGlobal за сприяння проекту «Фінська підтримка реформи української школи» і Європейського Союзу. Їх призначення — створювати підліткам позитивний настрій і допомогти підготуватися до ЗНО. Заняттями були охоплені понад 400 учнів одинадцятих класів, які дізнаються лайфхаки з опанування української мови та поглиблюють знання з української літератури. Навчають їх за спеціальними методиками з використанням ігрових форм і квестів, що наближені до тестових завдань. Це підвищить шанси таких випускників на вдалу самореалізацію в Україні.
До проекту, який був пілотним, залучили 11 педагогів Закарпатської області й ще стільки само рекомендованих громадською організацією «Освіторія». Це найкваліфікованіші вчителі української мови та літератури України, які мають великий досвід у підготовці до ЗНО.
Фахівці галузевого міністерства сподіваються, що можна буде налагодити систематичну роботу з випускниками шкіл з мовами національних меншин через залучення їх до літніх мовних таборів, тренінгів, офлайн і онлайн-навчання.
Цими днями проект працював і в сусідній Чернівецькій області, зокрема в населених пунктах із компактним проживанням румунського населення. Там учасниками «БомбеЗНО» стали випускники-одинадцятикласники з мовою навчання цієї національної меншини.