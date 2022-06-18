На виконання доручення Президента уряд ухвалив рішення про припинення з 1 липня чинності угоди з рф про безвізові поїздки

Ми з вами живемо в історичні часи для нашого народу та держави. З таких слів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав промову перед черговим засіданням Кабінету Міністрів. Він акцентував, що більш як 300 років росія намагалася знищити українську націю, зупинити розвиток Української суверенної держави та рух України на Захід.

«Але українська нація відбулася, українська суверенна держава існує й існуватиме, рух України на Захід та повернення до родини європейських народів відбувається просто зараз. Лідери Німеччини, Франції, Італії та Румунії під час перебування у столиці підтримали негайний статус кандидата на членство в Європейському Союзі для України. А потім і Європейська комісія затвердила висновок щодо надання нам такого статусу. Уже через тиждень на саміті Євросоюзу його розглянуть країни-члени», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Очільник уряду уточнив, що статус кандидата на членство відкриває для нашої держави цілком конкретну дорожню карту щодо вступу в Євросоюз. Це прискорить процес повного входження України у внутрішній ринок ЄС і темпи секторальної інтеграції.

Бажання бути у родині європейських народів

Денис Шмигаль нагадав: 2021 року оприлюднювали плани, що за два-три роки Україна має підписати з Євросоюзом п’ять нових безвізів. Це угоди у галузях енергетики, митниці, перевезень, цифрового ринку та торговельних умов.

«Фактично всі ці п’ять безвізів ми майже виконали. Частину документів уже підписано, а частина — на фінішній прямій. Україна отримала енергетичний безвіз ще у березні. Ми від’єдналися від енергосистеми росії та білорусі й стали частиною європейської енергомережі ENSTO-E. Експортуємо електроенергію в Європу. ЄС скасував усі квоти й мита на експорт української продукції. Це десятки мільйонів доларів зекономлених коштів для нашого бізнесу й додаткові можливості виходу на європейські ринки.

Україна погодила з ЄС транспортний безвіз, або угоду про лібералізацію автомобільних перевезень. Ця угода допоможе нам розв’язати проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення, яка існувала роками. Це додатково знімає бар’єри на торгівлю з країнами ЄС, покращує логістику, ціну та швидкість перевезень для українських підприємців. Сподіваємося, що питання транспортного безвізу так само буде остаточно затверджено в найближчій перспективі», — каже очільник уряду.

Уряд затвердив і передав у Верховну Раду законопроєкт, який дає змогу остаточно запровадити митний безвіз. Ідеться про приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

«Ми гармонізуємо Митний кодекс України та Євросоюзу, впроваджуємо європейські правила та сервіс на митниці, пришвидшуємо можливість проходження товарів через кордон для бізнесу. Технічно ми готові, аби вже цього літа митний безвіз було укладено», — прокоментував Прем’єр.

Щоб якнайшвидше отримати цифровий безвіз, Кабмін затвердив делегацію для переговорів України та ЄС щодо участі нашої держави у програмі «Цифрова Європа». Це масштабний проєкт на 7,5 мільярда євро, який фінансує дослідження й програми у галузі штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрових навичок. Отримати фінансування на свої проєкти можуть як держави, так і приватний бізнес і неурядові організації.

«Ми хочемо стати частиною цифрової Європи, що відкриє перед нашою країною та громадянами ще більше можливостей для розвитку і реалізації талантів», — уточнив Денис Шмигаль.

Він упевнений, що після отримання статусу кандидата Україна так само швидко рухатиметься й в інших інтеграційних проєктах та реформах.

«Україна довела: те, що в інших займає два-три роки, ми можемо зробити за кілька місяців. Наше бажання модернізувати власну країну та бути членом ЄС стане основним драйвером для змін. Після нашої перемоги ми збудуємо нову сильну та заможну Україну», — констатував Прем’єр.

Він ще раз наголосив: план росії спинити рух України на Захід провалився. І попереду в нашої держави важкий шлях і багато роботи. Але Україна знає, за що бореться і хто наші союзники. І Україна обов’язково переможе.

Остаточний розрив зв’язків з рф

Україна остаточно закриває і розриває будь-які зв’язки з росією. Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави Кабінет Міністрів на виконання доручення Президента України ухвалив рішення про припинення чинності Угоди між урядом України й урядом Російської Федерації про безвізові поїздки.

«Росіяни не зможуть потрапити в Україну без віз. Угода припиняє дію з 1 липня цього року», — розповів Денис Шмигаль.

Міністерство закордонних справ України опублікувало коментар щодо запровадження візового режиму для громадян рф. У ньому йдеться, що від початку агресії МЗС України виступало за запровадження візового режиму з рф.

«Час для такого рішення настав. Це продуманий крок, який дасть змогу захистити національну безпеку нашої держави. І символічно, що рішення про візовий режим з росіянами збіглося в часі з оголошенням Європейською комісією рекомендації надати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу. Напрям руху нашої держави очевидний», — цитує слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби пресслужба відомства.

Міністр підкреслив, що запровадження візового режиму для рф посилить контроль за в’їздом і перебуванням на території нашої держави російських громадян.

«Ми маємо чітко розуміти, хто, звідки та з якою метою приїздить до нас. Візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці, на відстані від України», — резюмував очільник української дипломатії.

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